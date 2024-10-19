«И ты попала к настоящему колдуну»: тысячи человек собрались на симфоническом шоу «Король и Шут» — видео с концерта

Зрители подпевали музыкантам Источник: Яна Сапегина











В Новосибирске 19 октября на «Локомотив-Арене» несколько тысяч человек собрались на шоу симфонического оркестра, который исполнил хиты рок-группы «Король и Шут» (16+). Как рассказала НГС зрительница Яна, на арене не осталось свободных мест.

— Зрители начали приходить на арену после 18 часов. Толпа в фан-зоне и на танцполе собралась уже в половине седьмого, — пояснила девушка.

Источник: Яна Сапегина

По словам Яны, коллектив исполнил такие песни, как «Лесник», «Ели мясо мужики», «Старый дом» и, конечно же, главный хит — «Кукла колдуна». Как отметила девушка, зрители подпевали нетленным композициям.