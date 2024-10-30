Лунный денежный календарь на ноябрь 2024 года: список неблагоприятных дней для финансовых трат

Наилучшее время для финансовых трат — конец месяца Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Ноябрь 2024 года будет достаточно насыщенным как для расходов, так и для сбережений, поэтому важно понимать, в какие дни можно открывать кошелек, а в какие — сдержаться от необдуманных трат. Список неблагоприятных дат — в публикации НГС.

1 ноября — Новая Луна в Скорпионе

Это день начала нового цикла. Скорпион наделяет страстью к тому, что мы делаем. Лучше всего проводить время в размышлениях о своих финансах, планируя будущие покупки и инвестиции. Не рекомендуется тратить крупные суммы — этот день подходит для анализа и подготовки, а не для активных действий.

2 ноября — Растущая Луна в Скорпионе

В этот день можно позволить себе небольшие радости и покупки. Это хороший момент для новых начинаний, связанных с финансами. Принимайте решение о крупных покупках, но не спешите. Чем больше внимания вы уделите деталям, тем лучше.

3 ноября — Растущая Луна в Стрельце

День, когда желательно избегать рискованных трат. Знак Стрельца наделяет нас спонтанностью, что может привести к необдуманным решениям. Лучше запланируйте приятное времяпрепровождение без расшатывания бюджета.

4–6 ноября — Растущая Луна в Стрельце и Козероге

Начало недели — хороший период для планирования и анализа финансов. Козерог помогает сосредоточиться на долгосрочных целях, так что стоит не только тратить, но и думать о сбережениях. Избегайте эмоциональных покупок — их лучше отложить на другие дни.

7–11 ноября — Растущая Луна в Козероге, Водолеях и Рыбах

Вам стоит внимательно просматривать финансовые документы и оплачивать важные счета. С середины недели можно сделать более крупные приобретения, так как растущая Луна предоставляет хорошую энергию для активных действий.

12–14 ноября — Растущая Луна в Овне и Тельце

В это время нежелательны крупные покупки, особенно в дни под знаком Овна. Лучше сосредоточиться на планировании бюджета. 14 ноября — хороший день для небольших трат на вещи, которые поднимут настроение.

15-17 ноября — Полная Луна и Убывающая Луна в Тельце и Близнецах

Полная Луна — время подведения итогов. 16 ноября — день, когда стоит быть особенно внимательным с тратами. Это время может принести умиротворение и в то же время вызвать искушение потратить.

18-23 ноября — Убывающая Луна в Близнецах, Раке и Льве

Период убывающей Луны подходит для завершения финансовых дел. Возможно, стоит отложить крупные расходы и сосредоточиться на возврате долгов. Не лучший период для инвестиций.

24-30 ноября — Убывающая Луна в Деве, Весах и Скорпионе

Последняя неделя месяца — время размышлений и анализа. Наилучшие дни для важных покупок или мелких трат. 28-29 числа могут принести возможности для улучшения финансовой ситуации, но следует избегать спонтанных покупок.