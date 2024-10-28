Учимся читать линии на ладони: о чем расскажут ваши руки

В нашей жизни может поменяться многое, но линии на ладонях не обманут Источник: Дарья Пона / 74.RU











Умение читать судьбу человека по ладони удивляет и завораживает. С одной стороны, нам сложно поверить в это, потому что хиромантия никакая не наука, с другой, как говаривали Малдер и Скалли, мы хотим верить. Ведь нужно же верить хоть во что-то. Если и вы давно хотели научиться считывать информацию о судьбе, будущем, прошлом и перспективах в личной жизни, но не знали, с какого края подступиться, то у нас есть несколько советов бывалого хироманта, которые могут вам пригодиться.

О чем говорят левая и правая ладони

Всего есть 6 основных линий, их можно найти на руках большинства людей, и считается, чем четче и длиннее эти линии, тем лучше складывается судьба человека. Хиромант Алисия Роуз за 40 лет практики повидала больше 150 тысяч ладоней и точно знает, чем они отличаются. По ее словам, важно сосредоточиться и гадать на той руке, которая является доминирующей. Проще говоря, для правшей — по правой, а для левшей — по левой. Но лучше всего гадать сразу по обеим рукам. Ведь левая рука показывает то, с чем человек родился, а правая — то, кем он стал к нынешнему времени.

— Линии могут меняться со временем, отражая наш жизненный выбор. В целом сильные линии говорят о глубине, стойкости или могуществе, а слабые — о непостоянстве, нестабильности или слабости, — объясняет хиромант Алисия Роуз.

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О чем говорит линия жизни

Наверняка, многие знают, где находится линия жизни, но на всякий случай напомним: линия жизни огибает дугой большой палец. Она отражает количество отведенных лет человеку, физическое здоровье, общее самочувствие и серьезные изменения в жизни, например переезды. Чем четче и длиннее ваша линия жизни, тем больше у вас жизненных сил, тем крепче ваше здоровье.

Если она короткая и не ярко выраженная, это, вопреки популярным стереотипам, не означает, что ваши дни сочтены. Это говорит лишь о том, что вами легко манипулировать.

Если линия жизни прерывается и начинается заново, меняется образ жизни. Множество мелких и тонких линий, пересекающих основную, — человек часто находится в стрессе.

О чем говорит линия судьбы

Линия судьбы проходит вертикально по ладони, прямо по центру от среднего пальца и до запястья (между линией жизни и здоровья), но у каждого человека может немного отличаться. Она говорит о качестве вашей жизни, о перспективах в карьере, отражает главные события и переломные моменты в вашей судьбе.

— Сильная сплошная неразрывная линия сигнализирует о продвижении, а если она заканчивается развилкой, то это сигнализирует об успехе в финансах, — говорит Роуз.

Интересно, что, если линия заканчивается трезубцем, это означает успех, духовность и удовлетворение.

— Слабая линия судьбы — это разочарование, отсутствующая — предсказуемая обыденная жизнь, а разорванная может означать крупную потерю или неудачу, — объясняет Алисия.

Иногда у человека две линии судьбы. Если это ваш случай, значит, вас ждет большой успех.

О чем говорит линия сердца

Линия сердца занимает основное место в хиромантии, она горизонтально пересекает ладонь в верхней части. Этот изгиб дает представление о чувствах, любви, депрессии и здоровье сердца.

Длинная линия сердца означает, что вы открыто выражаете свои эмоции и легко вступаете в отношения. Короткая указывает на то, что вам трудно сближаться с другим человеком. А вот разрывы на линии говорят о сердечных проблемах. Также обратите внимание на то, где заканчивается ваша линия сердца.

— Если ваша линия сердца заканчивается под указательным пальцем, вы идеалист, — говорит Роуз. — Отдаете всего себя отношениям с другими людьми и любимы всеми. Если заканчивается под средним пальцем, вы сосредоточены на семье и являетесь настоящим преданным другом с чувством долга.

То, как линия сердца изгибается на вашей ладони по направлению к пальцам, говорит о вашем отношении к любви. Если она изгибается вверх, вы очень экспрессивны в своих чувствах. Прямая линия означает, что вы сдержанны.

— Если ваша линия сердца в конце опускается вниз, вы — человек, который бережет свои чувства и не влюбляется легко, потому что, когда вы влюбляетесь, это очень глубокие чувства. Вы скрываете свои эмоции, и некоторым может быть непросто вас понять, — объясняет хиромант.

О чем говорит линия головы

Линия головы расположена под линией сердца и дает представление о том, как вы мыслите, обрабатываете информацию и общаетесь с другими людьми. В целом длинная линия указывает на то, что вы цените детали и легко усваиваете большой объем информации, можете строить карьеру в интеллектуальном виде деятельности. Короткая — вы мыслите более линейно и быстро приходите к выводам.

Считается, что глубокая линия головы означает, что у вас хорошая память и сосредоточенность и вам легче концентрироваться. Неглубокая линия головы подразумевает гибкое мышление и меньшую концентрацию внимания. Как и в других случаях, кривизна тоже имеет значение. Прямая линия означает практичность и реалистичность, а наклонная или изогнутая говорит о том, что вы доверяете своей интуиции и обладаете богатым воображением.

То, где начинается линия, также отражает разные черты характера.

— Линия ближе к указательному пальцу может означать способность к лидерству, обаяние и притягательную личность. Линия, которая опускается ниже к середине, предполагает человека, который легко разочаровывается и не любит критики, — делится хиромант.

О чем говорит линия здоровья

Линия здоровья начинается под мизинцем и спускается к основанию ладони. Кроме того, она наблюдается у меньшинства людей. Линия отражает не только наше здоровье и предрасположенность к заболеваниям, но и деловые способности, умение расставлять приоритеты.

Если линия хорошо выражена, вы проживете активную, успешную жизнь, а если слабо проявлена или местами прерывается, возможны проблемы в делах и здоровье.

О чем говорит линия Солнца

Линия Солнца проходит между линией здоровья и линией судьбы. Показатель жизненного успеха, гениальности и возможности стать известным. Если она хорошо просматривается, значит, перед хиромантом человек, которому везет во всём, за что бы он ни брался. Кстати, линия Солнца может проявиться не сразу.

Но если она всё-таки проявилась, то это знак, что скоро в жизни у вас всё сложится наилучшим образом и будет крутой взлет. Чем длиннее линия, тем дольше вам будет сопутствовать удача.

Кстати, хиромант Алисия Роуз утверждает, что еще есть редкая линия под названием «мистический крест», которая находится между линиями сердца и головы. Это означает, что человек обладает сильными экстрасенсорными способностями. Проверяйте скорее, может быть, именно вы станете следующим участником «Битвы экстрасенсов» (16+).

Разъяснение линий в хиромантии имеет важное значение, поэтому никакие линии не толкуются изолированно, каждая из них показывает лишь часть информации. Полноценная картина складывается только после изучения и сопоставления всех линий и знаков на ладонях. Так вы сможете получить правильный результат.