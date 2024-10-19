«Держись там, зай»: сибирячка поцеловала манекен и вылетела из шоу «Пацанки»

«Держись там, зай». Иркутянка поцеловала манекен и вылетела из шоу «Пацанки» Источник: скриншот шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»











На телеканале «Пятница» вышел пятый выпуск реалити-шоу «Пацанки». Девушкам предстояла встретиться лицом к лицу со своими зависимостями и сделать выводы, хочется ли им изменить свою жизнь. Из четырех участниц из Иркутской области проект покинула 25-летняя иркутянка Лейла Ключевская. Причиной стало ее поведение. Рассказываем, какие испытания пришлось проходить «пацанкам».

Началось все с того, что ночью девушкам доставили загадочную посылку с карнавальными костюмами. Например, Софья Кульгавая была в образе утопленницы, а Александра Крючкова — в виде жуткой Мальвины.

После грима девушек пригласили на своеобразную «встречу со смертью». Каждая заходила в темное помещение, в котором находилось зеркало и различные предметы-триггеры. «Голос смерти» разговаривал с участницами, чтобы они сами могли рассказать, что их тянет на дно.

Первой показали Александру Крючкову, девушку с одной рукой. Она призналась, что принимает алкоголь, и рассказала, что самое страшное для нее — это пьяное ДТП. Под алкоголем она может не просто поорать или что-то разбить, но и подраться. «В последнее время у меня драки с мужчинами, я их ненавижу. Мне причиняют только боль, разочарования», — рассказала Саша. Она призналась, что боится быть вновь отвергнутой.

Саша Крючкова борется с алкогольной зависимостью Источник: скриншот шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»











«Смерть» предложила разбить зеркало, чтобы уничтожить прошлое, что девушка и сделала. «Мне, грубо говоря, все равно на себя. Меня спасает мысль о моей маме. Она не переживет потерю ребенка», — заметила Саша.

Тяжелой оказалась встреча со смертью у Софьи Кульгавой. «Смерть» спросила девушку, почему она выглядит как утопленница. «Потому что утонула вместе со своим отцом. Потому что много молчала о том, что происходило в моей жизни — избиения, насилие», — ответила Соня.

Софья Кульгавая предстала в образе утопленница Источник: скриншот шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»











Девушка заметила, что может доверять только погибшему отцу, и призналась, что часто разговаривает с ним мысленно и вслух. По словам Софьи, отец души не чаял в дочери, и если бы она росла в такой любви, то была бы совершенно другим человеком. Разбив зеркало, девушка испытала страх из-за вышедших наружу эмоций.

После того, как все девушки прошли испытания, с ними встретилась психотерапевт Любовь Розенберг. Она опросила участниц, что происходило в комнатах. Саша призналась, что в зеркале увидела себя пьяную и бесшабашную. «Хотела бы видеть чистую, светлую себя, девочку, которая ценит жизнь, и которую ценят все остальные. Эмоционально я временно выдохнула», — призналась девушка.

А Соня заметила, что предметом-триггером для нее стала удочка, так как отец и дед утонули во время рыбалки. «Бесконечная яма с воспоминаниями. Я начала думать, что дождь — это отец, и каждый раз, когда идет дождь, я разговариваю с отцом, я не знаю, что делать, чтобы от этого избавиться», — рассказала Софья.

Психотерапевт посоветовала ей «разрешить себе будущее», помнить о тех, кто умер, но жить вместе с ними.

На утро за участницами приехали две скорые, которые отвезли их реабилитационный центр. Там они встретились с врачом, который рассказал о первой помощи при передозировке наркотиками. Он подчеркнул, что при таких симптомах, как нарушение сознания, судороги, рвота, необходимо вызывать медиков. А пока они едут проводить сердечно-легочную реанимацию. Врач показал, как делать искусственное дыхание и массаж сердца.

Здесь отличилась Лейла Ключевская (которая раньше уже отмечалась поведением, например, когда напилась до потери сознания на первом же выпуске).

Девушка решила тоже попробовать делать реанимацию, но вся ситуация вызывала у нее смешки. А при отработке искусственного дыхания несколько раз поцеловала манекен в щеку. Это вызвало негодование среди остальных участниц, ведь некоторые из них страдают от наркотической зависимости и своими глазами видели передозировку.

Лейла Ключевская решила поцеловать манекен. Ну, хорошо хоть не в губы Источник: скриншот шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»











Затем девушки встретились с пациентом Сергеем, который уже 7 лет борется с наркотической зависимостью, а также смогли получить консультацию врача-нарколога.

Следующее испытание было связано со спортом и экстримом. Так авторы программы хотели показать участницам, что острые ощущения можно получать и без употребления алкоголя и наркотиков. На этом этапе настоящей звездой шоу стала Оксана Нецветаева, которая проявила удивительную упорность и силу характера.

С утра им провели марафон по джампингу. С соревнований снимали тех, у кого пульс достигал 220 ударов и больше. Среди тех, кто сам сошел с дистанции, оказались Лейла и Саша. В тройку вошли Роксана Вара, Оксана Нецветаева и Софья Кульгавая. В итоге первой стала Оксана. «Таких эмоций, такого адреналина очень давно не испытывала», — смеясь заметила она.

Затем девушкам предложили спрыгнуть с 37-метровой вышки. Здесь они встретились с Лилит, победительницей шоу «Большие девочки», которая смогла похудеть на 40 килограммов и увлеклась экстремальными видами спорта.

Нецветаева решилась на прыжок самая первая. «Как будто сердце в моменте останавливается миллиард тысяч раз», — призналась потом девушка.

Оксана Нецветаева первой решилась спрыгнуть с 37-метровой вышки Источник: скриншот шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»











У Саши случилась истерика, и она долго не могла спрыгнуть с вышки, но в итоге нашла в себе силы. «Мотивировала себя как могла, ради мамы прыгнула», — потом поделилась девушка. В финале она получила белую ленту как участница, которая за неделю продемонстрировала самый больший прогресс.

Александра в этом выпуске получила белую ленту за самый крутой прогресс Источник: скриншот шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница»











У Лейлы спросили, видит ли она изменения в себе. «Небольшой прогресс вижу», — сказала иркутянка. Но какие же уроки она вынесла, рассказать не смогла. В итоге жюри отправило девушку домой — «работать самостоятельно».

— У меня грусть, я в шоке, я думала, что сегодня я не вылечу, — поделилась своими чувствами Лейла.

Мнения о девушке разделились, некоторые участницы сказали, что шоу «пацанки» не для нее, а некоторые признались, что будут по ней скучать. «Держись там, зай», — пожелали девушке, когда та покидала «Школу пацанок».

Как ранее рассказывалось в шоу, у Лейлы было непростое детство. Мама девушки и употребляла запрещенные вещества, и торговала ими, а отец отбывал срок за распространение наркотиков. Однажды у матери случилась передозировка, после этого родителей лишили прав, в девочку отправили в детский дом. Ей тогда было всего 11 лет. Через три года ребенка забрал дедушка. Но Лейла связалась с плохой компанией и начала сбегать из дома.

В 15 лет она забеременела. Из-за того, что девушка пила и курила, а иногда даже употребляла запрещенные вещества, родилась больная девочка, которая прожила чуть больше года. Через год Лейла вышла замуж и родила сына. Во время беременности муж часто поднимал руку на девушку, заставлял воровать. За кражи Лейла получала обязательные работы и все отработала.

Сейчас ее сыну 6 лет, и именно он мотивирует девушку изменить образ жизни и перестать воровать.