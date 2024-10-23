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Развлечения «Неслыханное хамство»: сибирячка обвинила «Руки Вверх! Бар» в испорченном празднике — оплаченную бронь отменили за день

«Неслыханное хамство»: сибирячка обвинила «Руки Вверх! Бар» в испорченном празднике — оплаченную бронь отменили за день

Жительница Новосибирска внесла предоплату и рассчитывала отметить день рождения

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19 комментариев

Сибирячку лишили праздничного вечера в день рождения

Жительница Новосибирска обвинила «Руки Вверх! Бар» в срыве ее праздника: администрация отменила оплаченную бронь.

Сибирячка оставила негативный отзыв на «Флампе». По словам пользовательницы под ником «Marusya», она за месяц перед днем рождения забронировала столик в заведении и оплатила его. За день до назначенного дня с ней связались представители караоке-клуба и попросили прийти позже или в другой день. НГС выяснил, что говорят в заведении и что рекомендуют юристы в подобной ситуации.

Жалоба на заведение

— Накануне своего дня рождения я забронировала столик на 3 октября на 18 часов. Было большое предвкушение отпраздновать его здесь, но у этого заведения, видимо, свои хамские планы. Накануне вечером, 2 октября, мне позвонили и сказали, что у них завтра банкет, и спросили, не могла бы я прийти после 21:00 или в другой день, — возмутилась в отзыве сибирячка.

Недовольная посетительница отметила, что забронировала столик почти за месяц и внесла предоплату.

— Это как вообще надо понимать? И даже деньги отказались просто перевести на карту. Сказали, что вернут по заявлению. Испорчен праздник, испорчено настроение. Одной звезды много за такое неслыханное хамство, непорядочность и полное отсутствие клиентоориентированности. Надеюсь, этот отзыв послужит кому-то хорошим предупреждением, — заключила недовольная гостья.

Что говорят в «Руки Вверх»

Корреспондент НГС связалась с арт-директором заведения Стасом Евдокимовым. Он отметил, что инцидент — не его зона ответственности.

– Я арт-директор, я такими вопросами не занимаюсь. Вам нужен администратор, но его личный номер я вам не дам. Можете прийти в заведение и поговорить после 6 вечера– отметил он.

Также мы написали сообщение с запросом в официальной группе заведения. Его прочитали, но ответа так и не поступило.

Комментарий юриста

Юрист Алексей Аржанников объяснил НГС, можно ли что-то сделать, когда случаются подобные ситуации.

– С точки зрения закона, при бронировании столика и внесении предоплаты между гостем и заведением заключается договор оказания услуг. Это означает, что заведение не может по своей инициативе, без согласования с гостем, изменить условия бронирования. Если в согласованные дату и время заведение не может принять гостя, это является отказом заведения от договора, что предоставляет гостю право требовать не только возврата предоплаты, но и компенсации убытков и морального вреда, – отметил юрист.

Как рассказал Алексей Аржанников, в подобной ситуации убытки гостя – математическая разница между суммой, которую гость внёс и потратил бы в этом заведении, и суммой, которую он вынужден экстренно тратить в схожем заведении для того, чтобы его вечер состоялся. Но есть свои нюансы.

– Практика показывает, что такие убытки бывает сложно доказать. Также и компенсация морального вреда в таких ситуациях суды оценивают в несущественно низкие суммы. Всё это позволяет некоторым подобным заведениям пренебрежительно относиться к планированию загрузки и к интересам гостей, меняя уже согласованные договорённости на более выгодные для себя, – заключил эксперт.

Ранее НГС писал о том, что авиакомпания лишила сибиряка билета в Таиланд за то, что он проспал рейс в Москву. Пассажир остался без отпуска и крупной суммы денег.

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Караоке-клуб Руки Вверх Бар День рождения Бронь Праздник Юрист
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Комментарии
24
Мое личное мнение
15 минут
был корпоратив в этом баре, бар как бар, в меню было все с картохой, и фирменной "сковородки от папы", которую заказали ради прикола кстати не было, принесли еду в обычной тарелке.
Bream
11 минут
палец вниз
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