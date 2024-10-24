«Байкал уже не может принять всех желающих»: на турбазах кончаются места на зимний сезон, несмотря на рост цен

На иркутских турбазах кончаются места на зимний сезон, несмотря на рост цен Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Увидеть Байкал зимой — пункт, который есть в чек-листе абсолютного большинства путешественников. Байкальский лед с торосами и пузыриками, а также ледяные гроты — фишка, которую хотят увидеть все. Поэтому туры на озеро зимой пользуются большим спросом. Как следствие — цены на этот вид отдыха растут год от года. Наши коллеги из «ИрСити» поговорили с туроператорами, гидами и отельерами, чтобы узнать, каких изменений ждать в предстоящем зимнем сезоне.

«Поток размазался»

Как рассказал «ИрСити» замглавы Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов, уже сейчас бронирование туров и жилья на Байкале идет достаточно активно.

— С местами на Ольхоне уже достаточно проблематично, на определенные даты мест нет вообще. Речь про самый горячий период примерно с 20 февраля по 10 марта. В 2025 году хоть и не будет длинных выходных на День защитника Отечества и 8 Марта, но туристов это не смущает. Просто поток немного размазался, — говорит Копылов.

Он заметил, что в этом году у нас продолжает прирастать поток иностранных туристов, причем не только из Китая.

— Много путешественников приезжает из Таиланда, Тайваня, Гонконга, южных регионов Китая. Они последние годы стали бронировать активно, и в этом году тоже много на них забронировано. Посмотрим, все ли смогут к нам приехать и не будет ли каких-то форс-мажоров. Тот поток иностранцев, который был до 2019 года, мы в этом сезоне вряд ли увидим, но заграничных туристов становится всё больше, — пояснил Вадим Копылов.

По его словам, цены на отдых на Байкале этой зимой вырастут примерно на 20% в сравнении с прошлым зимним сезоном. Не по всем пунктам, конечно, но рост точно будет.

— Это связано с инфляцией. Идет большое подорожание продуктов, соответственно, вырастут цены на питание. Подорожали услуги ЖКХ, электричество, выросла оплата труда, так что проживание тоже вырастет в цене. Плюс увеличились расходы на транспорт за счет роста цен на топливо и запчасти. В разных объектах будет по-разному, но в среднем ждем рост на 15–20%, — отметил собеседник.

«Байкал — это большой бренд»

Эксперт по внутреннему туризму, отельер, организатор туров на Байкале и эксперт по туризму Агентства стратегических инициатив Юлия Кошурникова заметила, что зимний сезон на Байкале — это всегда очень высокий спрос и ограниченное предложение.

— Зимой озеро превращается в настоящую зимнюю сказку с кристально чистым льдом, ледяными гротами, пещерами, наплесками, удивительными возможностями для активного отдыха. Проехать на коньках через всё озеро — такое возможно, кажется, только на Байкале. Так что оживленный спрос наблюдается не только сейчас, он начался еще летом. Уже летом были первые бронирования, — рассказала Кошурникова.

По ее словам, Байкал уже не может принять всех желающих, потому что предложение ограничивается инфраструктурой.

— Даже по жилью мы ограничены, поэтому многим туристам приходится отказывать. Особенно тем, кто пытается забронировать тур за неделю до вылета. Такие люди тоже есть, и их мы почти всегда принять не можем. Из-за ограниченного предложения и туристы, и организаторы туров всё бронируют заранее: отели, музеи, рестораны и прочее, — добавила Юлия Кошурникова.

По словам собеседницы, заявки уже активно поступают, причем как от организованных групп, так и от семей и даже от туристов-одиночек. Самые активные города и регионы в этом плане — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Красноярск. Кроме того, есть туристы с Дальнего Востока, они в последнее время тоже стали живо интересоваться Байкалом и бронировать здесь отдых.

— Байкал — это такой большой бренд, который уже легко конкурирует с другими достопримечательностями в регионах России. Также у нас есть иностранные туристы: много приезжает из Китая, Южной Кореи, в этом году активно поехал Тайвань. Есть европейцы из Германии и Франции, там тоже много любителей побывать на дикой природе, пофотографировать лед, погулять по нацпаркам. Много «берд-вотчеров». Так обычно называют любителей наблюдать за птицами, а я так называю всех, кто любит созерцать и фотографировать каждую песчинку, былинку, листочек и цветочек, — смеется Юлия.

Как представитель бизнесменов, владеющих отелями на Байкале, Кошурникова призналась, что рост цен, конечно же, неизбежен.

— Мы в этом плане люди неробкие: если спрос превышает предложение, мы поднимаем цену. Это нормальная история для рыночной экономики. Поэтому я свои туры на предстоящий зимний сезон уже планирую на определенный процент дороже. Сами понимаете, цены растут на всё, — заметила Юлия Кошурникова.

Собеседница уточнила, что для туристов, выбирающих эконом-форматы отдыха (самостоятельные туристы или те, кто покупает туры стоимостью до 70 тысяч рублей) стоимость отдыха вырастет примерно на 10–15%, а вот для тех, кто любит индивидуальные туры или вообще ВИП-отдых, рост составит 20–30%.

«К середине декабря забронировать что-то станет нереально»

Руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет» (входит в «Слетать.ру») Ксения Андрианкова сообщила «ИрСити», что спрос на зимний Байкал в этом году остается примерно на уровне прошлого года.

— Как правило, до Нового года туристы активно бронируют туры на Байкал с заездами в феврале-марте следующего года. Пик бронирований на новогодние праздники мы наблюдаем в конце ноября — начале декабря: туристы к этому времени зачастую определяются с планами на новогодние каникулы и стараются поймать выгодные цены на авиабилеты. Дефицит мест для размещения на берегу Байкала возможен, так как гостиниц и турбаз там не так много. Поэтому некоторые туристические компании предлагают туры с ежедневным возвращением в Иркутск, что не всегда удобно для путешественников. В то же время это снижает цены на туры, делая их более доступными, — поделилась Андрианкова.

Собеседница заметила, что в начале или середине декабря забронировать что-то на Байкале станет практически нереально.

Также эксперт «Турслета» поделилась наблюдениями относительно цен на зимний отдых на Байкале. По ее словам, раннее бронирование, которое позволяло туристам сэкономить 5–10% от стоимости тура, закончилось 1 октября. Теперь путешественникам стоит рассчитывать на новые ценники, которые в этом году выросли на 15–25% в сравнении с прошлым зимним сезоном.

— Стоимость семидневного путешествия на Байкал со стороны Иркутска без учета авиа- или железнодорожных билетов, но с включенными в тур проживанием, питанием и экскурсиями, начинается от 52 800 рублей на человека. Семидневный тур со стороны Бурятии с тем же набором услуг будет дороже примерно на 10% и будет стоит от 58 800 рублей на человека, — заключила собеседница.

«Пакетные туры пока держат цены»

Travel-эксперт Альберт Бодокия отмечает, что в этом году есть заметные изменения в географии людей, желающих увидеть зимний Байкал.

— Если раньше большую часть составляли туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, то в этом сезоне увеличился интерес со стороны жителей других регионов: Новосибирска, Екатеринбурга, Казани. Появляются и туристы из-за рубежа, чаще всего из Китая и Южной Кореи, но пока это только возвращение к доковидным показателям, а не полноценный поток, — заметил путешественник.

Он также добавил, что рост цен в некоторых отелях Листвянки или Ольхона уже заметен и стоимость продолжит расти.

— Сами туры, особенно с пакетными предложениями, пока держат уровень прошлого года, но из-за удорожания логистики и увеличения расходов туроператоров, скорее всего, подорожают и они. Если планируете поездку на Байкал зимой, бронируйте заранее: места в популярных гостиницах быстро разбирают, и к концу декабря найти хороший вариант будет трудно, — добавил Альберт Бодокия.

Эксперт по путешествиям и маркетолог сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова в комментариях «ИрСити» отметила, что спрос в сравнении с прошлым годом вырос примерно на 30%, но и это пока не финальная цифра, потому как бронирования еще продолжаются.

— В этом сезоне туристы стали увереннее, и глубина бронирований на зимний Байкал увеличилась. Уже с середины августа — начала сентября стали резервироваться туры по акции «раннее бронирование», — заметила эксперт.

По данным сообщества «Большая страна», 32% от всех туристов, приезжающих на Байкал зимой, — это москвичи, еще 8% — петербуржцы. По 3% приходится на гостей из Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Самары, по 2% — на гостей из Новосибирска и Омска. Около 10% путешественников — это иностранцы, например жители Беларуси (4,7%), Казахстана (3,7%) и Монголии (2,4%).

«Туристы начали понимать местные реалии и готовы узнать регион глубже»

Собственник сети турагентств UMATRAVEL Евгения Исмагилова убеждена, что росту спроса на отдых на Байкале способствует появление всё большего количества готовых экскурсионных туров. В этом году число туристов, интересующихся этим направлением, выросло уже на 10%. Более того, 43% россиян говорят о своем желании хотя бы раз побывать зимой на Байкале.

— Ожидается ли рост цен на туры или отдельные услуги вроде проживания или питания? К сожалению, туры дорожают наравне со всем прочим. По нашим оценкам, средний рост цен на этом направлении составляет 10–15%. В основном он связан с удорожанием авиаперевозки. Так, из Москвы и Казани можно поехать на Байкал в феврале с бюджетом от 77 до 90 тысяч на двоих с перелетом, проживанием и завтраками. Согласно прогнозам, в период высокого спроса цены в ресторанах и кафе вырастут примерно на 10%, — пояснила Евгения.

Байкальский блогер и автор путеводителей по Байкалу Елена Чемезова убеждена, что рост интереса к отдыху на Байкале зимой пока еще не достиг своего пика, но всё равно достаточно высок. Вслед за этим растут и цены на байкальский отдых.

— В среднем стоимость базового зимнего тура на Байкал выросла на 15–20% по сравнению с прошлым сезоном. Это связано как с общим повышением цен на услуги размещения и питания, так и с возросшими затратами туроператоров на организацию программ. Особенно заметно подорожали услуги частных гидов и трансфер. Не так давно я сравнивала цены на популярную у туристов Кругобайкальскую железную дорогу. В 2013 году эта экскурсия стоила 1600 рублей, в 2024-м — уже 5200 рублей с человека. Это лучший пример того, что не стоит откладывать поездку в надежде, что отдых на Байкале подешевеет. Пока он только растет, — убеждена Елена.

Она отмечает, что рынок старается реагировать на растущий спрос — на Байкале появляются новые базы отдыха разного уровня комфорта и ценовой категории.

— Многие местные предприниматели открывают новые гостевые дома и глэмпинги, что создает здоровую конкуренцию и помогает сдерживать рост цен в определенных сегментах. При этом сохраняется высокий спрос на комфортный отдых премиум-класса. Несмотря на рост цен, загрузка высококлассных отелей на популярных локациях уже сейчас превышает 80% на весь зимний сезон, особенно на период новогодних праздников и февральские даты, — добавляет собеседница.

Еще одна интересная тенденция этого сезона — рост спроса на длинные туры от 7 до 10 дней.