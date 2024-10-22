«Обязана попасть в достойные руки»: в Новосибирске продают коллекцию банкнот и монет почти за 6 миллионов рублей

Автор заявляет, что собирала коллекцию более 50 лет Источник: «Авито»











Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию банкнот и монет, оценив её в 5,55 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Просьба не беспокоить не заинтересованных в нумизматике, коллекция собиралась более 50 лет, обязана попасть в достойные руки, — написала продавец.

Как заявляет сибирячка, в общей сложности в коллекции представлены три альбома. На фотографиях видно, что в наличии у женщины есть большое количество монет и купюр из разных стран.

Сибирячка уверена, что ценителям нумизматики коллекция должна понравиться Источник: «Авито»











Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления — Светланой, но на момент написания материала этого сделать не удалось.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 12 октября. На момент написания публикации на нем было 76 просмотров. Связывался ли кто-то с сибирячкой по поводу покупки коллекции — неизвестно.