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Что приготовить из фарша — простые и вкусные рецепты на каждый день

Новосибирцы поделились вкусными и простыми рецептами из фарша

1 888
12 комментариев

Один из самых вкусных вариантов использования фарша — чебуреки или беляши

Новосибирцы поделились своими простыми и вкусными рецептами на каждый день, что можно приготовить из фарша. В подборке есть быстрые чебуреки, сочные «гнездышки» и ароматные запеканки. Обязательно попробуйте что-нибудь приготовить! И не забудьте хорошо посолить и приправить блюдо!

«Гнезда с фаршем»

Вам потребуется: макароны в виде гнезд, фарш, сметана, сыр, растительное масло.

На смазанный растительным маслом противень выложить гнезда. Заполнить фаршем, налить сметанный соус, разбавить немного водой так, чтобы минимум середина макарон была закрыта. Поставить в духовку на 40 минут при 180 градусах. Посыпать тертым сыром. Запекать еще 5–10 минут.

Запеканка с кабачками

Вам потребуется: кабачки, фарш, репчатый лук, помидоры, майонез, сыр, чеснок.

Порезать кабачки на круги толщиной в 1,5 сантиметра, посолить, выложить на противень. Сверху распределить фарш, на него порезанный лук, помидоры кружочками. Сверху смазать майонезом, смешанным с сыром и выдавленным чесноком. Запекать в духовке 30–40 минут при температуре в 180 градусов.

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«Стаканчики к пиву»

Вам потребуется: батон, молоко, фарш, сыр.

Батон нарезать, обмакнуть в молоко и сделать стаканчики. Обжарить фарш с солью и специями, заполнить батоны, посыпать тертым сыром и поставить в духовку на 5–10 минут. Достать. Съесть вкусную закуску.

Фаршированный картофель

Чаще всего фарш используют для приготовления пельменей, мантов, чебуреков, беляшей и разных запеканок

Вам потребуется: картофель, фарш, лук, сыр.

Картофель отварить в мундире до полуготовности. Вынуть аккуратно серединку, чтобы получились лодочки. Обжарить фарш с луком. Выложить в лодочки. Поставить в духовку запекаться на 40 минут при температуре 180 градусов. Посыпать тертым сыром. Запекать еще 10–15 минут.

Гречка «для бедняков или лентяев»

Вам потребуется: фарш, морковь, гречка, перец и соль по вкусу.

Обжарить фарш с тертой морковью до готовности. Поперчить, посолить. Добавить отваренную гречку, перемешать. Обжарить в течение 5 минут.

Чебуреки

Вам потребуется: 500 г муки, 250 мл теплой воды, одно яйцо, соль, масло растительное, фарш.

В теплую воду разбить яйцо, добавить муку, соль. Замешать тесто. Дать ему немного отдохнуть. Раскататься тесто, разложить фарш и закрепить чебурек. В большом количестве растительного масла обжарить с двух сторон.

Каннеллони с фаршем

Вам потребуется: каннеллони, фарш, помидоры, томатная паста, репчатый лук, сыр, соль и перец по вкусу.

Фарш обжарить 5 минут, добавить мелко порубленный лук, порезанные томаты. Жарить на среднем огне еще 5 минут. Можно для густоты добавить пару ложек томатной пасты. Посолить, поперчить. Заполнить начинкой каннеллони так, чтобы осталась примерно треть мясного соуса.

Форму смазать растительным маслом, выложить каннеллони одним слоем, налить немного воды, сверху выложить остатки мясного соуса. Закрыть сверху фольгой, поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Посыпать тертым сыром и выпекать еще 10–15 минут.

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Другие вкусные рецепты

Почти каждый горожанин хоть раз задумывался, что приготовить быстро и вкусно на ужин.

Самое время попробовать новенькие рецепты заготовок из опят.

В октябре многие устали от консервирования, уксуса и укропных зонтиков. Самое время задуматься о приготовлении десертов.

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Комментарии
12
Директор Завода (Ржака)
1 час
Берём мясо на центральном рынке. Дома перекручиваем в мясорубке, получается фарш. Потом лепим пельмени. А вечером под пельмешки можно и водочки достать холодной.
2409
20 минут
Только вчера подумала, что нужно в интернете посмотреть (мистика...))), что можно новое, интересное из фарша приготовить, но руки так и не дошли... Приготовила по-старинке котлеты, да рассольник с тефтелями с рисом))
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