Алена Водонаева жестко раскритиковала жену Павла Прилучного за ролик с его сыном

Алена Водонаева раскритиковала жену Павла Прилучного за съемки роликов с 11-летним Тимофеем — его сыном от первого брака. Зепюр Брутян публикует видео, где мальчик играет с младшим братом, в то время как мать Тимофея — Агата Муцениеце переживает из-за того, что ее сын все еще не дома.
— Если это так, то уровень эмпатии — инфузория-туфелька. Давайте все вместе пожелаем этой женщине взаимности, пусть все троекратно вернется ей зеркалом и энергией, которые она излучает, — написала Алена Водонаева в своем Телеграм-канале VODA. Телеведущая поддержала Агату Муцениеце и заявила, что та может рассчитывать на её помощь.
Напомним, что скандал между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце набирает обороты. Осенью в Москве состоялось слушание по делу об опеке над детьми, на котором впервые лично присутствовали Муцениеце и Прилучный. Позднее актриса назвала происходящее «полным адом».
Очередное заседание по вопросу определения места жительства несовершеннолетних детей актеров прошло в середине октября. Суд встал на сторону Агаты и оставил Тимофея с ней, но с оговоркой, что это разрешение действует на время проведения следственной экспертизы. Мальчик все еще не вернулся домой. Актриса считает, что ребенка против нее настраивает отец.