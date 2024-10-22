НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

зап.

 748мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87

Дорожные рабочие избили лопатами новосибирцев

Возвращение «Труновских»
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Атаки на провайдеров
Сколько пить воды
Новости в Telegram
Развлечения Поезд Деда Мороза снова приедет в Новосибирск — сколько будут стоить билеты в этом году

Поезд Деда Мороза снова приедет в Новосибирск — сколько будут стоить билеты в этом году

Сказочный поезд прибудет в Новосибирск 18 декабря

612
11 комментариев

В прошлом году стоимость билетов начиналась от 1950 рублей

В этом году поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря на станцию Новосибирск-Главный. Время стоянки поезда пока уточняется.

Как сообщают на сайте «Поезд Деда Мороза», в этом году на посещение передвижной резиденции можно купить два вида билетов: для детей от 6 до 13 лет — за 2450 рублей, а для детей от 3 до 5 лет и сопровождающего взрослого — за 2950 рублей. В стоимость билета входит анимационная программа, встреча с Дедом Морозом и подарок от него, чаепитие.

Продажа билетов для Новосибирска откроется за 30 суток до прибытия поезда

Также в поезде будет вагон «Кукольный театр». Его могут посетить только дети в возрасте от 6 до 10 лет по отдельному билету за 2450 рублей. В эту стоимость входит 45-минутное представление с кукольными героями, подарок и видеопоздравление от Деда Мороза.

Без билета новосибирцы смогут посетить вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фото-купе, где можно приобрести сувениры и отправить открытки по всей стране.

Маршрут поезда Деда Мороза в этом году проходит через 63 города.

В прошлом году поезд приехал в Новосибирск 2 декабря. Тогда на перроне собрались десятки детей и взрослых, которые хотели встретиться с волшебными героями. Редакция НГС сделала фоторепортаж со сказочной встречи.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Поезд Деда Мороза Дед Мороз Новый год Новосибирск-Главный Новосибирск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Директор Завода (Ржака)
40 минут
Сказочные поезд, сказочные цены, сказочные....покупатели
Гость
36 минут
Корнеева! Читай что пишешь перед публикацией, а не после!!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Село Архыз — это Тольятти 90-х»: путешественники оценили кавказский горный курорт. Стоит ли туда ехать
Анонимное мнение
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Отношение — как в зоне». Экс-сотрудница склада Wildberries — о «тюремных» досмотрах, штрафах в половину зарплаты и мигрантах
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

НЕвруша,37

Данил Тадин,20

Ирина,43

Дмитрий,40

Евгения,45

Наталья,35

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление