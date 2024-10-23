«Прошли метров 30, но уже хочу домой»: путешественники обошли Ольхон за девять дней — видео на пределе возможностей

«Мы прошли метров 30, я хочу домой». Путешественники обошли Ольхон за девять дней Источник: скриншот видео «Ольхон — Самое красивое место Байкала. Что я увидел пройдя весь остров пешком. Хобой. Шаманка. Хужир», youtube.com











Путешественники из Иркутска Николай Рябов и Алена Разваляева пешком обошли остров Ольхон за девять дней. Длина их маршрута, который они преодолели с рюкзаками и палаткой, составила 200 километров. Они обошли основные достопримечательности острова и поделились впечатлениями на своем YouTube-канале.

Путешественники обошли Ольхон за девять дней Источник: RIABOV TRAVEL, youtube.com

Путешествие Николая и Алены началось с дороги, ведущей в село Сахюрта, где организована паромная переправа.

— Паромы бесплатные, но в пик туристического сезона обычно скапливается большая очередь из автомобилей. А для таких, как мы, кто путешествует пешком, очереди нет, можно зайти свободно на любой паром, — рассказал Николай.

Путь в 200 километров иркутяне преодолели пешком Источник: скриншот видео «Ольхон — Самое красивое место Байкала. Что я увидел пройдя весь остров пешком. Хобой. Шаманка. Хужир», youtube.com











Оказавшись на острове, путешественники начали свой маршрут.

— Сколько мы прошли? Метров тридцать? Я хочу домой, — шутил Николай.

Первые пять километров дались ребятам не очень легко, потому что погода на острове часто менялась и им приходилось часто переодеваться. Начало маршрута пролегало через южные мысы острова. Первая ночевка в заливе у озер Нуку-Нур Николаю и Алене понравилась, потому что на мягком песке им хорошо спалось.

Во второй день они отправились на мыс Кобылья Голова. По пути туда у них порвались рюкзаки и им пришлось 40 минут зашивать их. В третий день Николай и Алена дошли до Курыканской стены на мысе Хоргой. Во время ночевки у стены ребята встретили лису.

Во время одной из ночевок ребята встретили лису Источник: скриншот видео «Ольхон — Самое красивое место Байкала. Что я увидел пройдя весь остров пешком. Хобой. Шаманка. Хужир», youtube.com











На четвертый путешественники дошли до Хужира, где поговорили с местными жителями, попробовали местную кухню и рассматривали заброшенные рыболовецкие суда. Ночь они провели в одном из гостевых домов в Хужире.

— Если вы начнете искать жилье в Хужире и откроете карту, то увидите, что здесь буквально все усеяно базами отдыха, отелями и гостевыми домами. Но в пик туристического сезона места все равно стоит бронировать заранее, — рассказал Николай.

На шестой день они добрались до мыса Шаманка и даже посетили священную сквозную пещеру, в которую долгое время могли входить только шаманы, а затем спустились на Сарайский пляж.

В Хужире Николая и Алёну заворожили заброшенные рыболовецкие суда Источник: скриншот видео «Ольхон — Самое красивое место Байкала. Что я увидел пройдя весь остров пешком. Хобой. Шаманка. Хужир», youtube.com











На седьмой день их путь пошел через земли Прибайкальского национального парка, где они разбили лагерь в заливе Нюрганская губа. До мыса Хобой путешественников довезли сотрудники нацпарка на автомобиле. То есть здесь Николай и Алена схитрили.

На восьмой день они добрались до скульптуры «Хранитель Байкала», а после до пади Узуры, а оттуда обратно в Хужир и до паромной переправы. В Сахюрте ребята сели на попутку до Иркутска и поехали домой.

— По дороге чувства были смешанные. С одной стороны, радость от мысли оказаться дома и заснуть в мягкой кроватке, а с другой, печаль, ведь так не хотелось прощаться с этими местами. Ольхон — это место, где по-настоящему можно насладиться красотой природы и зарядиться энергией, — подытожил Николай Рябов.

— Ольхон — это место где по-настоящему можно насладиться красотой природы и зарядиться энергией, — подытожил Николай Рябов. Источник: скриншот видео «Ольхон — Самое красивое место Байкала. Что я увидел пройдя весь остров пешком. Хобой. Шаманка. Хужир», youtube.com









