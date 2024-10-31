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Развлечения Из тыквы вырезали лицо: как новосибирцы празднуют Хеллоуин — онлайн

Из тыквы вырезали лицо: как новосибирцы празднуют Хеллоуин — онлайн

Присылайте свои фото и видео!

1 789
62 комментария

Хеллоуин отмечают сегодня, 31 октября. Праздник вызывает споры, но многие новосибирцы не обращают внимание на критику. Люди покупают украшения и делают поделки из тыквы.

А вы украсили рабочее место или дом? Сходили на вечеринку? Подготовили костюм? Присылайте свои фото и видео!

Звоните8-923-157-00-00
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Александра Бруня

Эта рабочая неделя не простая, а шестидневная. Тем не менее многие заведения в Новосибирске запланировали тематические мероприятия.

НГС собрал небольшую афишу на Хеллоуин. Тут вам и Мексика, и «Король и Шут», и фильмы, и дорогие подарки.

Александра Бруня

А это более стандартный способ сделать украшение из тыквы.

Александра Бруня

Вы будете праздновать?

Готовились к Хеллоуину?

Да
Нет
Александра Бруня

И еще одна конкурсная тыква.

Александра Бруня

А вы боитесь пауков?

Александра Бруня

Монстры могут быть милыми.

Александра Бруня

Много украшений с пауками.

Вот такой паучок!

Александра Бруня

Нашу подборку открывает вот такая тыква!

Конкурсная работа новосибирской студентки с одногруппниками

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Комментарии
62
Gehan
44 минуты
Хороший праздник,лучше чем никому не понятный,а главное,никем не отмечаемый,типа праздник,4 ноября.
267037593
1 час
Чужая культура, чужой мир. Преклонение перед дьяволом. Фу.
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