Лишь тот, кто жил в СССР, ответит на все 10 вопросов этого теста — это вы?

Кто-то вспоминает Советский Союз только добрыми словами, рассказывая, какие тогда были люди — гвозди бы из них делать, у кого-то этот период вызывает не самые лучшие эмоции. Но совершенно точно можно сказать, что советское время было уникальным — меньше чем за 70 лет в стране произошло столько изменений, что всего сразу и не упомнишь. А вы помните что-нибудь о том времени или совсем его не застали? У нас есть 10 вопросов, чтобы проверить это.