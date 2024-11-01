Время конфликтов и подозрений: чего ждать от ноябрьского новолуния в Скорпионе

Новолуние наступит вечером Источник: Екатерина Евстафьева, Robotext / NGS.RU











1 ноября состоится новолуние в знаке Зодиака Скорпион. По новосибирскому времени оно пройдет в 19:47. Астролог Лидия Исрафаилова рассказала чего ждать от этого дня на своей странице во «ВКонтакте».

В новолуние стоит контролировать свои эмоции тщательнее, чем обычно. Возможно, у некоторых усилится мнительность, подозрительность, раздражение и конфликтность.

Знак Скорпиона отвечает за трансформация, глубокий внутренний мир, интуицию, психологию, эзотерику, а также очищение от изжитых вещей и жизненных программ. В астрологии считается, что представители знака — сильные, властные, не сгибаемые люди, стойкие в любой кризисный момент.

Поэтому день подходит для того, чтобы отпустить что-то или освободиться для нового, того, что действительно необходимо.

— Возьмите всё в свои руки! Можно проработать этот момент и самому решить освободиться, например, от вредной привычки, перепрограммировать свои жизненные установки, взять аскезу. Погрузиться в психологию, эзотерику, духовные практики. Найдите, свою точку опоры, и тогда никакие кризисы жизни вам не страшны! Вас ждет переход на новый уровень! — Написала Лидия Исрафаилова.

В целом, отметила астролог, ноябрь подходит для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, продумать самореализацию. Также высоки шансы поднять уровень доходов.