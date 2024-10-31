Из тыквы вырезали лицо: как новосибирцы празднуют Хеллоуин — онлайн

Хеллоуин отмечают сегодня, 31 октября. Праздник вызывает споры, но многие новосибирцы не обращают внимание на критику. Люди покупают украшения и делают поделки из тыквы.
Эта рабочая неделя не простая, а шестидневная. Тем не менее многие заведения в Новосибирске запланировали тематические мероприятия.
НГС собрал небольшую афишу на Хеллоуин. Тут вам и Мексика, и «Король и Шут», и фильмы, и дорогие подарки.
А это более стандартный способ сделать украшение из тыквы.
Вы будете праздновать?
Готовились к Хеллоуину?
И еще одна конкурсная тыква.
А вы боитесь пауков?
Монстры могут быть милыми.
Много украшений с пауками.
Нашу подборку открывает вот такая тыква!