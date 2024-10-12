НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -7

6 м/c,

сев.

 753мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Новосибирец час гнался за лихачом после ДТП

Банды и маньяки из 90-х
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Неделя в Узбекистане
Бьюти-процедуры для животных
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Новости в Telegram
Развлечения В магазины Новосибирска завезли новогодние украшения — смотрим, что уже можно купить

В магазины Новосибирска завезли новогодние украшения — смотрим, что уже можно купить

Праздничные товары заметили в трех магазинах

1 138
13 комментариев

Раньше всех ассортимент выставили в «Добрянке»

В Новосибирских магазинах в октябре начали продавать новогодние товары. НГС обошел три сетевых магазина и посмотрел, из чего состоит ассортимент.

Раньше всего елочные игрушки и новогодняя посуда появились в магазине «Добрянка». Там товары были выставлены еще 9 октября. Украшений с символом следующего года — змеей — не так много: только статуэтки. Отметим, что отдельная полка посвящена снежным шарам разных размеров.

Статуэтки змей есть только двух видов

Часть снежных шаров проигрывают музыку

В магазинах сети «Галамарт» новогодние украшения 11 октября только начали выставлять. Половина полок еще пустые, однако уже вывешены часть елочных игрушек, праздничные аксессуары в виде корон, ободков и ушек и полотенца и прихватки для кухни с новогодними узорами.

Елочными игрушками еще только заполняют полки

Большая часть аксессуаров — различные ободки

Также встречается посуда разных форм

В магазинах Fix Price всё уже полностью готово к Новому году: висит мишура, лежат разобранные искусственные елки разных размеров, есть также всевозможные гирлянды, игрушки на елку, свечки, настольные украшения. Правда, атрибутов со змеей пока не так много.

Новогодние полки уже привлекают внимание покупателей

В Fix Price ассортимент украшений пока самый широкий

Символ года встречается также только в виде небольших статуэток

Ранее правительство выпустило календарь выходных на Новый год в 2025 году.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
1 час
Кыш бабай бэлен берге, Дед Мороз идет, Яна ел, бизге келе, Значит новый год.
Yumare
1 минута
Они фальшивые. Смотришь на них, а радости никакой...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Dmitry,37

Светлана,38

Грекк,40

Ксения,38

Гостевой Гость,48

Максим,38

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление