Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

Пока космические корабли бороздили просторы Большого театра, нейросети научились писать дипломные работы, книги и стихи. Не просто какие-нибудь там «Я поэт, зовусь Незнайка! / От меня вам балалайка!», а вполне себе складные и как будто осмысленные, не хуже Пушкина. В связи с этим у нас появился
тост тест. В нем всего 11 двустиший, но понять, какое из них принадлежит перу классика, а какое — щупальцам искусственного интеллекта, сможет только большой любитель литературы. Думаете, это вы?
«О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух»
Александр Пушкин
Нейросеть
«И в ней порой раздается звон,
Как будто колокол в тиши садовой»
Сергей Есенин
Нейросеть
«Сквозь пелену вечерних туч,
Твой взгляд, как звездный небосвод»
Александр Блок
Нейросеть
«Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем»
Анна Ахматова
Нейросеть
«Вспомни — за этим окном впервые
руки твои, исступленный, гладил»
Владимир Маяковский
Нейросеть
«Любовь — тепло, что греет в час разлома,
И свет, что озаряет в тишине»
Марина Цветаева
Нейросеть
«Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом»
Михаил Лермонтов
Нейросеть
«Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада»
Эдуард Асадов
Нейросеть
«Всё мирозданье — только в нас:
И в профиль, и в анфас»
Борис Рыжий
Нейросеть
«Куда уносят сердца волны,
Я в нежный миг любви открыв»
Валерий Брюсов
Нейросеть
«Я всегда твердил, что судьба — игра.
Что зачем нам рыба, раз есть искра»
Иосиф Бродский
Нейросеть