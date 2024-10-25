«Какие две полоски? Мой мир рухнул». Юная Диана из Алтайского края стала героиней шоу «Мама в 16» — что показали в выпуске

С отцом ребенка девушка познакомилась в колледже Источник: скриншот из шоу «Мама в 16»











23 октября на телеканале Ю вышел очередной выпуск шоу «Мама в 16» (16+) в котором приняла участие 17-летняя Диана из Алтайского края. Рассказываем историю девушки — жалеет ли она о том, что стала мамой в юном возрасте.

Судьбоносная встреча

Диана родом из небольшого села Советского рядом с Бийском. У нее полная и благополучная семья: мама — фармацевт в местной аптеке, папа — строитель, который работает вахтами. Еще есть две сестры 31 года и 10 лет.

Источник: скриншот из шоу «Мама в 16»











— Я считаю себя замкнутым человеком. У меня мало подруг. Я люблю одиночество. Мой характер по большей степени ранимый и чувствительный. Меня может задеть плохое отношение ко мне. К одиночеству я привыкла с детства, хоть семья у меня и большая. В возрасте 6−7 лет родители уже оставляли меня одну, потому что им нужно было работать, — так рассказывает о себе Диана.

После окончания девяти классов девушка продолжила учебу в Бийске, хотя, по ее словам, учиться она никогда не любила. Она решила стать парикмахером и поступила в колледж на бюджет. Именно там и произошла встреча, которая навсегда изменила судьбу героини.

— Моего парня зовут Альберт. Друзья называют его Алик. Ему 19. Он учится в том же колледже, что и я, только на повара-кондитера. Иногда подрабатывает разнорабочим и в месяц может получить 10−15 тысяч рублей. Родители Альберта — казахи. С ними я пока не знакома, потому что они живут у самой границы Монголии, в селе Кош-Агач в Республике Алтай, — отметила девушка.

Отношения влюбленных развивались стремительно, и через три месяца Альберт предложил Диане переехать жить к нему. Так девушка и сделала, однако сначала познакомила парня со своими родителями и получила их одобрение.

Но жизнь вдвоем осталась совсем не такой, какой себе представляла девушка. Парень часто пропадал с друзьями и приходил домой пьяным. В конце концов девушка устала это терпеть и начала собирать вещи, чтобы съехать обратно в общагу, однако ее планам помешала новость о беременности.

Источник: скриншот из шоу «Мама в 16»











— Сначала мы предохранялись, но Диане не нравилось с презервативами, поэтому мы перестали предохраняться, — поделился Альберт.

«У тебя есть мы»

На УЗИ, куда Диана поехала с родителями, девушке подтвердили восемь недель беременности. Тогда-то Диана вместе с матерью приняла решение оставить ребенка.

— У тебя есть мы. Ты что, дочь? Справимся. И папа поймет, никуда не денется. Он у нас так строгий, но отходчивый, — заверила девушку мама.

При этом Диана всё еще сомневалась, стоит ли ей продолжать отношения с Альбертом, поэтому временно осталась у родителей. В итоге парень приехал к ней в село и убедил, что исправится ради нее и ребенка и начнет зарабатывать деньги. Молодой человек даже устроился в пиццерию, однако быстро вылетел оттуда из-за драки.

— Как можно устроиться на работу и через день-через с кем-то подраться? Я не понимаю. Не верю ни единому слову. Бывает вот, скажем так, женская интуиция, а тут у меня, как бы сказать, своя мужская чуйка, и, мне кажется, с него ничего хорошего не выйдет, —посетовал папа Дианы.

Проблемы в отношениях

Источник: скриншот из шоу «Мама в 16»











После выволочки и вопросов о женитьбе на семейном ужине Альберт устроился на работу в отель — хаусменом. Диана тем временем отправилась в Бийск, чтобы взять академ по беременности в колледже и навестить своего парня.

Однако долгожданная встреча обернулась очередной ссорой — молодой человек пришел домой поздно и привел с собой пьяных друзей. После этого девушка решила вновь перебраться жить к Альберту, чтобы следить за его поведением.

— Я уже устала от ихних приездов, уездов. Вещи туда-сюда возить. Но она, конечно, бы к нему не ездила, если б не любила, — пожаловалась мама Дианы.

Пара жила вместе, Альберт пропадал на работе, а Диана в это время сидела дома. Долгожданное затишье в их отношениях никак не наступало — парень часто задерживался на работе, поэтому девушка решила залезть в его телефон, чтобы выяснить причину. Однако молодой человек убедил, что ревность беспочвенна.

— У нас там перестановка была. Мы мебель расставляли. Прекрати мне не доверять, пожалуйста. Я стараюсь, пытаюсь, работаю, — заверил Альберт.

Между тем подошло время второго скрининга, на котором можно было узнать пол ребенка. Не без конфликтов пара добирается до больницы, где им сказали, что родится мальчик. Пара смешно обсудила эту новость:

— Я и хотел мальчика. Ну, чтобы он наследником был моим.

— Наследником чего? Наследником твоих косяков?

Ребенка молодые люди решили назвать Каримом. При этом пара продолжила ссориться, ведь Альберт не спешил бросать свои ночные тусовки, где раздавал комплименты другим девушкам.

Источник: скриншот из шоу «Мама в 16»











— Я вижу Альберта, обнимающего бабу. Как можно так поступать и не скрывать даже от друзей. Хоть бы постыдился, ведь его друзья знают, что у него есть я, и так себя вести. Я не сдержалась и опять залезла в телефон Алика. И вижу сообщение: «Повторим?» от его коллеги. Я в шоке. Чувствую себя паршиво, просто отвратительно. Меня в очередной раз предали. Ну, по большей части мне обидно за ребенка. Я виню себя за выбор отца своего ребенка, — пожаловалась Диана.

Расстроенная девушка вынудила парня уволиться и занести подругу в черный список. Тогда же, чтобы сгладить конфликт Альберт предложил Диане стать его женой. Однако для регистрации брака девушке нужно было собрать справки, ведь 18 лет ей не исполнилось, и она к тому же в положении. Для этого она снова уехала в село.

— Ну не верю я, что он изменится. Дня не проходит, у них там что-то случается. То у него там баба, то он загулял. Какой вам расписываться, какой вам ЗАГС? Но пока она беременная, я стараюсь ее оберегать. Говорю, что все уладится, он, может быть, изменится, — поделилась мама Дианы.

Диане тем временем пришлось в ночи возвращаться в Бийск — ее разбудил хозяин квартиры, поскольку соседи жаловались ему на шум. Когда она приехала домой, гулянка уже закончилась, и многие гости спали прямо на полу.

— Я еще и расписаться с ним хотела. Я не выйду за тебя замуж, — заявила девушка.

Расстроенная Диана поставила парню ультиматум — либо он едет с ней в село либо остается в городе один.

— Альберт не оставляет мне выбора. Я уезжаю домой. Не надо было вообще к нему возвращаться, — подчеркнула Диана.

Рождение ребенка

В конце-концов Альберт приехал в Советское и предложил Диане партнерские роды. Однако рожать ей в итоге пришлось одной.

Источник: скриншот из шоу «Мама в 16»











— Схватки длились около 10−11 часов. Больнее я ничего не ощущала в этой жизни. Было настолько больно, что я даже слова не могла сказать. Когда увидела ребенка, еле сдерживала слезы. Но я, видимо, слишком устала, чтобы сильно радоваться. Когда мне привезли ребенка, я испытала и счастье, и испуг, — рассказала роженица.

Из роддома новоиспеченную мать забрали родители и отец ребенка. Жить пара продолжила в селе.

— Я даже не представляю, изменится он или нет. Но я вижу, что он прям ребёнка любит. Он прям к нему ночью встаёт. Он его качает, кормит. Это, конечно, меня очень радует. Но вот другая сторона — работа, — отметила мама Дианы.

В итоге отец Дианы предложил Альберту устроиться на местную лесопилку. Парень согласился.

— Девушкам, которая забеременела в раннем возрасте, я хочу пожелать прежде всего терпения, ведь оно того стоит. И тщательнее выбирать молодого человека, — резюмировала Диана.