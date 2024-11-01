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Развлечения тест Сложный тест по географии: спорим, вам не ответить и на половину вопросов

Сложный тест по географии: спорим, вам не ответить и на половину вопросов

Проверьте, что вы знаете о странах и их столицах

1 865
8 комментариев

Узнайте, насколько хорошо вы знаете мир!

В мире так много удивительных стран и их столиц, но насколько хорошо вы их знаете? Мы подготовили сложные вопросы, с ответами на которые даже у опытных путешественников возникнут трудности. Механика этого теста проста: мы вам — название страны, а вы выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ. Или, может быть, вы всё и так знаете? Давайте проверим!

ТЕСТПройден 845 раз
1 / 11

Непал

  • Тхимпху

  • Катманду

  • Дакка

2 / 11

Уганда

  • Найроби

  • Кампала

  • Хартум

3 / 11

Мали

  • Бамако

  • Ниамей

  • Уагадугу

4 / 11

Парагвай

  • Лима

  • Сантьяго

  • Асунсьон

5 / 11

Сомали

  • Могадишо

  • Богота

  • Ашхабад

6 / 11

Мальдивы

  • Гавана

  • Мале

  • Манагуа

7 / 11

Венесуэла

  • Бразилиа

  • Буэнос-Айрес

  • Каракас

8 / 11

Сенегал

  • Дакар

  • Рабат

  • Нджамена

9 / 11

Исландия

  • Дублин

  • Осло

  • Рейкьявик

10 / 11

Белиз

  • Тегусигальпа

  • Бельмопан

  • Сан-Сальвадор

11 / 11

Иордания

  • Маскат

  • Амман

  • Исламабад

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Тест Тест по географии Знания Мир Страны Столица Южная Африка Северная африка Южная Америка География Европа
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Комментарии
10
Директор Завода (Ржака)
1 минута
очередной тест шедевр
Коляныч 2.0
28 минут
Пока РФ тоталитарно провела пуск Союз-2.1а с космодрома Плесецк, украинци для хохмы забыли прiчепити вагон к потягу Черновцы-Киев, и 40 крепостных всю ночь ехали уютно по-домашнему на сене в тамбуре. Ну смешно же!
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