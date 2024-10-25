Почему сон с четверга на пятницу вещий — мнение астрологов и Церкви

Стоит уделить сновидениям особое внимание в этот период, но не зацикливаться на них Источник: Дарья Селенская / 72.RU











Вопросом, почему сон с четверга на пятницу считается вещим, задаются многие. Версий очень много — высказывались и астрологи, и священники, а также историки.

Астрологи утверждают, что с четверга на пятницу снятся вещие сны из-за Венеры. Этой ночью всё находится под покровительством этой планеты. Нужно обратить особое внимание на сновидения в этот период. Они могут не только предсказывать будущее, но и предупреждать о важных изменениях в жизни.

Священники утверждают, что убежденность в вещие сны с четверга на пятницу не более чем народное суеверие, не имеющее отношения к христианской вере. При этом Церковь не отрицает, что вещие сны могут сниться, и такие примеры встречаются в Библии, но какого-то определенного времени для этого нет.

Историки указывают, что суеверие могло пойти еще с древних времен. Считалось, что с четверга на пятницу власть переходила от бога Перуна к богине Мокоши, поэтому время это сакральное.

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