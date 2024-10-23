Сидит, как человек: Ксения Бородина показала выросшего кота Алтая — смотрим на его смешную позу

Кот часто сидит в такой позе, рассказывает телеведущая Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина показала, как смешно сидит ее кот, которого она привезла в Москву из командировки на Алтай. Пушистый зверек, названный в честь региона, по словам звезды, часто сидит в необычной позе.

— Кто такой красивый, Алташ? Всегда так смешно сидит, — рассказывает Ксения Бородина.

Источник: borodylia / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)

Кот периодически шкодничает, например, звезда публиковала видео, как он кусал ее кроссовки, играл с другой кошкой и собаками Бородиной. Однажды собака по кличке Мишель загнала питомца на дерево.

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В семье Бородиной кот появился в конце мая во время съемок шоу «Последний герой» (16+) на Алтае. Именно поэтому она дала ему такую кличку. Как рассказывала Ксения, на второй день съемок команда нашла зверька под машиной. Когда звезда увидела котенка, то не смогла его бросить, за пару недель она сделала документы и перевезла котенка в Москву.