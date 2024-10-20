НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

южн.

 757мм 98%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

В Новосибирске убрали с маршрута самый старый троллейбус

Группы «анорексичек»
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Старый зеленый троллейбус
Убийство журналистки
Снос домов у "Локомотива"
Лихая езда по тротуару
Новости в Telegram
Развлечения Эзотерика и магия Тельцам — деньги, Весам — приятные знакомства: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Тельцам — деньги, Весам — приятные знакомства: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Читайте, на что вам следует обратить внимание на предстоящей неделе

3 093
3 комментария

Звёзды рекомендуют обратить особое внимание на отношения со второй половинкой

Предстоящая неделя требует от всех знаков Зодиака открытости и гибкости. Установление гармонии внутри себя и вокруг очень важным фактором. Занимайтесь тем, что приносит радость, и не забывайте уделять внимание близким. Публикуем гороскоп для всех знаков Зодиака на ближайшие 7 дней.

Овен

На предстоящей неделе Овны почувствуют прилив энергии и вдохновения. Это отличное время для реализации давно задуманного проекта или начала нового хобби. Избегайте конфликтов на работе. В личной жизни возможны приятные сюрпризы, но будьте внимательны к чувствам партнера.

Телец

Для Тельцов предстоящая неделя пройдет под знаком финансовых решений. Возможно, вам придется пересмотреть бюджет или найти дополнительные источники дохода. Не бойтесь делиться своими идеями с близкими — они помогут вам прояснить ситуацию. В личной жизни ждите приятных моментов, но старайтесь не быть излишне требовательными.

Близнецы

Близнецы будут на пике своей активности и разговорчивости. Это отличное время для общения и налаживания контактов. На работе возможны новые предложения, которые стоит внимательно рассмотреть. В личной жизни лучше избегать упреков, постарайтесь больше слушать партнера.

Рак

Неделя для Раков может стать эмоционально насыщенной. Вы будете склонны к рефлексии, что позволит решить давние внутренние конфликты. Это время уединения, чтобы разобраться в своих чувствах. В делах старайтесь быть осторожными и не соглашаться на рискованные инвестиции. Поддержите близких — ваше внимание им очень важно.

Лев

Львы будут в центре внимания на предстоящей неделе. Ваши лидерские качества будут высоко оценены как на работе, так и в кругу друзей. Однако не забывайте про командную работу — делитесь успехами с окружающими. В личной жизни старайтесь избегать конфликтов, обращая внимание на нужды второй половинки.

Дева

Девы будут сосредоточены на анализе и планировании. Это отличное время для улучшения профессиональных навыков и изучения новой информации. Не бойтесь экспериментировать с идеями. В отношениях будьте открытыми – ваш партнер это оценит.

Весы

Следующая неделя для Весов принесет гармонию и баланс. Возможны встречи со старыми друзьями и приятные знакомства. Используйте это время для укрепления связей. В финансовых вопросах постарайтесь не спешить с решениями, поддерживая здравый смысл. Уделите внимание своему внутреннему состоянию — медитация или йога придутся очень кстати.

Скорпион

Скорпионы могут столкнуться с напряженными ситуациями на работе, что потребует от них дипломатичности. Не бойтесь озвучивать свои идеи — они могут быть востребованы. В личной жизни возможно обострение чувств — явная страсть или, наоборот, недопонимание. Обсуждайте все открыто, тогда недоразумения будут сведены к минимуму.

Стрелец

Стрельцы будут полны оптимизма и энергии. Это идеальное время для новых начинаний, путешествий и общего расширения кругозора. Важно уделять внимание деталям, особенно на работе.

Козерог

На следующей неделе Козероги сосредоточатся на карьерных целях. Ваши труд и упорство будут вознаграждены. Не стесняйтесь просить о помощи — люди вокруг будут готовы вас поддержать. В личной жизни постарайтесь быть открытыми, доверьтесь партнеру, и это укрепит ваши отношения.

Водолей

Водолеям открываются новые горизонты. Будьте готовы к неожиданным предложениям и идеям. Это время для коллективной работы и интересных проектов — ваши друзья могут сыграть ключевую роль в успехе. В любви постарайтесь быть более чуткими к запросам партнера.

Рыбы

На предстоящей неделе Рыбы могут сосредоточиться на своих внутренних переживаниях. Погружение в творчество поможет вам выразить свои эмоции. На работе старайтесь не замыкаться на своих страхах, будьте открытыми к взаимодействию с коллегами. В любви важно быть искренними и проявлять свои чувства, не боясь уязвимости.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Гороскоп Астрология Знаки зодиака Эзотерика
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Mr. President
2 часа
мурасоф пазорных необходимо ликвuдировать
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,34

Swarog,37

Alex,39

Yurik,79

Антон Палыч,38

Stanislav,39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление