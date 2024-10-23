НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

ю-з.

 747мм 67%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87

Новосибирцы поругались с мэрией из-за парка «Усть-Тула»

В Африке сбили пилота из Сибири
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Как обламывают воришек
Ожоги после эпиляции
Новосибирск в окопах
Как попасть к врачу
Возвращение «Труновских»
Новости в Telegram
Развлечения Сидит, как человек: Ксения Бородина показала выросшего кота Алтая — смотрим на его смешную позу

Сидит, как человек: Ксения Бородина показала выросшего кота Алтая — смотрим на его смешную позу

Котенка по кличке Алтай звезда нашла во время съемок в горах

2 112
14 комментариев

Кот часто сидит в такой позе, рассказывает телеведущая

Телеведущая Ксения Бородина показала, как смешно сидит ее кот, которого она привезла в Москву из командировки на Алтай. Пушистый зверек, названный в честь региона, по словам звезды, часто сидит в необычной позе.

— Кто такой красивый, Алташ? Всегда так смешно сидит, — рассказывает Ксения Бородина.

Кот периодически шкодничает, например, звезда публиковала видео, как он кусал ее кроссовки, играл с другой кошкой и собаками Бородиной. Однажды собака по кличке Мишель загнала питомца на дерево.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена на территории России.

В семье Бородиной кот появился в конце мая во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае. Именно поэтому она дала ему такую кличку. Как рассказывала Ксения, на второй день съемок команда нашла зверька под машиной. Когда звезда увидела котенка, то не смогла его бросить, за пару недель она сделала документы и перевезла котенка в Москву.

На проекте Ксении удалось найти не только нового зверька, но и свою любовь. Сначала она долго скрывала роман с участником проекта Николаем Сердюковым, публиковала фотографии с ним только со спины, а после раскрыла лицо избранника. Пара до сих пор встречается и даже была еще раз на Алтае — на свадьбе друзей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Ксения Бородина Кот Алтай
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Татьяна 53
1 час
Алташ, легко перепутать со словом алкаш
MariSha
1 час
"Звезда" в каком месте?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
«Ну и все, потом не удивляйтесь»: журналист НГС рассердила телефонного мошенника — он перешел к угрозам
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Иван,40

Александр,23

Юрий Евдокимов,32

Алекс,55

Александр,42

Кос,40

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление