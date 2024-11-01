Сложный тест по географии: спорим, вам не ответить и на половину вопросов

В мире так много удивительных стран и их столиц, но насколько хорошо вы их знаете? Мы подготовили сложные вопросы, с ответами на которые даже у опытных путешественников возникнут трудности. Механика этого теста проста: мы вам — название страны, а вы выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ. Или, может быть, вы всё и так знаете? Давайте проверим!
Непал
Тхимпху
Катманду
Дакка
Уганда
Найроби
Кампала
Хартум
Мали
Бамако
Ниамей
Уагадугу
Парагвай
Лима
Сантьяго
Асунсьон
Сомали
Могадишо
Богота
Ашхабад
Мальдивы
Гавана
Мале
Манагуа
Венесуэла
Бразилиа
Буэнос-Айрес
Каракас
Сенегал
Дакар
Рабат
Нджамена
Исландия
Дублин
Осло
Рейкьявик
Белиз
Тегусигальпа
Бельмопан
Сан-Сальвадор
Иордания
Маскат
Амман
Исламабад