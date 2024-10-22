Поезд Деда Мороза снова приедет в Новосибирск — сколько будут стоить билеты в этом году

В прошлом году стоимость билетов начиналась от 1950 рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этом году поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря на станцию Новосибирск-Главный. Время стоянки поезда пока уточняется.

Как сообщают на сайте «Поезд Деда Мороза», в этом году на посещение передвижной резиденции можно купить два вида билетов: для детей от 6 до 13 лет — за 2450 рублей, а для детей от 3 до 5 лет и сопровождающего взрослого — за 2950 рублей. В стоимость билета входит анимационная программа, встреча с Дедом Морозом и подарок от него, чаепитие.

Продажа билетов для Новосибирска откроется за 30 суток до прибытия поезда Источник: poezddedamoroza.ru











Также в поезде будет вагон «Кукольный театр». Его могут посетить только дети в возрасте от 6 до 10 лет по отдельному билету за 2450 рублей. В эту стоимость входит 45-минутное представление с кукольными героями, подарок и видеопоздравление от Деда Мороза.

Без билета новосибирцы смогут посетить вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фото-купе, где можно приобрести сувениры и отправить открытки по всей стране.

Маршрут поезда Деда Мороза в этом году проходит через 63 города.