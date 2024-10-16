Избегайте импульсивных решений: новосибирский астролог дала советы на полнолуния в Рыбах

День подходит для медитаций Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











17 октября состоится полнолуние в знаке Зодиака Рыбы. Считается, что этот день для некоторых может быть очень эмоциональным и энергетически заряженным. Подробнее о нем рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина.

По новосибирскому времени полнолуние наступит в 18:27. В это время рекомендуется выполнять любые практики на очищение и освобождение, приумножение и наполнение, намерения и желания.

Астролог объясняет, что полнолуние в Рыбах — время усиленной интуиции, взлета творческих способностей и глубоких эмоциональных переживаний.

— В этот период мы становимся более чуткими к внутренним переживаниям и окружающей энергии. Идеальное время для работы над собой и духовного роста, — говорит Юлия Тарантина.

Рекомендации астролога:

Занимайтесь медитацией.

Избегайте импульсивных решений.

Окружите себя гармонией.

Записывайте сны и идеи.

Сохраняйте баланс между эмоциями и разумом.

В полнолуние возможны:

Склонность к иллюзиям.

Перепады настроения.

Чувство тревоги.

Риск переутомления.