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Развлечения тест Лишь тот, кто жил в СССР, ответит на все 10 вопросов этого теста — это вы?

Лишь тот, кто жил в СССР, ответит на все 10 вопросов этого теста — это вы?

Осторожно, внутри разлилось море ностальгии

1 812
24 комментария

А вы можете похвастаться рождением в исчезнувшей стране?

Кто-то вспоминает Советский Союз только добрыми словами, рассказывая, какие тогда были люди — гвозди бы из них делать, у кого-то этот период вызывает не самые лучшие эмоции. Но совершенно точно можно сказать, что советское время было уникальным — меньше чем за 70 лет в стране произошло столько изменений, что всего сразу и не упомнишь. А вы помните что-нибудь о том времени или совсем его не застали? У нас есть 10 вопросов, чтобы проверить это.

ТЕСТПройден 621 раз
1 / 10

Во многих квартирах в СССР не было газоснабжения, а электроэнергия была слишком дорогой, чтобы использовать электроплитки. На чем тогда люди готовили еду?

  • На костре

  • На примусе

  • Покупали готовую еду в магазине

  • Тогда были широко распространены полевые кухни, и никто не голодал

2 / 10

Самые первые электрические утюги появились в Советском Союзе в конце 1940-х годов, но еще долгое время после этого люди пользовались угольными утюгами. Более того, их продолжали производить в нашей стране вплоть до 60-х годов 20-го столетия. Почему?

  • Это дело привычки

  • У людей были большие запасы угля — надо было его извести сперва

  • Советские люди вещами не раскидывались

  • В советских квартирах не было розеток

3 / 10

Что это за предмет между сантиметром и нитками?

  • Катушка для ниток

  • Дверная ручка

  • Грибок для штопки

  • Специальное устройство для выделки кожи

4 / 10

Большинство в Советском Союзе воспринимало скромные условия жизни нормой. А вот комфорт и украшения дома (статуэтки, красивая посуда, хрусталь) могли счесть мещанством. Как тогда прикажете создавать уют?

  • Вышивать скатерти и салфетки

  • Ставить книги на всеобщее обозрение

  • Складывать много подушек на кровать

  • Никак. Так и сидеть в голых стенах

5 / 10

Кровати в Советском Союзе были высокие, часто под ними стояли чемоданы или сундуки. А вот покрывал не было, и украсить кровати и закрыть пространство под ними было нечем. Что тогда придумали хозяйки?

  • Делали красивые ящички

  • Шили большие лоскутные одеяла

  • Укрывали подзором

  • Прикрывали гобеленами

6 / 10

Вышивкой в советское время занимались не только женщины. Часто хозяйки привлекали к такой работе и своих мужей. И у этого была конкретная цель. Какая?

  • Совместные работы принимали на ВДНХ и хорошо за них платили

  • Чтобы быстрее справиться

  • А больше совместных развлечений для семейны пар и не было

  • Чтобы муж не гулял

7 / 10

Это саше с вышивкой. Знаете, как его использовали?

  • Сюда складывали разные мелочи

  • Просто для красоты

  • Это был своеобразный конверт для денег, которые дарили на свадьбу

  • Ее использовали как игольницу

8 / 10

Знаете, что находится внутри этой упаковки?

  • Мочалка

  • Советские спагетти

  • Набор для рукоделия

  • Волосы для куклы

9 / 10

В 1960-х годах для замачивания белья использовали хозяйственное мыло, которое строгали стружкой. Но что использовали до его появления?

  • Синьку

  • Золу от прогоревших дров

  • Ничего не использовали

  • Всегда использовали хозяйственное мыло. До него белье только камнями отбивали

10 / 10

Знаете, из чего сделана эта рыба?

  • Из полиэтилена

  • Из старых колес

  • Из просроченной еды

  • Из капельницы

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Тест СССР Советский Союз Россия История Ностальгия Развлечения
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Комментарии
25
Aнгличанка Гадит
1 час
Часть вопросов - бред сумасшедшего.
Гость
1 час
Во многих квартирах в СССР не было газоснабжения, а электроэнергия была слишком дорогой, чтобы использовать электроплитки. На чем тогда люди готовили еду? Прочитав первый вопрос, мне сразу стало понятно, что тест составляла жертва ЕГЭ, в СССР 1kВт/ч стоил 4 копейки и на протяжении 30 лет стоимость не менялась, так же как и на другие коммунальные услуги!
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