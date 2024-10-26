Ребенок от 26-летнего женатика и свадьба в кредит: истории алтайских девушек из «Беременна в 16»

В шоу были две участницы из Алтайского края Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











23 октября в эфире телеканала «Ю» вышел выпуск «Мама в 16» (16+) с героиней из Бийска Дианой. До этого в шоу снимались еще две девушки из Алтайского края. NGS22.RU вспоминает эти истории.

Женя из Саяногорска. Женатый возлюбленный и переезд в Барнаул

«Он не только красивый, но еще и состоятельный»

В мае 2023 года в шоу «Беременна в 16» (16+) рассказали историю Жени из Саяногорска Республики Хакасия. Родители девушки часто переезжали в поисках хорошей работы.

— Как только находили подходящий вариант — сразу переезжали, ведь денег катастрофически не хватало. Одежду покупаем в кредит, например, чтобы подготовиться к 1 сентября, — рассказывала героиня шоу.

До беременности Женя хорошо училась и собиралась поступать в институт МВД Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











В школе Женя училась на отлично и шла на золотую медаль.

— Планы у меня были расписаны на десять лет вперед. Я хотела поступать в институт МВД, чтобы после учебы сразу была работа.

Но потом Женя встретила 26-летнего Максима. Про молодого человека девушка говорила коротко и ясно: «Он не только красивый, но еще и состоятельный».

У Максима на момент отношений с 16-летней Евгенией уже была жена Екатерина. Они ждали второго ребенка.

Молодой человек водил Женю по ресторанам и дарил подарки.

— Захотела Женька куртку — купили куртку. Захотела в боулинг — пошли. Захотела телефон — пошли купили. Я ни в чём ей в принципе не отказывал, — комментировал Максим.

Он рассказывал, что живет на пассивный доход в сфере аренды недвижимости и сейчас не работает.

Женя жила отдельно от семьи в Саяногорске. Квартиру для нее снял Максим. Мама девушки говорила, что дочери полностью доверяет и не против ее отношений.

У молодого человека уже была беременная супруга и ребенок Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











— Максим стал часто оставаться у меня, когда мои уехали. И я совсем потеряла голову.

Две беременных и один Максим

Однажды пару застукала беременная жена Максима Екатерина. В итоге она подала на развод. Тут же стало известно, что Женя тоже ждет ребенка.

— Максима я ей ни за что не отдам. Ведь я беременна.

В итоге Женя и ее возлюбленный съехались. Девушка продолжала учиться в школе.

Максим регулярно приезжал к супруге и дочери. Женя очень ревновала — пара ссорилась. К тому же Максим так и не устроился на работу — это стало еще одним поводом для конфликтов.

Женя и Максим ругались из-за его жены и денег Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











— Половина денег, что дает мама Максима, уходит его жене. Меня бесит, что она присутствует в нашей жизни, — расстраивалась Женя.

Чтобы избежать слухов в маленьком городке и жить подальше от бывшей Максима, она предложила ему переехать в Барнаул.

— Теперь он разведен, и нам уже точно никто не сможет помешать, — считала Женя.

У молодой семьи не хватало денег на малыша Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











У Максима в столице Алтайского края как раз были знакомые. Они и помогли с арендой квартиры на первое время.

Но денег семье сильно не хватало. Максим даже занимал у бывшей супруги. Мужчина часто ссорился то с Екатериной, то с Женей.

16-летняя Женя родила дочку Валерию. С ребенком Максим и Женя переехали в квартиру побольше. Однако скандалы не прекращались и после появления ребенка. Пара даже обращалась к семейному психологу.

16-летняя Женя родила дочку Валерию Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











— Не стоит встречаться с женатым мужчиной, тем более если в семье есть дети. Потому что это будет постоянная нервотрепка. Я ни о чём не жалею, конечно. Очень рада, что у меня теперь есть доченька. Но хотелось бы, конечно, попозже, — резюмировала Женя.

Маша из Рубцовска. Свадьба в кредит и сын от 19-летнего Вовы

«Мне с детства ни в чём не отказывали»

Выпуск телешоу про 16-летнюю Машу из Рубцовска вышел в эфир в октябре 2022 года. В начале программы девушка рассказывает, что она — долгожданный ребенок, поэтому родители всегда исполняли все ее желания.

— У меня в пять лет даже телефон был. Папа очень добрый человек. Он всё может, все умеет. Единственный его минус в том, что он пьет, — говорила Мария.

Машу очень баловал папа, но после развода наступили финансовые трудности Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











Когда девочке было восемь лет, ее родители развелись. Маша осталась с мамой. Жила семья скромно, на зарплату мамы в 15 тысяч рублей. Еще помогала бабушка Наталья, она как могла баловала любимую внучку. В какой-то момент Маша переехала к ней.

Бабушка строго следила за внучкой и не всегда отпускала погулять. Ей не нравилось, что девушка встречается с 19-летним Вовой и часто уходит к нему на свидания.

— Ты с Вовой не зачастила хоть? До добра не доведет, что ходишь к нему так поздно, — сетовала Наталья.

Маша влюбилась и называла Вову самым красивым парнем в Рубцовске.

Маша считала, что Вова — самый красивый парень в Рубцовске Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











— Он общительный, простой, не наглый. Мы познакомились через общего друга, а потом начали вместе гулять. Вова просидел за партой девять классов и дальше учиться не захотел. Вместо образования выбрал тусовки и веселую жизнь, — рассказывала про избранника Маша.

«Ничего, мы справимся с Машей»

Спустя время девушка сделала тест на беременность — он показал положительный результат. Мама Маши была в шоке от новости и очень злилась на ее парня.

— Ну я рад, конечно, рад. Но как-то в недоумении, — говорил Вова, когда узнал, что станет отцом. — Ничего, мы справимся с Машей.

Маша просила маму взять кредит на красивую свадьбу Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











Бабушка Маши так эмоционально отреагировала на новость о правнуке, что выгнала ее. Маша вернулась домой к маме и отчиму. На пятом месяце ей пришлось бросить школу. За это время Вова так и не нашел работу.

Маша и Вова переехали в дом, который достался его маме по наследству: с туалетом на улице и без горячей воды. Молодой человек сделал Маше предложение — она согласилась и захотела сыграть свадьбу.

Свою маму она просила взять кредит на 200 тысяч рублей, чтобы организовать торжество.

— Я хочу свадьбу. Я думаю, что имею на это право. Нормальные родители всегда помогают детям.

Мама и тетя Маши решили, что могут выделить на праздник 25 тысяч рублей.

— Этого ужасно мало. Хватит только на кафе. Даже платья нормального мне не видать, — говорила Маша.

На наряд денег дала бабушка.

У Маши и Вовы были регулярные конфликты из-за готовки и уборки Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











Вова с Машей часто ссорились не только по финансовым, но и по бытовым вопросам: из-за уборки и готовки.

— Маша как генерал. Надо, чтоб всё по ее было. Тут положи, там принеси, — жаловался парень.

Он нашел сезонную работу, но после семья снова осталась без средств. Помогала бабушка Маши и отец Вовы. На деньги от него молодые люди сняли в Рубцовске однушку за десять тысяч рублей в месяц.

Для малыша всё необходимое покупали по объявлениям: хватило на одежду и кроватку.

В Рубцовске пара жила в скромном доме, где не было даже горячей воды Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











«Хорошо подумаете, готовы ли вы к этому»

Рожать Маша решила в Барнауле. Заняла денег у родственников и сняла квартиру за семь тысяч.

На родах Вова был вместе с Машей. Они стали родителями мальчика.

— Счастье такое, ни фига себе. Ну я просто не думал, что такие чувства могут быть к ребенку.

Молодой отец снова пообещал жене, что найдет работу. Прошло много времени, прежде чем он устроился разнорабочим. Вова мало помогал Маше с малышом. Супруги ссорились из-за денег и быта.

Маша родила сына Источник: Телеканал «Ю» / Youtube.com











В конце выпуска девушка рассуждала:

— Всем, кто оказался в такой же ситуации, как я, хочу сказать: это выбор каждого человека. Это непросто — стать мамой. Хорошо подумаете, готовы ли вы к этому. Готов ли ваш молодой человек принять вас и вашего ребенка.