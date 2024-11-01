Гороскоп на ноябрь от Тамары Глобы: кого ждет успех, а кого — сплошные подвохи

Если мы в ноябре всё чаще смотрим в сторону шкафа с теплыми вещами, то астрологи присматриваются к положению планет и рассказывают, что они нам принесут. Так, по словам Тамары Глобы, ноябрь будет неспокойным, и нам с вами предстоит переоценить разные вопросы. Масла в огонь подольет еще и то, что ноябрь — месяц Скорпиона. Знака, который для многих часто бывает неудобным. Но что же он принесет каждому из нас?
Овен
У Овнов ноябрь выдастся активным и интересным. По словам Тамары Глобы, в это время в вашей жизни многое изменится. Но в самые первые дни месяца будьте очень внимательны — возможны опасные ситуации в дорогах и в местах большого скопления людей.
После первых чисел ноября придет активная и бурная фаза. Это время возможностей в спорте, личных делах, любви. Возможны новые знакомства, приятные встречи, увлечения.
— Вам будут говорить о любви, вас могут позвать в другие края, вам могут сделать интересные предложения — личные и деловые. Появится возможность обучения. Вы сделаете для себя много открытий в том, что касается языков, дальней культуры, дорог, также это будет возможность преподавания и обучения, — говорит Тамара Глоба.
Также ноябрь для Овнов — удачный период для договоров и для будущих заработков. Этот месяц для вас вообще любопытно выглядит с точки зрения финансовых вопросов. Однако не будьте слишком расточительны, потому что есть опасность потерь на протяжении практически всего месяца — всё потому, что вы захотите потратить больше, чем получаете.
Телец
Для Тельцов ноябрь — это месяц изменений. Вам придется пересмотреть свои взгляды, отношения с окружающими и, вполне возможно, с вашим руководством.
— Это время, когда вы посмотрите на прежние события другими глазами. Люди, которые вас окружают, также меняются. Многие уйдут из окружения, кто-то откроется перед вами с новой стороны, — говорит астролог. — При этом вы будете обеспечены финансово. Но нужно быть экономнее в начале ноября, а также в конце первой декады и в начале второй декады. Середина ноября может принести расходы. Несмотря на сложности и коварные, казалось бы, события, без денег вы не останетесь.
Наиболее успешным в плане заработка периодом для вас будет первая половина месяца. И здесь вам помогут авторитетные и успешные люди, чья жизнь связана с интеллектуальными вопросами.
Близнецы
Для Близнецов ноябрь станет месяцем значительных событий. Вам придется противостоять противникам, конкурентам, людям, которые пытаются оспорить ваш успех и положение. Но будут и помощники — в лице успешных, известных и знаменитых людей, обладающих силой и властью.
— Первая половина месяца — это время значительного успеха. Вы заслужили уважение и признание, — говорит астролог. — Вы открываете для себя новый важный период на последующие два месяца. Он связан со спорами, борьбой за собственные права, личный успех, в который включаются и ваши родственники, и ваши близкие, и хорошие знакомые.
Во второй половине месяца астролог рекомендует рационально отнестись к тому, что происходит в вашей жизни, работе и карьере.
Рак
Для Раков ноябрь — это время любви, спорта, личного успеха. Вместе с этим практически с самого начала месяца вы включитесь в события, которые принесут вам перемены в работе, обучении и в творческой деятельности.
— Это время, когда вам будет необходимо доказывать свою деловую состоятельность, — говорит Тамара Глоба. — Время интересное для познания, освоения нового материала, а также для реализации старых планов, которые вы когда-то вынашивали. В этом вам помогут коллеги и люди, которые вас любят и ценят ваши таланты и ваши способности. Весь месяц к вам будут присматриваться для того, чтобы впоследствии сделать вам более выгодные, интересные, успешные предложения.
Кроме того, ноябрь для вас — время заработка. Не то чтобы деньги потекут к вам рекой, но, приложив смекалку и обаяние, вы можете добиться определенных финансовых успехов. В то же время возникнут трудности с женщинами. Это может быть ревность и личные отношения, которые могут беспокоить в конце первой декады.
Лев
Львам ноябрь принесет внезапные перемены уже в начале месяца.
— В первые дни будьте внимательны ко всему, что происходит вокруг вас. Это и вопросы, которые беспокоят дома, дела и здоровье родителей, работа, а также отношения с близкими людьми, — говорит Тамара Глоба. — За спиной могут возникнуть трудности. Необходимо беречь здоровье. Но уже после первых чисел вы вступите в период успеха. Это время, которое откроет для вас возможности на два с половиной месяца вперед.
Как правило, вы будете общаться с теми, кто вас любит. Люди будут выражать вам свои симпатии, друзья будут поддерживать и помогать. Появятся новые проекты и перспективы, хорошие возможности. Покровители протянут вам руку помощи.
— В первой половине месяца любовь и внимание к вашим творческим, личным, интеллектуальным способностям захватят практически все сферы ваших интересов. Но параллельно нужно экономить, особенно в первую и вторую неделю ноября. Со второй декады ноября работа будет волновать вас больше всего, поскольку это новые возможности, которые дадут и финансовый поток, — говорит Тамара Глоба.
Дева
Девы в ноябре погрузятся в домашние дела. В начале месяца вам стоит помогать близким людям. В то же время появятся спорные вопросы, касающиеся дорог, переезда и смены места жительства. А после первых чисел ноября вы займетесь делами детей.
— Забот станет больше, и здесь необходимо следить за режимом и беречь свое здоровье, особенно в конце первой декады ноября и в начале второй декады, — предупреждает астролог. — Параллельно со второй декады откроется потрясающий период для увлечений, новых возможностей, перспективных отношений вдали от дома. В любви будет новый поток. В семье вы сможете урегулировать отношения с близкими людьми. Вопросы карьеры принесут интересные перемены, поэтому между домом и карьерой вы будете крутиться весь месяц.
Весы
Для Весов ноябрь — это период, который принесет много поездок, далеких и близких путешествий. Вдали от дома у вас появится хорошая возможность получить новую работу, успех, популярность, а также преподавать, обучать и получить новую профессию.
— Успех, который касается поездок, связан не только с вашими личными делами. Здесь будут затронуты и общественные вопросы, в которых вы примете активное участие, — говорит Тамара Глоба. — В течение месяца вы будете заниматься вопросами, связанными с договорами, активно включитесь в новые проекты, и во всём вам будут помогать друзья.
Кроме того, ноябрь для вас будет удачным для того, чтобы договориться о чём-то важном. Но помните: если вы даете какое-то слово, то держите его и постарайтесь не обманывать тех, кто рядом с вами.
Скорпион
Скорпионам начало месяца сулит бурные события, касающиеся друзей, поездок, здоровья, близких, в жизни которых вы будете принимать активное участие. Начиная со второй недели ноября придет время, когда вы займетесь финансовыми вопросами.
— Удачное время для заработков, но в то же время будьте внимательны к тому, что могут быть и финансовые провалы. Это конец первой декады, начало второй декады, числа вокруг середины ноября, когда нужно быть внимательным к техническим вопросам и избегать дорог, а также начало третьей декады, — перечисляет Тамара Глоба. — Это время, когда договоренности первой декады месяца могут измениться, но вы не очень много потеряете. Начиная со второй декады придет период, когда близкие женщины будут поддерживать вас, будут новые знакомства, новые возможности. Хорошее время для творчества и заработков.
Стрелец
Стрельцам ноябрь принесет важные события, которые откроют ваши личные перспективы. Но в начале месяца будьте внимательны к своему окружению и здоровью. Есть опасность краж, потерь и неудачных вложений.
— После первых чисел ноября для Стрельца наступит отличное время для того, чтобы проявить интеллектуальные способности, хорошее время для обучения, выступлений, поездок, путешествий, заработков, — говорит астролог. — Они будут приходить и по мелочам, и по-крупному. Расходы будут точно такие же.
Ваша опора в этом месяце — успешные, известные и знаменитые люди, которые видят перспективы. По словам Тамары Глобы, это будут молодые люди с новыми идеями.
— Также первая половина ноября — хорошее время для того, чтобы доказать свои добрые отношения к близким людям. Это время любви и успеха, — подытоживает астролог.
Козерог
Козерогов ноябрь как будто подготавливает к новым событиям в жизни.
— За спиной могут быть сплетни, могут быть интриги. К вам присматриваются, на вас, ваши интеллектуальные способности и личные качества обращают внимание. Вам необходимо проявить большую активность в вашей деятельности для того, чтобы подготовиться к переменам, — говорит астролог. — Но начиная со второй декады придет успех в личной жизни. Внимание к вашему обаянию, вашему творчеству, вашим способностям проявят женщины, они поддержат вас во многом, помогут в личных делах. Помогут и близкие люди, их поддержка будет наиболее ценной в течение всего месяца.
Наиболее важной точкой в ноябре для вас станет работа. Лучше всего вы будете чувствовать себя на службе и занимаясь домашними делами, обустройством жилья — не только своего, но и близких людей.
Водолей
Водолеев в ноябре ждут новые интересы, а всё благодаря друзьям, которые в ближайшее время займут приличное место в вашей жизни.
— Старые друзья и новые люди, которые придут в вашу жизнь, изменят многое в вашей судьбе. — говорит Тамара Глоба. — Это время напоминаний о прошлом, время успеха из прошлого, а также событий, которые, вполне возможно, были не самыми счастливыми. Будут беспокоить и близкие люди. Порадуют дети. Успехи детей наиболее важны в первой половине ноября.
Новые перспективы в ноябре вам откроют творческая и интеллектуальная деятельность, дороги и любовь. Вместе с тем в отношениях возможны разногласия, споры с друзьями и любимыми.
— Ни в коем случае не теряйте отношения с теми, кто вам дорог, поскольку период открывает для вас значительные перспективы практически весь месяц, но третья декада будет наиболее важной, — обращает внимание астролог. — С этого месяца и в течение двух месяцев будет борьба с противниками и конкурентами, активная борьба, в которой помогут вам и те, кто вас любит, и те, кто далеко от вас.
Рыбы
Начало ноября принесет Рыбам важные перемены в отношениях с друзьями. Также это период интересных возможностей — предложения и успехи ждут вас преимущественно вдали от дома. Изменятся вопросы, касающиеся карьеры.
— Начиная со второй недели ноября и уже даже после первых чисел вы займетесь делами, которые касаются карьерных возможностей, — говорит Тамара Глоба. — Деловая сфера практически во всех интересах, которые касаются вашей деятельности, а также увлечений и хобби, будет активно разворачиваться в ближайшие два с половиной месяца.
В этом месяце вам стоит быть очень внимательными к финансовым вопросам — расходы могут оказаться значительными. Поэтому, несмотря на то, что будут приходить хорошие заработки из разных источников, нужно экономить. Особенно в начале ноября, в конце первой недели и в начале второй декады ноября, а также в период, который касается середины ноября.
И хотя ноябрь у вас будет связан с дорогами, лучше всего вы будете чувствовать себя дома.