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Развлечения обзор Новолуние в Скорпионе: 5 знаков зодиака, на которых оно отразится круче всего

Новолуние в Скорпионе: 5 знаков зодиака, на которых оно отразится круче всего

Рассказываем, кому стоит ждать неприятностей

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1 комментарий

Кто-то не ощутит никакого влияния новолуния, но некоторым знакам зодиака стоит подготовиться

У осени для нас еще достаточно сюрпризов, и ближайший из них не заставит себя ждать. В первый же день ноября начинается новый лунный цикл, и это новолуние астрологи причисляют к самым опасным в сезоне, так как Луна будет находиться под влиянием непредсказуемого и импульсивного Скорпиона. Давайте разберемся, какое влияние окажет это сочетание на человека и чего в этот день лучше не делать.

Луна в Скорпионе на новолуние

Первый день очередного лунного цикла всегда считался периодом обновления. Влияние Луны в такие даты позволяет сформировать новое отношение к жизни и создать условия для каких-либо начинаний. Назвать новолуние плохим днем однозначно нельзя. Однако то, что Луна будет в Скорпионе, оказывает не лучшее влияние.

Скорпион — знак непредсказуемый и импульсивный. Его влияние на Луну приведет к неизбежным перепадам настроения — вы почувствуете недостаток заботы и внимания, а чувственная сторона заметно обострится. Также существенно возрастет потребность в психоэмоциональном обмене, что лишь обострит взаимоотношения с близкими — возможны ссоры на фоне депрессивных реакций.

Однако не стоит так зацикливаться на негативе, ведь новая Луна — время для начинаний и построения фундаментов. Также нельзя забывать и о стабилизационном воздействии Скорпиона, то есть у лиц с повышенным самоконтролем особых проблем такое сочетание вызвать не должно.

Какие знаки Зодиака более подвержены влиянию новолуния

Наибольшее беспокойство сочетания Луны в Скорпионе на новолуние должно вызывать у Овнов, Тельцов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев. Оно выражается в отсутствии сил и какого-либо желания что-то делать.

Избежать выгорания поможет только одно — решение поддаться собственной лени и отложить все дела на другой день. Лучше всего устроить себе выходной и подкопить сил для очередного рывка, вместо того чтобы механически выполнять свои задачи и расстраиваться от невозможности как-то повлиять на собственное состояние.

Что можно делать на новолуние 1 ноября

Новолуние, наравне с полнолунием, всегда считалось особенной датой. Таким образом существуют общие правила для всех знаков зодиака, позволяющие скорректировать свою судьбу и как-то нивелировать отрицательные воздействия внешних сил. Вот чему следует уделить особое внимание 1 ноября:

  1. Заняться своим здоровьем, особенно это касается водных процедур. Однако долго релаксировать в ванне или устраивать полноценный отдых в бане всё же не стоит.

  2. Выбраться на природу — сорваться и уехать за город, где просто любоваться видами и дышать чистым воздухом.

  3. Посвятить день планам на ближайший месяц. Наметить конкретные цели и задачи для себя, чтобы сосредоточиться на самом главном.

В новолуние не стоит забывать о том, что Вселенная прислушивается к каждому. Поэтому гоните любые негативные мысли прочь. На фоне повышенной эмоциональности отрицательные реакции могут перерасти в фазу визуализации и дальнейшей реализации.

Чего следует избегать в новолуние

Эмоциональные качели, которые предстоят 1 ноября под влиянием новой Луны в Скорпионе, следует держать под контролем. Для этого есть свои рекомендации, строго ограничивающие определенные действия. Чтобы избежать негативных последствий, не принимайте импульсивных решений (в том числе не стоит внезапно срываться в путешествие), не заставляйте себя работать против воли и бросьте сосредотачиваться на негативе.

Особую опасность представляет самобичевание. Винить себя в новолуние ни в коем случае не стоит, так как это может перерасти в тяжелую депрессию. Также внимательно отнеситесь ко второй половинке — любые разговоры о личном лучше отложить, так как, поднимая такие темы, можно столкнуться с острым негативом, непониманием и развитием конфликта.

В целом новолуние всегда было временем для обновления своей жизни, и даже воздействие Скорпиона не отменяет этого. Однако астрологи рекомендуют не забывать о таком влиянии и заранее подготовиться к 1 ноября. Этот день действительно больше подходит для отдыха и планирования будущего, но никак не для активных действий.

А на вас Луна влияет?

Каждый раз вою
Вообще не ощущаю этого
Больше реагирую на смену погоды
То хвост отваливается, то лапы ноют
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Комментарии
1
Barmaleя
48 минут
Мне на октябрь обещали финансовые проблемы, а тут наоборот столько халявы от нового банка накапало - обалдеть. И в битвах с мэрией ощутимые успехи. И погода хорошая.
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