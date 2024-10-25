«Пыль ассоциируется с бедностью»: 17-летняя дочь миллионеров из Питера отправилась на перевоспитание в Новосибирскую область

Девушка бросила учебу в Канаде Источник: телеканал «Ю» / «Чадо из ада»











17-летняя Ева Гаджиева из Санкт-Петербурга отправилась в Новосибирскую область на перевоспитание. Семья Гаджиевых приняла участие в съемках шоу «Чадо из ада» (12+) на телеканале «Ю». В шоу избалованных детей богатых родителей отправляют на перевоспитание в простые семьи.

Родители Евы — владельцы коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге. Семья владеет несколькими квартирами и комфортабельными автомобилями, а их счет в банке превышает шестизначное число. Сама девушка считает, что ей повезло родиться в богатой семье.

— Мне повезло, я родилась в богатой семье. Вся моя косметичка стоит около миллиона рублей, но я хочу еще. Я ненавижу пыль, так как она ассоциируется у меня с бедностью. Поэтому я прошу свою домработницу убираться в моей ванной два раза в день, — призналась девушка.

На шопинг Еву регулярно возят в Москву или за границу, каждая такая поездка опустошает карманы родителей на 250–300 тысяч рублей.

— В моей гардеробной вещей примерно на 10 миллионов, и я продолжаю ее регулярно пополнять, так как мне всё мало, — отметила девушка.

Ежемесячно родители перечисляют девушке 500 тысяч рублей на личные нужды. Несмотря на все блага, что ей дает семья, девушка не слушает родителей, а также бросила учебу в Канаде. Родители считают, что ее избаловали как первого ребенка.

В итоге родители решили отправить дочь на перевоспитание. Четыре дня Ева проведет в простой семье из Новосибирской области.

Ева отправилась на четыре дня в деревню Шадрино в многодетную семью. Глава семьи Вадим Желак работает водителем КАМАЗа, его супруга Анастасия работает в ЖКХ. В семье три дочери.

После приезда в семью Ева начала ставить свои условия, девушка заявила, что будет спать в комнате родителей, а также не планирует помогать по дому и заниматься хозяйством. Когда она получила отпор от старшей дочери в семье, то попыталась сбежать, но ее остановили.

На протяжении первых дней у Евы не складывались отношения со старшей дочерью в семье Аленой. В итоге при помощи родителей Ева утихомирилась и даже взялась помогать семье.

Спустя четыре дня девушка отправилась домой, за это время она изменилась в лучшую сторону.