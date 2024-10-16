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Развлечения Эзотерика и магия Избегайте импульсивных решений: новосибирский астролог дала советы на полнолуния в Рыбах

Избегайте импульсивных решений: новосибирский астролог дала советы на полнолуния в Рыбах

Оно наступит 17 октября

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3 комментария

День подходит для медитаций

17 октября состоится полнолуние в знаке Зодиака Рыбы. Считается, что этот день для некоторых может быть очень эмоциональным и энергетически заряженным. Подробнее о нем рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина.

По новосибирскому времени полнолуние наступит в 18:27. В это время рекомендуется выполнять любые практики на очищение и освобождение, приумножение и наполнение, намерения и желания.

Астролог объясняет, что полнолуние в Рыбах — время усиленной интуиции, взлета творческих способностей и глубоких эмоциональных переживаний.

— В этот период мы становимся более чуткими к внутренним переживаниям и окружающей энергии. Идеальное время для работы над собой и духовного роста, — говорит Юлия Тарантина.

Рекомендации астролога:

  • Занимайтесь медитацией.

  • Избегайте импульсивных решений.

  • Окружите себя гармонией.

  • Записывайте сны и идеи.

  • Сохраняйте баланс между эмоциями и разумом.

В полнолуние возможны:

  • Склонность к иллюзиям.

  • Перепады настроения.

  • Чувство тревоги.

  • Риск переутомления.

Новосибирский астролог Анастасия Першина ранее составила таро-гороскоп для представителей всех знаков Зодиака на октябрь. Читайте, на что стоит обратить внимание до конца месяца.

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Комментарии
3
Гость
7 минут
Я немножко не руский обясните мне как это - полнолуние в рыбах?
Гость
4 минуты
17 октября 2024г в 18:26:14 полнолуние в Овне, а не в Рыбах.
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