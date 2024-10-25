Детям за вас стыдно или вы имбовые родители? Узнайте, пройдя наш тест на сленг

Современные подростки вроде бы говорят по-русски, но взрослые иногда совсем не могут понять, что они обсуждают. А всё из-за масиков, тюбиков и других слов, которые появляются в молодежном сленге с завидной регулярностью. А вам придется долго разбираться в зумерском лепете или вы уже свободно на нём общаетесь?
Сигма в молодежном сленге — это?
Некие «крутые парни», которым не нужно общественное одобрение, но они всё равно его получают
Среднестатистический человек с самыми простыми вкусами
Отрицательный персонаж, который влюблен только в себя
Всё чаще мы слышим: «Да он какой-то скуф». Что это значит?
Это молодой мужчина, который пытается выглядеть взрослым, но при этом ведет себя как ребенок
Взрослый мужчина, который ухаживает за своим внешним видом, занимается спортом и строит успешный бизнес
Это мужчина средних лет, который не ухаживает за собой, не занимается спортом и ест вредную пищу
Многие девушки хотят, чтобы их молодой человек был масик, что это за тип парней?
Заботливый, любящий молодой человек, уважающий свою девушку, ее интересы и мнение
Грамотный манипулятор, делающий всё ради своей выгоды, но при этом умеющий красиво ухаживать
Состоятельный парень из богатой семьи, который красиво ухаживает и задаривает подарками
Тюбик — это? Нет, не баночка от косметики, а…
Типичный маменькин сынок, который во всём ее слушает и советуется по каждому поводу
Мужчина, который не имеет собственного мнения и ведет себя по-бабски
Отрицательный герой, манипулятор и эгоист, но на первый взгляд кажется милым и приятным парнем
А теперь угадайте, что означает слово имбовый?
Глупый, непривлекательный, хилый
Классный, крутой, невероятно сильный
Оторванный от реальности
Ваш друг не сдал экзамен и говорит, что он тильтанул. Что он сделал?
Расстроился, утратил способность продолжать делать то, что делал
Выбрал неправильный вариант ответа и растерялся
Захотел пересдать экзамен заново, но у него нет на это времени
Чиназес — это слово-мем в молодежном сленге, но какое у него значение?
Это ситуация, когда вы с подругой влюбились в одного парня
Это ситуация, когда ты не знаешь, что делать
Это ситуация, когда случается что-то хорошее
Так-так, а теперь сложнее, что такое стэшинг?
Это отношения, когда один партнер по каким-либо причинам скрывает другого от своих родственников и близких друзей
Это свободные отношения, когда оба партера проводят время вместе, но при этом могут встречаться с другими людьми
Это традиционные отношения, когда мужчина работает, а девушка сидит дома и воспитывает детей
Что означает, когда говорят, что девушка пикми?
Тип девушек, которые избегают мужского внимания в силу своей застенчивости
Тип девушек, которые своим поведением пытаются привлечь внимание парня
Тип девушек, которые сами себя обеспечивают и не нуждаются в финансах
Вот и от еды прилетело… Босс КФС — это?
Человек, любящий питаться фастфудом
Человек, который работает в сети быстрого питания
Человек, имеющий избыточный вес
Ох, еще одно сложное слово — найк про…
Это девушки, которые носят оверсайз одежду
Это девушки, которые носят обтягивающую одежду
Это девушки, которые носят только женственную одежду
Ш-общительна — это…?
Оскорбительная характеристика девушки, намекающая на ее низкие моральные принципы
Положительная характеристика девушки, намекающая на ее высокие коммуникативные навыки в общение
Характеристика девушки, которая не любит общаться по телефону, а только голосовыми сообщениями
Леймовый — это?
Страшный, стремный
Вызывающий сексуальное возбуждение
Убогий
А этим точно многие занимаюся — гэтсбить…
Публиковать в соцсетях фото или видео только с целью привлечь внимание одного конкретного человека
Отписываться от всех в соцсетях с целью привлечения внимания
Каждый день публиковать огромное количество фоток в соцсетях
Ну и последнее. «Дед ногтей насыпал» — это что такое?
Так стали называть смайлики смеха 😂 в переписке
Так стали называть скобочки))) в переписке
Так стали называть смайлики черепа 💀 в переписке