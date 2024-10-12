В магазины Новосибирска завезли новогодние украшения — смотрим, что уже можно купить

В Новосибирских магазинах в октябре начали продавать новогодние товары. НГС обошел три сетевых магазина и посмотрел, из чего состоит ассортимент.
Раньше всего елочные игрушки и новогодняя посуда появились в магазине «Добрянка». Там товары были выставлены еще 9 октября. Украшений с символом следующего года — змеей — не так много: только статуэтки. Отметим, что отдельная полка посвящена снежным шарам разных размеров.
В магазинах сети «Галамарт» новогодние украшения 11 октября только начали выставлять. Половина полок еще пустые, однако уже вывешены часть елочных игрушек, праздничные аксессуары в виде корон, ободков и ушек и полотенца и прихватки для кухни с новогодними узорами.
В магазинах Fix Price всё уже полностью готово к Новому году: висит мишура, лежат разобранные искусственные елки разных размеров, есть также всевозможные гирлянды, игрушки на елку, свечки, настольные украшения. Правда, атрибутов со змеей пока не так много.
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