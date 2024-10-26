«Следующий год называется чисткой»: нумеролог рассказала, что нас ждет в 2025 году

Сейчас узнаем, какое влияние числа окажут на наступающий новый год Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











В прошлом году астрологи нам говорили, что 2024-й будет годом кармы, и обещали последствия за каждое слово и действие, предупреждали о глобальных изменениях и необходимости пересмотра своих поступков. И вот, казалось бы, год заканчивается, скоро можно будет выдохнуть, но, похоже, лучше вдохнуть еще глубже. Нумеролог Кристина Егиазарова посмотрела на числа и констатировала: 2025 год будет «годом чистки». Что это вообще значит и чего нам всем ждать от следующего года? Может, нам лучше временно вообще релоцироваться на другую планету?

Что еще за «год чистки»

Если вам кажется, что 2024 год был так себе, то даже не знаем, что вам сейчас посоветовать. Надеемся, вы сидите крепко. Потому что год чистки, которым станет 2025-й, будет еще круче, чем год кармы, которым был 2024-й.

— Это год, когда у всех людей начнут отваливаться разные сферы жизни для того, чтобы они научились создавать опору внутри себя, — говорит Кристина Егиазарова. — И конечно, многие люди, которые давным-давно сбились со своего пути и никак не хотят на него становиться, будут списаны.

Но не всё так безнадежно. Следующий год будет так называемым годом девятки (2+0+2+5) — это число завоеваний, движения вперед.

— Люди, у которых есть в дате рождения девятка, не могут остановиться в принципе никогда, если у них рождается идея, цель или задача. Они умеют двигать процессы, — объясняет Егиазарова. — Более того, девятка — это число суперчувствительных людей, которые могут видеть вещие сны, могут общаться с другими людьми на ментальном уровне, они сверхчувствительны. Также девяткам всегда тяжело с чем-то расставаться. У них так устроена память, что они всё помнят.

Следующий год, по словам нумеролога, будет полон вызовов и борьбы — внешний мир будет стремиться забрать у нас то, чем мы дорожим. Зацикленные на работе могут почувствовать, что ее у них специально забирают. Зацикленных на отношениях тоже ждет проверка на прочность.

— Ключевое слово — «зациклен». Ты в созависимости, ты не можешь жить без партнера, без него ты не реализован и неполноценен. У тебя начнут забирать этого партнера. И любая опора, на которую ты опираешься, не внутренняя, а внешняя, — это то, что будет подвергаться чистке, — говорит нумеролог. — Друзья, без которых ты не можешь жить, будут уходить из твоей жизни временно или вообще навсегда. Отношения с деньгами, которые ты так сильно любишь, и бизнес, на который ты так сильно опираешься. Это если мы говорим про качество событий, которые будут проживать люди индивидуально.

Природные катаклизмы

Под влияние девятки попадут еще и природные катаклизмы. Если в этом году мы периодически видели наводнения, землетрясения, пожары с ураганами, то в 2025-м их станет заметно больше.

— То есть это будет прям масштабно, — уверена Кристина Егиазарова. — Может прилететь какой-нибудь метеорит внеплановый, неожиданный. Может что-то взорваться. Причем в нумерологии это же все-таки цифры, я не могу видеть картинки, образы — только расчеты. И они говорят, что число взрывов увеличится, большие взрывы будут. Это может взорваться станция какая-нибудь атомная, это может взорваться вулкан или, не дай бог, бомба, — поясняет Кристина Егиазарова.

Мировые конфликты

А вот отвечая на вопрос разрешения мировых конфликтов, нумеролог дает самые радужные прогнозы: весь стресс нам стоит ждать в первой половине года, когда будет происходить та самая «чистка», а вторая половина пройдет под знаком освобождения и завершения.

— Очень многие конфликты, которые мы сейчас видим на мировом уровне, решатся благоприятно, — говорит Егиазарова. — Другой вопрос, что мы не совсем понимаем значение слова «благоприятно». Вот благоприятно — это когда справедливо, всегда и для всех. У мира есть баланс, как весы. И у него всегда всё должно быть в балансе. Если где-то происходит перевес, то он это всё равно выравнивает. И вот 2025 год — про выравнивание баланса, а следующий год — про его восстановление.

Как дожить до конца 2024 года

До конца 2024 года осталось чуть больше пары месяцев. И чтобы встретить 2025 год в целости и сохранности, важно помнить, что сейчас идет год кармы, в нем работает принцип причинно-следственной связи всего, что вы создаете и о чем думаете. Если вы создаете прекрасное и думаете позитивно, ты получаете в этом году очень много этого хорошего.

— А если ты сеял вражду, ненависть, разрушение, если ты кого-то унижал, обижал, у кого-то забирал деньги, если ты не следовал своей профессии и предавал себя в работе, что ты можешь получить в этом году? Разрушение, — утверждает Кристина.

И если вы угодили в кризис, помните, что в этой ситуации самое главное — смочь построить себе путь, а первое, с чего нужно начать, — это зажечь фонарь в конце туннеля. Это и будет вашей дорожной картой.