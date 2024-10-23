Толпа новосибирцев собралась у одного из баров в центре города — видео огромной очереди

Вечером 23 октября перед клубом Bla bla bar собралась огромная очередь. По словам читательницы НГС Елены, она начинается от угла соседнего здания.
На кадрах, которыми поделилась читательница, видно, что большая часть посетителей — молодые парни и девушки.
В баре редакции НГС рассказали, что все они собрались на концерт популярного репера Big Baby Tape. Выступление артиста было заявлено на 18:00, однако начало перенесли на 20:00. Причину задержки в баре не пояснили.
Big Baby Tape — репер и автор песен из Москвы. Настоящее имя артиста — Егор Олегович Ракитин. В 2018 году выпустил дебютный студийный альбом Dragonborn, который принёс реперу широкую популярность.
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