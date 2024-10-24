Омичка придумала текст для новой песни Ольги Бузовой «Made in Russia»

Девушка поет о большой русской душе Источник: Ольга Бузова / olgabuzova / YouTube.com











Омичка Елена Прощенко рассказала в своих соцсетях, что сочинила текст для песни Ольги Бузовой «Made in Russia». Имя Елены появилось на стримингах и на YouTube-канале певицы, которая две недели назад выложила клип на песню. Кроме того, имя омички указано на странице трека на сервисе Apple Music.

В песне «Made in Russia» говорится о большой русской душе, о бесстрашии россиян, об их удали и любви к танцам. Клип на песню уже собрал 1,2 миллиона просмотров на YouTube-канале Ольги Бузовой.

Источник: Ольга Бузова / olgabuzova / YouTube.com

На своей страничке в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) омичка рассказала, что всегда хотела услышать свою песню в эфире музыкального канала:

— Это случилось! Поем, танцуем, заказываем в караоке. Благодарю всех, кто верил.

Ранее Елена Прощенко работала директором по рекламе в региональной «Комсомольской правде», затем переехала в Москву. Сейчас омичка продолжает работать в сфере продаж и маркетинга, в то же время занимаясь творчеством. Мы спросили омичку о том, как ей удалось посотрудничать с Ольгой Бузовой, и ожидаем ответа.

Ранее Ольга Бузова поделилась кадрами с отдыха. На этот раз артистка отправилась в Занзибар. Видео с курорта она опубликовала в личных соцсетях.