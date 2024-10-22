Балансирует и прыгает: котёнок леопардов научился лазать по деревьям в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Малышка развлекает посетителей своими играми Источник: «ЗооГородок54» / Vk.com











Котенок дальневосточных леопардов в Новосибирском зоопарке вновь привлек внимание посетителей. Игры маленькой проказницы засняла постоянная гостья парка Анна Новикова и опубликовала в группе «ЗооГородок54» во «ВКонтакте».

Сначала малышка начала охотиться на мамин хвост. Судя по реакции Хилари, к таким выходкам дочери она уже привыкла, поэтому просто спокойно ждет, когда та наиграется.

Источник: «ЗооГородок54» / Vk.com

После этого маленькая хищница решила покорить дерево, прямо как взрослый леопард. На кадрах видно, как она еще с трудом балансирует на тонких ветках, но неплохо прыгает по стволам.

Последней игрушкой малышки стало дерево в вольере, у основания которого она уже содрала почти всю кору. Судя по количеству щепок вокруг, так хищница развлекается часто.