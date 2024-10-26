Продавец заявляет, что отдаст коллекцию только целиком Источник: «Авито»











Житель Новосибирска выставил на продажу огромную коллекцию моделей самолётов, оценив её в 130 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам коллекцию моделей самолётов, всегo 262 самолёта. На 95% металл, оcтальное плаcтик. Всё на подставках. Упаковки нет, только несколько коробочек. Отдельно не продаю, толькo всё сразу, — написал продавец.

На фотографиях видно, что коллекция действительно очень внушительная. В ней представлены модели: Emirаtes А380, S7 А330, Аеrоflоt А330, Turkish Airlinеs В777 и еще 258 позиций.

Почему мужчина решил расстаться с коллекцией — узнать не удалось Источник: «Авито»











Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления — Андреем, но на момент написания публикации он не ответил на сообщение.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 23 октября. На момент написания материала на нем было 1077 просмотров.