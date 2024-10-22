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Развлечения «Обязана попасть в достойные руки»: в Новосибирске продают коллекцию банкнот и монет почти за 6 миллионов рублей

«Обязана попасть в достойные руки»: в Новосибирске продают коллекцию банкнот и монет почти за 6 миллионов рублей

Коллекция представлена в трёх альбомах

1 287
9 комментариев

Автор заявляет, что собирала коллекцию более 50 лет

Жительница Новосибирска выставила на продажу коллекцию банкнот и монет, оценив её в 5,55 миллиона рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Просьба не беспокоить не заинтересованных в нумизматике, коллекция собиралась более 50 лет, обязана попасть в достойные руки, — написала продавец.

Как заявляет сибирячка, в общей сложности в коллекции представлены три альбома. На фотографиях видно, что в наличии у женщины есть большое количество монет и купюр из разных стран.

Сибирячка уверена, что ценителям нумизматики коллекция должна понравиться

Корреспондент НГС попытался связаться с автором объявления — Светланой, но на момент написания материала этого сделать не удалось.

Объявление на сайте «Авито» было опубликовано 12 октября. На момент написания публикации на нем было 76 просмотров. Связывался ли кто-то с сибирячкой по поводу покупки коллекции — неизвестно.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают коллекцию фарфоровых статуэток за 850 тысяч.

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Новосибирск Коллекция Коллекционирование Монеты Купюры Авито
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Комментарии
10
Гость
1 час
Очередная раненая в голову. Насобирала всего подряд из оборота и думает щас осчастливит за 6 лямов. Что-то маловато за 50 лет-то.
Гость
1 час
Скажите, а если я подобную коллекцию упакую в специально приобретенные альбомы, за сто тыщ возьмет кто-нибудь? Я, конечно, собирал её менее 50-ти лет, но я старался... Сильно старался!
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