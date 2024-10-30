«Женщина-ленивец» и мойва со слизью: где лучше и худшие разливайки Новосибирска — народный рейтинг

Новосибирцы оставляют разные отзывы о магазинах разливного пива Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











НГС уже составлял рейтинги лучших и худших школ, магазинов, супермаркетов и даже районов города, основываясь на данных 2ГИС. В этот раз мы решили изучить магазины, которые занимаются продажей разливного пива. Мы посмотрели, что очень нравится, а что больше всего раздражает в таких заведениях горожан, а также выбрали самые забавные комментарии, в которых люди критикуют или хвалят такие магазины.

«Не видел столько холодосов»

Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирской области 1974 заведения, где можно купить разливное пиво. Среди них — магазины, бары, магазины-бары, магазины-пивоварни, магазины-закусочные и продовольственные точки. Чтобы выборка была честной, мы не стали учитывать отзывы продовольственных магазинов и баров. Кроме того, мы не брали в счет заведения, о которых посетители оставили менее 15 отзывов — возможно, они открылись совсем недавно, и мнение о них будет необъективным из-за малого количества посетителей. Также мы учитывали только заведения, которые находятся в Новосибирске.

Лучших точек, где можно купить пиво и закуску к нему, по версии 2ГИС, очень много — 10 имеют рейтинг 5 баллов, еще около 20 — 4,9, с рейтингом 4,8 и 4,7 — еще больше. Мы выбрали несколько заведений с наивысшей оценкой, отзывов о которых было больше всего.

Pallet

По мнению новосибирцев, один из лучших пивных магазинов Pallet находится в Советском районе в БЦ «Гнесинка» на улице Гнесиных, 10/1. Рейтинг заведения — 5 баллов. Его оценили 125 человек. Магазин не имеет ни одного негативного отзыва. Посетителей радуют хороший ассортимент, недорогие цены и свежесть пенного. Также горожане неустанно делают комплименты сотрудницам заведения. Некоторых немного огорчает необходимость заказывать столики заранее, если возникает желание посидеть в заведении, а не покупать напитки с собой.

В городе довольно много мест, где можно купить разливное пиво, с высоким рейтингом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











​ – Классный бар, пива очень много. Мне кажется, даже в городе не видел столько холодосов. Еда тоже очень вкусная, – оставил отзыв Андрей Литуненко.

Art beer factory

Также любят новосибирцы магазин традиционных и крафтовых напитков «Art beer factory», который находится в ЖК Северная корона на улице Мясниковой, 30 в Калининском районе. У заведения рейтинг — 5 баллов. 97 человек оставили о нем свое мнение. Больше всего посетители ценят тут адекватные цены, вежливых работников и богатый ассортимент.

– Наконец-то нормальный крафт за норм денег, – восторгается Виталий Секретенко.

У магазина есть один негативный отзыв. Пользователь под ником «Казимир Пыль» отметил, что ему продали испорченный алкоголь.

— Продали тухлое пиво, позвонили и начали ругаться, вместо извинения говорили: «Такой сорт». Мало того, что никто и не попытался извиниться, ещё ругаются, мне оно зачем? Мне оно не надо. Потеряли клиентов, получили плохие отзывы. Молодцы, отличная работа с претензиями. Продолжают грубить, кстати, — указано в отзыве (орфография и пунктуация автора сохранены).

Представители магазина, однако, ответили на возражение недовольного покупателя.

– Никто не ругался с вами. Я позвонила уточнить, что не понравилось. Ваш ответ - пиво было горькое. Горечь написана у нас на экранах. Это пиво с горчинкой выше средней, горечь соответствующая указана. То, что пиво пришлось не по вкусу - такое бывает. Но это не значит, что оно тухлое. Это исключено! Я лично с этой же кеги брала его вчера домой. Некрасиво с вашей стороны писать подобные отзывы. Кроме как клеветой и искажением действительности я назвать это никак не могу. Мы дорожим своей репутацией, следим за качеством и пробуем каждую новую варку пива. Поэтому я буду отстаивать свою правоту, я знаю, что тухлого пива у нас никогда не было. И не будет, – категорично ответили в заведении.

«Фрау Марта»

В лидерах оказался и магазин «Фрау Марта», который расположен в ЖК «Просторный» Кировского района по адресу Дмитрия Шмонина, 3. Здесь покупателям больше всего нравятся акции и выбор напитков. Но не все от заведения в восторге, несмотря на то, что негативных отзывов о магазине нет.

— Пивняк как пивняк, весьма средненький. Восторженные отзывы, по видимости, от жильцов дома, ибо ходить не надо и работает до часа ночи. Серенько, мрачненько, но чисто. Выбор скудный напитков. Закусок — считай нет (если предпочитаете снеки). А вот речной рыбы по разумной цене взять можно. Повёлся на отзывы, приехал специально посмотреть. Смысла нет. Рядовая наливайка: ни хуже, ни лучше. Учитывая что я люблю пожрать (свежего и вкусного) и отсутствие выбора, больше не поеду. Цены, кстати, как везде. Смотрите сами, я не проникся, — написал «Авто- подбор UMKA42AUTO»​.

«Бочковое»

Еще один магазин разливных напитков, который полюбили горожане и который заслужил наивысшего бала, по их мнению – «Бочковое», который находится в Ленинском районе на улице Титова, 270. И тут, помимо стандартных хвалебных отзывов об ассортименте пива и закусок, люди отмечают систему накопления бонусов. По словам покупателей, это очень удобно. Одного из постоянных клиентов магазина гнетет, что внутри собираются родственники персонала.

— Магазин хороший, только бесит сборище родственников и друзей продавцов на крыльце и внутри магазина. Места и так мало, а тут еще обсуждение личных тем, которые слышать не хотелось бы, — написал Артем Артемов.

После ответа представителей заведения о том, что они обязательно примут меры, мужчина добавил, что ситуация не изменилась.

— Меры так и не приняли. Мужья, подруги и друзья так и тусуются, пьют и обсуждают личные темы. Соберутся толпой, не пройти, — отметил пользователь, хотя и не стал снижать оценку заведению ниже 4 баллов.

«Мужу вызывали скорую»

Среди худших магазинов по продаже разливного пива в Новосибирске нашлись свои рекордсмены. Больше всего покупателей пивнушек, которые попали в антирейтинг, раздражают недолив, несвежая продукция, грубость продавцов и их отсутствие на рабочем месте. Справедливости ради следует сказать, что у каждого из этих заведений есть и свои почитатели, которые хвалят любимые точки и не меняют их на другие.

«Бочкари»

Магазин «Бочкари», который находится в Ленинском районе на улице Широкой, 129а, покупатели оценили в 1,3 балла. Всего у заведения 22 оценки. Люди пишут о том, что приобретали здесь рыбу с плесенью и другую несвежую продукцию, на разбавленное пиво, возмущаются грубыми продавцами и постоянным недовесом.

– Продавщица неадекватная, без вопросов начинает агрессировать, – пишет «Ромка».

— Купил хребет сёмги в плесени. Заметил, только когда распаковал дома, — сообщил Али Алиев.

Несвежая рыба стала причиной ипореченного вечера Источник: Скриншот 2gis











— В очередной раз взвешивают больше, чем на самом деле. Проверил и в «Пятерочке», что рядом, и дома, торгуют тухлятиной, — поделился мнением «Aleks BOT».

В одном из отзывов от 2019 года посетительница указала, что она с супругом отравилась рыбой из этого магазина, мужчине даже пришлось вызывать скорую.

— Муж отравился мойвой. Брали 19.10.2019 вечером. 20.10.2019 мужу вызывали скорую, так как рыба имела неприятный запах и её пришлось промывать от слизи. Менять муж не пошёл… В итоге отравление, — указала ​ «lena.grebenshchikova».

Еще одни «Бочкари»

Еще одни «Бочкари», которые попали в антитоп, также находятся в Ленинском районе, на Связистов, 5/1.

Рейтинг этого пивного магазина – тоже 1, 3. Его оценили 20 человек. Тут можно найти единичные жалобы на недолив, однако большинство возмущений связаны с грубостью персонала.

— Продавец вела себя по-хамски, огрызалась. Я у неё поинтересовалась как её зовут, она сказала: «А че?». Вид небрежный, бейджа нет! Стоит в штанах от пижамы, футболка рабочая грязная, несмотря на то, что смену приняли два дня назад. На губах герпес большой, даже маска не надета. Грубит, хамит, ручки на бутылки, говорит, одевайте сами несмотря на то, что время — 14:20. Наггетсы отказалась жарить, ссылаясь на то, что народа нет. Причём жарить отказывается постоянно, — сетует «Света Строгая».

Пьяные продавцы в наших магазинах тоже встречаются Источник: Скриншот 2gis











— Уважаемые продавцы, научитесь общаться с людьми и отвечать спокойно на вопросы по вашему ассортименту. Вам только с таким гонором и с таким лицом на коровнике работать, коровам хвосты крутить. Обманывают, только в путь, — пишет Юлия Горковенко​.

Несмотря на то, что у «Бочкарей» на Бориса Богаткова, 251а 38 и на Выборной рейтинг 1,5, люди в них жалуются на аналогичные проблемы.

​ «Хмельновъ»

​Магазин разливных напитков «Хмельновъ» на Выбрной 105 к. 1 тоже попал в антирейтинг, хотя бал у него выше — 1,4. Заведение оценили 17 покупателей. Люди ругают его за неисправный кондиционер, который издает шум, за поздние гулянки некоторых посетителей возле него, а также за то, что по ночам магазин бывает закрыт.

— Отвратительное место. Пиво как моча, с водой и щепоткой хмеля. Вообще тут собираются алкаши, кому плевать, где нажраться, — считает Александр Таланов.

«Пивной бутик»

В этом магазине, который находится на Гоголя, 19, люди недовольны ленивыми продавцами. Рейтинг заведения – 1,5.

— Работает женщина-ленивец, все очень медленно, — пишет Алексей.

Но не только медлительность конек этого заведения. Как выяснилось, бывает и еще хуже.

– Продавец под градусом. Где молодые, расторопные продавцы? Если ещё и пиво не очень окажется, то придётся прощаться. Очень жаль, – отмечает Марина Грицкова.

«Медный Великан»

Такой же рейтинг у магазина «Медный Великан» на Бориса Богаткова, 206. Люди регулярно жалуются на то, что магазин постоянно не работает, хотя в графике указано, что в эти часы он должен быть открыт.

— Время 22:22, а магазин уже закрыт. Хотя график работы указан до 24:00, — отметил недовольный посетитель.

И таких жалоб несколько. Персонал магазина, правда, регулярно отвечает на негативные отзывы и обещает разобраться в проблеме.

А порой покупателей огорчает, что продавцы от них «скрываются» Источник: Скриншот 2gis











Также поступают жалобы на нетрезвых сотрудников.

​– Продавцов на месте не было ни одной. Они курили на улице. Бери, что хочешь, как говорится, и иди. Причём они видели через дверь, что подошли люди. Когда они накурились, то соизволили принять людей. Причём одна из продавщиц была такая пьяная, что еле стояла на ногах. Впечатление осталось надолго и долго сюда не ходить, — написала Люсьена Петрова.

Если подробно изучать все отзывы в приложении 2ГИС, то легко заметить, что абсолютно идеальных заведений не существует. В каждом обязательно отыщется какой-нибудь изъян. Редакция не призывает читателей воспринимать в качестве истины все использованные из 2ГИС мнения горожан. Мы также напоминаем, что употребление алкоголя имеет негативные последствия для здоровья и запрещено лицам до 18 лет.

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