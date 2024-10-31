«Мы полночи сидели, учили текст»: сибиряк снялся в сериале с «двойником» президента США Джоном Байденом

Сериал уже вышел в эфир Источник: Артем Самигуллин, Владислав Демин











Актер из Назарова Владислав Демин снялся в сериале «Гудбай». Картина рассказывает о президенте США, который приезжает в Россию, чтобы понять, почему санкции не работают.

Владислав на фото слева Источник: предоставлено телеканалом











Демин исполнил роль агента ФБР Джонса, который вместе с президентом приезжает в Москву. Актер рассказал NGS24.RU, что предложение пройти пробы ему поступило от его агента. Кастинг проводил сам режиссер картины Евгений Невский.

— Мой персонаж был представлен очень неплохо, и я с большим удовольствием поехал на пробы. Мне сразу понравилось, что режиссер сериала, Евгений Невский, хотел снимать не гротескную комедию, он настаивал на драматических актерах, чтобы у него были люди с образованием, а не просто комики, стендаперы. Ему важен был именно драматический талант артиста, и пробы были достаточно сложными, он давал абсолютно разные задачи. Например, один и тот же текст мы проговаривали сначала как тупые агенты ФБР, которые не понимали, что в высказывании заложена шутка, а потом, наоборот, как достаточно грамотные и умные — с пониманием, что в тексте эта самая шутка есть. Видимо, ему нужно было понимать пластичность актера, — рассказал Влад.

Изначально Влад пробовался на другую роль, однако, его утвердили на роль Джонса, и сейчас назаровец совершенно об этом не жалеет.

Дюжев сыграл роль Байдена Источник: предоставлено телеканалом











— У меня случился такой флешбэк в голове: в фильме «Жмурки» Дима Дюжев стоял с пистолетом над персонажем Виктора Сухорукова, который сидел на стуле. Я Диме говорю: «Дим, представляешь, вспомнил, как ты стоял над ним, а теперь я стою над тобой, и практически всё то же самое происходит». Он согласился, что похоже. Вообще, получилась некая ретроспектива моей судьбы: я, парень из Назарова, стою сейчас в Москве, на съемках топового канала ТНТ, с топовыми актерами, и думаю, какая же интересная судьба. Всё-таки спасибо Провидению, Господу Богу, что я сейчас именно в этой точке, работаю в одном кадре с такой потрясающей командой. В общем, словил приятное ощущение, и потом оно мне очень сильно помогало, — признается артист.

Однако помимо веселья актеру пришлось столкнуться со сложностями. Перед началом съемок выяснилось, что актерам придется говорить на английском и на разучивание текста были лишь сутки.

— Мы гуглили, смотрели, как говорят американцы, изучали их акцент. Я жену свою просил мне помочь в этом. Когда нам прислали эту достаточно емкую сцену на английском, мне позвонил мой напарник Паша, который играл Смита, и говорит: «Влад, ты видел этот объем, и все на английском?». В общем, мы полночи сидели, учили текст, и на следующий день, слава Богу, просто взяли и четко все отчеканили, — добавил он.

Владислава вы могли видеть в проектах «Боец», «СОБР», «Лучшие в аду» и других.