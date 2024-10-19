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Развлечения «И ты попала к настоящему колдуну»: тысячи человек собрались на симфоническом шоу «Король и Шут» — видео с концерта

«И ты попала к настоящему колдуну»: тысячи человек собрались на симфоническом шоу «Король и Шут» — видео с концерта

На «Локомотив-Арене» не осталось свободных мест

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7 комментариев

Зрители подпевали музыкантам

В Новосибирске 19 октября на «Локомотив-Арене» несколько тысяч человек собрались на шоу симфонического оркестра, который исполнил хиты рок-группы «Король и Шут» (16+). Как рассказала НГС зрительница Яна, на арене не осталось свободных мест.

— Зрители начали приходить на арену после 18 часов. Толпа в фан-зоне и на танцполе собралась уже в половине седьмого, — пояснила девушка.

По словам Яны, коллектив исполнил такие песни, как «Лесник», «Ели мясо мужики», «Старый дом» и, конечно же, главный хит — «Кукла колдуна». Как отметила девушка, зрители подпевали нетленным композициям.

Ранее, 17 октября, в Новосибирске на площадке новой ледовой арены прошел концерт Полины Гагариной. Артистка собрала полный стадион — люди подготовились заранее и раскупили билеты.

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Комментарии
7
F_I__V
6 минут
Ужас... Какая-то бездарная пародия на КиШ.. Позвольте уточнить - люди за ЭТО деньги платили?!
МАРГО
4 минуты
Мои сыновья слушают песню Старый дом, а муж им ешё и подпевает. Не понимаю из музыкальные вкусы, но терпеливо слушаю с ними...
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