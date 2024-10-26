«Как умеем болеть мы, так, в общем, больше никто»: Пелагея вышла на сцену «Сибирь-Арены» — видео из зала

— Я очень рада, что такое невероятное, масштабное мероприятие проходит именно здесь у нас. Потому что как умеем болеть мы, так, в общем, больше никто, кроме нас, — сказала Пелагея. — Дорогие друзья, я очень счастлива петь сегодня вместе с вами. И мне очень хочется, чтобы все миллионы, я думаю, которые смотрят нас сейчас на «ВК» и, потом, на Youtube, наверное… Пусть они услышат, как мы здесь еще и поем.