Избегайте импульсивных решений: новосибирский астролог дала советы на полнолуния в Рыбах

17 октября состоится полнолуние в знаке Зодиака Рыбы. Считается, что этот день для некоторых может быть очень эмоциональным и энергетически заряженным. Подробнее о нем рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина.
По новосибирскому времени полнолуние наступит в 18:27. В это время рекомендуется выполнять любые практики на очищение и освобождение, приумножение и наполнение, намерения и желания.
Астролог объясняет, что полнолуние в Рыбах — время усиленной интуиции, взлета творческих способностей и глубоких эмоциональных переживаний.
— В этот период мы становимся более чуткими к внутренним переживаниям и окружающей энергии. Идеальное время для работы над собой и духовного роста, — говорит Юлия Тарантина.
Рекомендации астролога:
Занимайтесь медитацией.
Избегайте импульсивных решений.
Окружите себя гармонией.
Записывайте сны и идеи.
Сохраняйте баланс между эмоциями и разумом.
В полнолуние возможны:
Склонность к иллюзиям.
Перепады настроения.
Чувство тревоги.
Риск переутомления.
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