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Развлечения Спектакль окончен: Полина Гагарина завершила концерт в Новосибирске своими хитами

Спектакль окончен: Полина Гагарина завершила концерт в Новосибирске своими хитами

В конце выступления певица исполнила несколько популярных композиций, в том числе «Кукушку»

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Концерт завершился около 22 часов вечера

Выступление Полины Гагариной (18+) длилось около полутора часов. Свои главные хиты — «Драмы больше нет», «Кукушка» и «Спектакль окончен» она оставила на конец шоу.

Зрители подпевали «Драмы больше нет»

— То тепло, что вы отдаете, я верю, что вы получите в троекратном размере обратно. Не бойтесь быть открытыми, не бойтесь любить нараспашку и показывайте это своим примером детям. И тогда у нас вырастет прекрасное продолжение. И мы тогда можем быть спокойны, — сказала новосибирцам Полина Гагарина.

Во время исполнения «Кукушки» зрители зажгли фонарики на телефонах

— Спасибо огромное. Берегите себя, берегите друг друга. И пусть солнце под названием «любовь» греет вас, — пожелала зрителям Полина Гагарина.

Перед концертом Полины Гагариной около ЛДС собрались пробки.

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1
VCN
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Где новость "пробки сковали новосибирск после концерта гагариной"?
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