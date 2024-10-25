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Развлечения тест Детям за вас стыдно или вы имбовые родители? Узнайте, пройдя наш тест на сленг

Детям за вас стыдно или вы имбовые родители? Узнайте, пройдя наш тест на сленг

В нём всего 15 вопросов, но за ними — целый удивительный мир

1 585
23 комментария

Эти девочки только что увидели, что дед ногтей нагрыз. Вы понимаете, о чём речь?

Современные подростки вроде бы говорят по-русски, но взрослые иногда совсем не могут понять, что они обсуждают. А всё из-за масиков, тюбиков и других слов, которые появляются в молодежном сленге с завидной регулярностью. А вам придется долго разбираться в зумерском лепете или вы уже свободно на нём общаетесь?

ТЕСТПройден 423 раза
1 / 15

Сигма в молодежном сленге — это?

  • Некие «крутые парни», которым не нужно общественное одобрение, но они всё равно его получают

  • Среднестатистический человек с самыми простыми вкусами

  • Отрицательный персонаж, который влюблен только в себя

2 / 15

Всё чаще мы слышим: «Да он какой-то скуф». Что это значит?

  • Это молодой мужчина, который пытается выглядеть взрослым, но при этом ведет себя как ребенок

  • Взрослый мужчина, который ухаживает за своим внешним видом, занимается спортом и строит успешный бизнес

  • Это мужчина средних лет, который не ухаживает за собой, не занимается спортом и ест вредную пищу

3 / 15

Многие девушки хотят, чтобы их молодой человек был масик, что это за тип парней?

  • Заботливый, любящий молодой человек, уважающий свою девушку, ее интересы и мнение

  • Грамотный манипулятор, делающий всё ради своей выгоды, но при этом умеющий красиво ухаживать

  • Состоятельный парень из богатой семьи, который красиво ухаживает и задаривает подарками

4 / 15

Тюбик — это? Нет, не баночка от косметики, а…

  • Типичный маменькин сынок, который во всём ее слушает и советуется по каждому поводу

  • Мужчина, который не имеет собственного мнения и ведет себя по-бабски

  • Отрицательный герой, манипулятор и эгоист, но на первый взгляд кажется милым и приятным парнем

5 / 15

А теперь угадайте, что означает слово имбовый?

  • Глупый, непривлекательный, хилый

  • Классный, крутой, невероятно сильный

  • Оторванный от реальности

6 / 15

Ваш друг не сдал экзамен и говорит, что он тильтанул. Что он сделал?

  • Расстроился, утратил способность продолжать делать то, что делал

  • Выбрал неправильный вариант ответа и растерялся

  • Захотел пересдать экзамен заново, но у него нет на это времени

7 / 15

Чиназес — это слово-мем в молодежном сленге, но какое у него значение?

  • Это ситуация, когда вы с подругой влюбились в одного парня

  • Это ситуация, когда ты не знаешь, что делать

  • Это ситуация, когда случается что-то хорошее

8 / 15

Так-так, а теперь сложнее, что такое стэшинг?

  • Это отношения, когда один партнер по каким-либо причинам скрывает другого от своих родственников и близких друзей

  • Это свободные отношения, когда оба партера проводят время вместе, но при этом могут встречаться с другими людьми

  • Это традиционные отношения, когда мужчина работает, а девушка сидит дома и воспитывает детей

9 / 15

Что означает, когда говорят, что девушка пикми?

  • Тип девушек, которые избегают мужского внимания в силу своей застенчивости

  • Тип девушек, которые своим поведением пытаются привлечь внимание парня

  • Тип девушек, которые сами себя обеспечивают и не нуждаются в финансах

10 / 15

Вот и от еды прилетело… Босс КФС — это?

  • Человек, любящий питаться фастфудом

  • Человек, который работает в сети быстрого питания

  • Человек, имеющий избыточный вес

11 / 15

Ох, еще одно сложное слово — найк про…

  • Это девушки, которые носят оверсайз одежду

  • Это девушки, которые носят обтягивающую одежду

  • Это девушки, которые носят только женственную одежду

12 / 15

Ш-общительна — это…?

  • Оскорбительная характеристика девушки, намекающая на ее низкие моральные принципы

  • Положительная характеристика девушки, намекающая на ее высокие коммуникативные навыки в общение

  • Характеристика девушки, которая не любит общаться по телефону, а только голосовыми сообщениями

13 / 15

Леймовый — это?

  • Страшный, стремный

  • Вызывающий сексуальное возбуждение

  • Убогий

14 / 15

А этим точно многие занимаюся — гэтсбить…

  • Публиковать в соцсетях фото или видео только с целью привлечь внимание одного конкретного человека

  • Отписываться от всех в соцсетях с целью привлечения внимания

  • Каждый день публиковать огромное количество фоток в соцсетях

15 / 15

Ну и последнее. «Дед ногтей насыпал» — это что такое?

  • Так стали называть смайлики смеха 😂 в переписке

  • Так стали называть скобочки))) в переписке

  • Так стали называть смайлики черепа 💀 в переписке

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Комментарии
23
233143581
1 час
Позорники, правильный коммент - и тот отклонили. Сами поди, на людоедском общаются.
Антонин Новый
1 час
срочно
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