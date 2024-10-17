Спектакль окончен: Полина Гагарина завершила концерт в Новосибирске своими хитами

Выступление Полины Гагариной (18+) длилось около полутора часов. Свои главные хиты — «Драмы больше нет», «Кукушка» и «Спектакль окончен» она оставила на конец шоу.
— То тепло, что вы отдаете, я верю, что вы получите в троекратном размере обратно. Не бойтесь быть открытыми, не бойтесь любить нараспашку и показывайте это своим примером детям. И тогда у нас вырастет прекрасное продолжение. И мы тогда можем быть спокойны, — сказала новосибирцам Полина Гагарина.
— Спасибо огромное. Берегите себя, берегите друг друга. И пусть солнце под названием «любовь» греет вас, — пожелала зрителям Полина Гагарина.
Перед концертом Полины Гагариной около ЛДС собрались пробки.