Балансирует и прыгает: котёнок леопардов научился лазать по деревьям в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Котенок дальневосточных леопардов в Новосибирском зоопарке вновь привлек внимание посетителей. Игры маленькой проказницы засняла постоянная гостья парка Анна Новикова и опубликовала в группе «ЗооГородок54» во «ВКонтакте».
Сначала малышка начала охотиться на мамин хвост. Судя по реакции Хилари, к таким выходкам дочери она уже привыкла, поэтому просто спокойно ждет, когда та наиграется.
После этого маленькая хищница решила покорить дерево, прямо как взрослый леопард. На кадрах видно, как она еще с трудом балансирует на тонких ветках, но неплохо прыгает по стволам.
Последней игрушкой малышки стало дерево в вольере, у основания которого она уже содрала почти всю кору. Судя по количеству щепок вокруг, так хищница развлекается часто.
Ранее в объектив Анны Новиковой попал новорожденный лемур в Новосибирском зоопарке.