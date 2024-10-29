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Развлечения Как поплавок: в PhotoVogue попал снимок с беременной коровой — модный кадр сделала сибирячка

Как поплавок: в PhotoVogue попал снимок с беременной коровой — модный кадр сделала сибирячка

Снимок новосибирского фотографа попал на платформу PhotoVogue

1 258
13 комментариев

Редакторы PhotoVogue оценили снимок

Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попал на платформу PhotoVogue (фотогалерея итальянского журнала Vogue). Сибирячка сделала кадр с беременной коровой во время поездки по Хакасии.

— Эту корову я заметила мельком с дороги, когда мы проезжали через какую-то деревушку. Где-то километров через десять я решила, что нам надо вернуться и сфотографировать ее. Она была такой смешной, как поплавок, — вспоминает Ольга Бурмистрова. — Местные жители наверно сильно удивлялись, наблюдая, как я бегаю по берегу этого пруда, выбирая нужный ракурс.

Фото вертикальное и отражает в полной мере красоту природы Хакасии

В прошлом году снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой с медведем попал в PhotoVogue. В кадр попала дрессировщица Майя с медведем Арчи.

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Снимок новосибирского фотографа Ольги Бурмистровой попал в PhotoVogue — она сделала кадр с беременной коровой во время поездки по Хакасии. Животное в озере она заметила еще с дороги. Вид беременной коровы показался ей с такого ракурса забавным.

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Корова PhotoVogue Новосибирск Фотограф Хакасия Природа
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Комментарии
13
рено логан из под такси
6 минут
забавно
Гость
35 минут
И все узнали в фото ........ю?
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