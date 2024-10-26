«Как умеем болеть мы, так, в общем, больше никто»: Пелагея вышла на сцену «Сибирь-Арены» — видео из зала

В Новосибирске выступила певица Пелагея. Артистка вышла на сцену «Сибирь-Арены» — вечером 26 октября там проходит турнир по кулачным боям спортивной лиги Hardcore Fighting Championship (HFC).
Видео с выступления певицы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик». Смотрим кадры.
Организаторы события ведут онлайн-трансляцию в соцсетях. Судя по кадрам, артистка спела несколько популярных песен, в том числе «Есаул», «Конь», «Казак» и другие. Она также обратилась к людям, которые находились в зале.
— Я очень рада, что такое невероятное, масштабное мероприятие проходит именно здесь у нас. Потому что как умеем болеть мы, так, в общем, больше никто, кроме нас, — сказала Пелагея. — Дорогие друзья, я очень счастлива петь сегодня вместе с вами. И мне очень хочется, чтобы все миллионы, я думаю, которые смотрят нас сейчас на «ВК» и, потом, на Youtube, наверное… Пусть они услышат, как мы здесь еще и поем.
Турнир на «Сибирь-Арене» был заявлен больше месяца назад. В середине октября Федерация бокса России, под эгидой которой спортивная лига HFC проводила мероприятия, заявила об отзыве лицензии у компании-промоутера, поставив проведение состязаний под вопрос. Отзыв лицензии поддержал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.
22 октября стало известно, что турнир по кулачным боям спортивной лиги Hardcore Fighting Championship (HFC) состоится. Представители компании сообщили, что организация начала сотрудничать с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России.