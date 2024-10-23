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Развлечения Толпа новосибирцев собралась у одного из баров в центре города — видео огромной очереди

Толпа новосибирцев собралась у одного из баров в центре города — видео огромной очереди

Очередь начинается от угла соседнего здания

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10 комментариев

Посетители пришли на концерт репера Big Baby Tape

Вечером 23 октября перед клубом Bla bla bar собралась огромная очередь. По словам читательницы НГС Елены, она начинается от угла соседнего здания.

Концерт начнётся в 20:00

На кадрах, которыми поделилась читательница, видно, что большая часть посетителей — молодые парни и девушки.

В баре редакции НГС рассказали, что все они собрались на концерт популярного репера Big Baby Tape. Выступление артиста было заявлено на 18:00, однако начало перенесли на 20:00. Причину задержки в баре не пояснили.

Big Baby Tape — репер и автор песен из Москвы. Настоящее имя артиста — Егор Олегович Ракитин. В 2018 году выпустил дебютный студийный альбом Dragonborn, который принёс реперу широкую популярность.

Ранее в Новосибирске прошло симфоническое шоу «Король и шут».

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Комментарии
11
Zemb
7 минут
там больница если чё рядом....
Libertу
12 минут
сКрЕпНеНько))) ах ХА ха ХА ха
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