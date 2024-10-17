Спектакль окончен: Полина Гагарина завершила концерт в Новосибирске своими хитами

— То тепло, что вы отдаете, я верю, что вы получите в троекратном размере обратно. Не бойтесь быть открытыми, не бойтесь любить нараспашку и показывайте это своим примером детям. И тогда у нас вырастет прекрасное продолжение. И мы тогда можем быть спокойны, — сказала новосибирцам Полина Гагарина.