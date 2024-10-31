Литературу не забыли? Спорим, вы не отличите строчки поэта от нейросети

Пока космические корабли бороздили просторы Большого театра, нейросети научились писать дипломные работы, книги и стихи. Не просто какие-нибудь там «Я поэт, зовусь Незнайка! / От меня вам балалайка!», а вполне себе складные и как будто осмысленные, не хуже Пушкина. В связи с этим у нас появился тост тест. В нем всего 11 двустиший, но понять, какое из них принадлежит перу классика, а какое — щупальцам искусственного интеллекта, сможет только большой любитель литературы. Думаете, это вы?