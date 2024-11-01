Время конфликтов и подозрений: чего ждать от ноябрьского новолуния в Скорпионе

1 ноября состоится новолуние в знаке Зодиака Скорпион. По новосибирскому времени оно пройдет в 19:47. Астролог Лидия Исрафаилова рассказала чего ждать от этого дня на своей странице во «ВКонтакте».
В новолуние стоит контролировать свои эмоции тщательнее, чем обычно. Возможно, у некоторых усилится мнительность, подозрительность, раздражение и конфликтность.
Знак Скорпиона отвечает за трансформация, глубокий внутренний мир, интуицию, психологию, эзотерику, а также очищение от изжитых вещей и жизненных программ. В астрологии считается, что представители знака — сильные, властные, не сгибаемые люди, стойкие в любой кризисный момент.
Поэтому день подходит для того, чтобы отпустить что-то или освободиться для нового, того, что действительно необходимо.
— Возьмите всё в свои руки! Можно проработать этот момент и самому решить освободиться, например, от вредной привычки, перепрограммировать свои жизненные установки, взять аскезу. Погрузиться в психологию, эзотерику, духовные практики. Найдите, свою точку опоры, и тогда никакие кризисы жизни вам не страшны! Вас ждет переход на новый уровень! — Написала Лидия Исрафаилова.
В целом, отметила астролог, ноябрь подходит для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, продумать самореализацию. Также высоки шансы поднять уровень доходов.
Накануне новосибирский астролог Анастасия Першина составила гороскоп на ноябрь для всех знаков Зодиака. Одних ждет стабильный и легкий месяц, а другим стоит готовиться к неразберихе в делах.