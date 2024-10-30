НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -2

2 м/c,

ю-з.

 753мм 96%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44

СРОЧНО

Снег с дождем накрыли Новосибирск - онлайн с улиц

Экономия на Южном транзите
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Битва за склад в селе
Зимний дайджест моды
Авиарейсы по райцентрам
Что делать с брошенными авто
Честно о бизнесе в OZON
Новости в Telegram
Развлечения Эзотерика и магия Лунный денежный календарь на ноябрь 2024 года: список неблагоприятных дней для финансовых трат

Лунный денежный календарь на ноябрь 2024 года: список неблагоприятных дней для финансовых трат

В ноябре нужно сосредоточиться на планировании, разумном расходовании денег и анализе своих будущих финансовых шагов

504
Написать комментарий

Наилучшее время для финансовых трат — конец месяца

Ноябрь 2024 года будет достаточно насыщенным как для расходов, так и для сбережений, поэтому важно понимать, в какие дни можно открывать кошелек, а в какие — сдержаться от необдуманных трат. Список неблагоприятных дат — в публикации НГС.

1 ноября — Новая Луна в Скорпионе

Это день начала нового цикла. Скорпион наделяет страстью к тому, что мы делаем. Лучше всего проводить время в размышлениях о своих финансах, планируя будущие покупки и инвестиции. Не рекомендуется тратить крупные суммы — этот день подходит для анализа и подготовки, а не для активных действий.

2 ноября — Растущая Луна в Скорпионе

В этот день можно позволить себе небольшие радости и покупки. Это хороший момент для новых начинаний, связанных с финансами. Принимайте решение о крупных покупках, но не спешите. Чем больше внимания вы уделите деталям, тем лучше.

3 ноября — Растущая Луна в Стрельце

День, когда желательно избегать рискованных трат. Знак Стрельца наделяет нас спонтанностью, что может привести к необдуманным решениям. Лучше запланируйте приятное времяпрепровождение без расшатывания бюджета.

4–6 ноября — Растущая Луна в Стрельце и Козероге

Начало недели — хороший период для планирования и анализа финансов. Козерог помогает сосредоточиться на долгосрочных целях, так что стоит не только тратить, но и думать о сбережениях. Избегайте эмоциональных покупок — их лучше отложить на другие дни.

7–11 ноября — Растущая Луна в Козероге, Водолеях и Рыбах

Вам стоит внимательно просматривать финансовые документы и оплачивать важные счета. С середины недели можно сделать более крупные приобретения, так как растущая Луна предоставляет хорошую энергию для активных действий.

12–14 ноября — Растущая Луна в Овне и Тельце

В это время нежелательны крупные покупки, особенно в дни под знаком Овна. Лучше сосредоточиться на планировании бюджета. 14 ноября — хороший день для небольших трат на вещи, которые поднимут настроение.

15-17 ноября — Полная Луна и Убывающая Луна в Тельце и Близнецах

Полная Луна — время подведения итогов. 16 ноября — день, когда стоит быть особенно внимательным с тратами. Это время может принести умиротворение и в то же время вызвать искушение потратить.

18-23 ноября — Убывающая Луна в Близнецах, Раке и Льве

Период убывающей Луны подходит для завершения финансовых дел. Возможно, стоит отложить крупные расходы и сосредоточиться на возврате долгов. Не лучший период для инвестиций.

24-30 ноября — Убывающая Луна в Деве, Весах и Скорпионе

Последняя неделя месяца — время размышлений и анализа. Наилучшие дни для важных покупок или мелких трат. 28-29 числа могут принести возможности для улучшения финансовой ситуации, но следует избегать спонтанных покупок.

Ранее НГС публиковал гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ноябрь Астрология Лунный календарь Луна Деньги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит
Анонимное мнение
Мнение
«Придется снижать цены»: миллиардер — о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,35

Vesna,36

Александра,35

Сергей,35

Гербера,56

Оксана,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление