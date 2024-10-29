«Спасибо тебе за жизнь»: блогер Дава поделился архивным фото с мамой в ее день рождения — милые кадры

— Сегодня у моего самого дорогого человека день рождения, мамуля, родная, поздравляю тебя с этим важным днем. Безумно рад, что ты у меня есть. Спасибо тебе за жизнь, за бесконечную поддержку. Буду радовать тебя с каждым днем всё больше и больше. Очень люблю тебя, — написал артист.