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Развлечения Звезды в шоке «Спасибо тебе за жизнь»: блогер Дава поделился архивным фото с мамой в ее день рождения — милые кадры

«Спасибо тебе за жизнь»: блогер Дава поделился архивным фото с мамой в ее день рождения — милые кадры

Новосибирский блогер Дава поделился архивным фото с мамой в ее день рождения

1 334
24 комментария

Анне Манукян исполнилось 55 лет

Блогер Дава поделился архивными кадрами. 28 октября его мама Анна Манукян отметила 55-летний юбилей. Милое фото он опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

— Сегодня у моего самого дорогого человека день рождения, мамуля, родная, поздравляю тебя с этим важным днем. Безумно рад, что ты у меня есть. Спасибо тебе за жизнь, за бесконечную поддержку. Буду радовать тебя с каждым днем всё больше и больше. Очень люблю тебя, — написал артист.

На фото Давид стоит в обнимку вместе с мамой

На фото совсем юный Давид (реальное имя Давы) стоит в обнимку вместе с мамой. Судя по снимку, музыканту здесь не больше 10 лет.

В середине марта Дава отметил свой день рождения, ему исполнился 31 год. Сам себе артист подарил китайский автомобиль.

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Комментарии
24
Олег0707
58 минут
Тогда ещё нормальный был.
Zemb
33 минуты
дверь Киркорова ...
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