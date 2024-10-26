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Развлечения S7 и Emirаtes: в Новосибирске за 130 тысяч рублей продают коллекцию моделей самолётов — в ней 262 позиции

S7 и Emirаtes: в Новосибирске за 130 тысяч рублей продают коллекцию моделей самолётов — в ней 262 позиции

В коллекции представлены самолёты авиакомпаний из разных стран

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7 комментариев

Продавец заявляет, что отдаст коллекцию только целиком

Житель Новосибирска выставил на продажу огромную коллекцию моделей самолётов, оценив её в 130 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продам коллекцию моделей самолётов, всегo 262 самолёта. На 95% металл, оcтальное плаcтик. Всё на подставках. Упаковки нет, только несколько коробочек. Отдельно не продаю, толькo всё сразу, — написал продавец.

На фотографиях видно, что коллекция действительно очень внушительная. В ней представлены модели: Emirаtes А380, S7 А330, Аеrоflоt А330, Turkish Airlinеs В777 и еще 258 позиций.

Почему мужчина решил расстаться с коллекцией — узнать не удалось

Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления — Андреем, но на момент написания публикации он не ответил на сообщение.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 23 октября. На момент написания материала на нем было 1077 просмотров.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают большую коллекцию банкнот и монет почти за 6 миллионов рублей.

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Комментарии
7
Гость
1 час
у меня было 235 носков и все разные
Гость
1 час
Вот собирал человек годами, радовался, а потом раз и все !
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