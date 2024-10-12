В магазины Новосибирска завезли новогодние украшения — смотрим, что уже можно купить

Раньше всех ассортимент выставили в «Добрянке» Источник: Виктория Корнеева / NGS.RU











В Новосибирских магазинах в октябре начали продавать новогодние товары. НГС обошел три сетевых магазина и посмотрел, из чего состоит ассортимент.

Раньше всего елочные игрушки и новогодняя посуда появились в магазине «Добрянка». Там товары были выставлены еще 9 октября. Украшений с символом следующего года — змеей — не так много: только статуэтки. Отметим, что отдельная полка посвящена снежным шарам разных размеров.

Статуэтки змей есть только двух видов Источник: Виктория Корнеева Часть снежных шаров проигрывают музыку Источник: Виктория Корнеева

В магазинах сети «Галамарт» новогодние украшения 11 октября только начали выставлять. Половина полок еще пустые, однако уже вывешены часть елочных игрушек, праздничные аксессуары в виде корон, ободков и ушек и полотенца и прихватки для кухни с новогодними узорами.

Елочными игрушками еще только заполняют полки Источник: Виктория Корнеева











Большая часть аксессуаров — различные ободки Источник: Виктория Корнеева Также встречается посуда разных форм Источник: Виктория Корнеева

В магазинах Fix Price всё уже полностью готово к Новому году: висит мишура, лежат разобранные искусственные елки разных размеров, есть также всевозможные гирлянды, игрушки на елку, свечки, настольные украшения. Правда, атрибутов со змеей пока не так много.

Новогодние полки уже привлекают внимание покупателей Источник: Виктория Корнеева











В Fix Price ассортимент украшений пока самый широкий Источник: Виктория Корнеева Символ года встречается также только в виде небольших статуэток Источник: Виктория Корнеева