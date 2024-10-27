Астропрогноз на неделю с 28 октября по 3 ноября: чего лучше избегать в ближайшие 7 дней

В ближайшие дни нас ждет повышенная эмоциональность и чувствительность, и не всем это понравится Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











На ближайшей неделе мы встретим последний месяц осени, и у нас уже есть гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака, но и о ближайшей неделе астрологам есть что рассказать. Здесь, как оказалось, есть к чему подготовиться. А к чему конкретно, расскажет астролог Ольга Якубовская.

По ее словам, конец октября сопровождается конфликтом двух планет — Меркурия, ответственного за поездки, коммуникацию и мыслительные процессы, и Урана — планеты новизны, будущего, свободы и революционного настроя.

— А значит с 28 по 31 октября мы можем наблюдать различные сбои в работе техники, неожиданные поломки транспортных средств, проблемы в переводах и платежах, — объясняет Ольга Якубовская. — Постарайтесь соблюдать ПДД и технику безопасности, а также не торопитесь с покупкой высокоточных гаджетов. Могут появляться неожиданные новости и сюрпризы, порой даже шокирующие. Но также многие из нас будут склонны к разного рода инсайтам и осознаниям, правда, проносящимся в голове со скоростью света, так что гениальные идеи лучше сразу фиксировать. Хаотичность мыслей и импульсивные решения могут приводить к не самым приятным последствиям, так что отмеряем 7 раз и потом только отсекаем.

Еще две планеты, которые «поспорят» в начале недели, — это планета красоты и гармонии Венера и ответственный за дисциплину Сатурн. Это означает, что в сфере отношений и финансов мы будем испытывать вынужденные ограничения и барьеры. В общении будет сложно услышать собеседника, еще сложнее с ним согласиться, так что договоренности астролог советует перенести. Сложности в межличностных отношениях, которые еще недавно можно было проигнорировать, сейчас будут требовать решения, в них придется поставит точку.

— Самые первые дни ноября продолжают октябрьский вайб — сразу пять планет находятся в водной стихии — это способствует повышенной эмоциональности и чувствительности, погружению в глубокие размышления, интересу к скрытому и тайному, — говорит Ольга Якубовская. — Многим из нас захочется уединиться дома, отключить телефон, сфокусироваться на своих мыслях или саморазвитии. Новолуние в Скорпионе 1 ноября закладывает программу месяца, поможет увидеть слабые места и лучше осознать задачи, над которыми стоит поработать. Есть шанс что-то изменить, запустить по-новому, исправить, несмотря на сопротивление окружающей среды. Действуем через «не могу».

Также астролог советует «запустить очищение в своей жизни» за несколько дней до начала ноября. Избавьтесь от всего старого и ненужного, утратившего актуальность, изжившего себя как в физическом плане, так и в ментальном, наведите порядок в шкафах и в мыслях.

— Первые дни ноября могут оказаться достаточно сложными из-за агрессивно настроенных планет — Марса и Плутона, каждая из них тянет одеяло на себя, что может проявляться повышенной конфликтностью, рисками травм, эскалацией военных действий, противостоянием, которое может существенно менять положение дел на будущее. Особенно напряженное влияние этих двух планет может затрагивать людей, которые связаны с органами власти, силовыми структурами и военных, — говорит астролог. — Найти компромисс в конфликте становится сложнее обычного, многие из нас будут чувствовать себя как на пороховой бочке. Важно быть осторожными со стремлением к контролю и агрессивностью. Выплескивайте накопившееся напряжение через силовые нагрузки и преодоление себя.