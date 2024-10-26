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Развлечения «Как умеем болеть мы, так, в общем, больше никто»: Пелагея вышла на сцену «Сибирь-Арены» — видео из зала

«Как умеем болеть мы, так, в общем, больше никто»: Пелагея вышла на сцену «Сибирь-Арены» — видео из зала

Сибирячка выступила на бойцовском турнире

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14 комментариев

Певица исполнила несколько известных песен

В Новосибирске выступила певица Пелагея. Артистка вышла на сцену «Сибирь-Арены» — вечером 26 октября там проходит турнир по кулачным боям спортивной лиги Hardcore Fighting Championship (HFC).

Видео с выступления певицы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик». Смотрим кадры.

Артистка вышла на сцену в Новосибирске

Организаторы события ведут онлайн-трансляцию в соцсетях. Судя по кадрам, артистка спела несколько популярных песен, в том числе «Есаул», «Конь», «Казак» и другие. Она также обратилась к людям, которые находились в зале.

— Я очень рада, что такое невероятное, масштабное мероприятие проходит именно здесь у нас. Потому что как умеем болеть мы, так, в общем, больше никто, кроме нас, — сказала Пелагея. — Дорогие друзья, я очень счастлива петь сегодня вместе с вами. И мне очень хочется, чтобы все миллионы, я думаю, которые смотрят нас сейчас на «ВК» и, потом, на Youtube, наверное… Пусть они услышат, как мы здесь еще и поем.

Турнир на «Сибирь-Арене» был заявлен больше месяца назад. В середине октября Федерация бокса России, под эгидой которой спортивная лига HFC проводила мероприятия, заявила об отзыве лицензии у компании-промоутера, поставив проведение состязаний под вопрос. Отзыв лицензии поддержал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

22 октября стало известно, что турнир по кулачным боям спортивной лиги Hardcore Fighting Championship (HFC) состоится. Представители компании сообщили, что организация начала сотрудничать с Федерацией спортивной борьбы и Федерацией панкратиона России.

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Пелагея Сибирь-Арена Новосибирск
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Комментарии
15
МАРГО
50 минут
Со звуком какая то беда. Слышат ли зрители вообще голос Пелагеи?
Гость
20 минут
С детства понимал, что сограждане чем-то болеют, но до сих пор не понял чем именно. Однако явно какое-то отклонения есть.
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