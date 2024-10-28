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Развлечения Звезды в шоке обзор Алена Водонаева жестко раскритиковала жену Павла Прилучного за ролик с его сыном

Алена Водонаева жестко раскритиковала жену Павла Прилучного за ролик с его сыном

Экс-участница «Дома-2» осудила Зепюр Брутян за провокацию первой жены актера — Агаты Муцениеце

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13 комментариев

Алена Водонаева выступила в поддержку Агаты Муцениеце

Алена Водонаева раскритиковала жену Павла Прилучного за съемки роликов с 11-летним Тимофеем — его сыном от первого брака. Зепюр Брутян публикует видео, где мальчик играет с младшим братом, в то время как мать Тимофея — Агата Муцениеце переживает из-за того, что ее сын все еще не дома.

— Если это так, то уровень эмпатии — инфузория-туфелька. Давайте все вместе пожелаем этой женщине взаимности, пусть все троекратно вернется ей зеркалом и энергией, которые она излучает, — написала Алена Водонаева в своем Телеграм-канале VODA. Телеведущая поддержала Агату Муцениеце и заявила, что та может рассчитывать на её помощь.

Напомним, что скандал между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце набирает обороты. Осенью в Москве состоялось слушание по делу об опеке над детьми, на котором впервые лично присутствовали Муцениеце и Прилучный. Позднее актриса назвала происходящее «полным адом».

Очередное заседание по вопросу определения места жительства несовершеннолетних детей актеров прошло в середине октября. Суд встал на сторону Агаты и оставил Тимофея с ней, но с оговоркой, что это разрешение действует на время проведения следственной экспертизы. Мальчик все еще не вернулся домой. Актриса считает, что ребенка против нее настраивает отец.

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Алена Водонаева Агата Муцениеце Павел Прилучный Зепюр Брутян Развод Опека над детьми Суд
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Комментарии
13
Гость
50 минут
Чем на жизнь зарабатывает экс-участница ДОМа2, чтобы советы раздавать?
Гость
50 минут
Это та которая за деньги всегда даёт?
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