Алена Водонаева жестко раскритиковала жену Павла Прилучного за ролик с его сыном

Алена Водонаева выступила в поддержку Агаты Муцениеце Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Алена Водонаева раскритиковала жену Павла Прилучного за съемки роликов с 11-летним Тимофеем — его сыном от первого брака. Зепюр Брутян публикует видео, где мальчик играет с младшим братом, в то время как мать Тимофея — Агата Муцениеце переживает из-за того, что ее сын все еще не дома.

— Если это так, то уровень эмпатии — инфузория-туфелька. Давайте все вместе пожелаем этой женщине взаимности, пусть все троекратно вернется ей зеркалом и энергией, которые она излучает, — написала Алена Водонаева в своем Телеграм-канале VODA. Телеведущая поддержала Агату Муцениеце и заявила, что та может рассчитывать на её помощь.

Напомним, что скандал между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце набирает обороты. Осенью в Москве состоялось слушание по делу об опеке над детьми, на котором впервые лично присутствовали Муцениеце и Прилучный. Позднее актриса назвала происходящее «полным адом».