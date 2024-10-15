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Развлечения Плакала от боли: сибирячка получила травму на спортивном шоу

Плакала от боли: сибирячка получила травму на спортивном шоу

Рассказываем, удалось ли ей и ее напарнику пройти все испытания

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2 комментария

Девушка получила травму в шоу

Жительница Иркутской области Алена Лутковская показала свои спортивные таланты в шоу «Игры без границ» (16+) на ТНТ. Как сообщают наши коллеги из IRCITY.RU в паре с Никитой Самойловым девушка выступила в трех испытаниях за право выйти в финал.

— Настрой боевой — будем рвать и метать, — заявила Лутковская во время тренировки. Девушка также добавила, что полуфинала их паре недостаточно.

Ее поддержал Никита, который сказал, что им будет достаточно «зажечь последний финальный факел на арене и уйти победителями».

Первым испытанием стала «Стена атланта»: участникам было необходимо сначала открутить вентили, снять тяжелые блины, а затем перевернуть стену на себя. Никита Самойлов справился с этим испытанием блестяще, а Алене Лутковской пришлось трудно.

— Я выпадаю по силе, потому что нас четыре девочки, одна занимается самбо, другая — борьбой. Третья — тяжелоатлетка и я — бегун. Сделаем всё, что сможем, и чуть больше, — заявила Алена.

Против нее выходила Гавхар Мирзаева из Узбекистана, и она быстро выполнила все требования состязания.

— Я боролась как могла. Была настроена показать максимум своей скорости, но, к сожалению, в этом испытании соперник оказался сильнее. Я думала всё скинуть, если я успею, и пойти тянуть, но я не успела. Ничего страшного, сейчас отыграемся, — сказала Алена после испытания.

Во втором раунде участники сошлись в «Гладиаторских боях». И вновь соперницей Лутковской стала Мирзаева — так решил случай.

— Я в предыдущем конкурсе проиграла Узбекистану, по жребию почему-то выпало мне снова, что я совпала с ней в пару. Нужно делать всё от меня зависящее и побеждать в этом конкурсе. Реванш брать. Я проиграла в предыдущем конкурсе, надо выигрывать в следующем, — высказалась Лутковская.

Гавхар бьет поскользнувшуюся Лутковскую в плечо — после этого у спортсменки случился вывих плечевого сустава

После реплики Алены Гавхар, которая искала, на кого бы ей разозлиться, чтобы было легче побеждать, нашла свою цель.

— Реванш не отдам. Вот я разозлилась сейчас. Теперь я вообще мощно настроена. Зря она так сказала, — заметила Мирзаева.

Во время поединков Лутковской удалось вытолкнуть соперницу с платформы оба раза, но она сама тоже упала и сильно повредила плечо. После этого испытания Алене понадобился врач: девушка плакала от боли, и даже обезболивающее не сразу помогло.

Третье испытание уже не требовало сил или выносливости. Оно называлось «Решетка ярости». В нём соперники бегали по пересекающимся балкам и должны были донести пять колец до платформы своего оппонента.

Алене выпало соревноваться с китайской спортсменкой, которая боялась высоты и была менее ловкой. В итоге испытание завершилось со счетом 5:0 в пользу Лутковской.

— Это тактика была такая. Я очень ловкая, шустрая, резвая. У меня был план: когда я бегу с кольцом, я бегу напролом, а когда я ловлю, просто в угол загоняю и не даю никуда выбраться. Там вообще нет страха, единственное, платформа движется, и от этого немного некомфортно, — высказалась Алена Лутковская.

По итогам всех трех испытаний Лутковская и Самойлов набрали больше всех баллов и получили право выйти в финал. Вместе с ними там будут спортсмены из Узбекистана. Еще двух участников финала определят в следующем выпуске шоу.

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В конце августа стало известно, что в Новосибирской области подросток из приемной семьи выступит на музыкальном шоу. Он прошел отборочный тур.

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Комментарии
2
Директор Завода (Ржака)
15 минут
В таком случае нужно идти на более безопасные передачи. Например поле чудес или что где когда.
Гость
25 минут
американское шоу, похоже, безопасны, хотя "аттракционы" и высота падения с них явно опаснее
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