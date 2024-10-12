Сомелье и ведущий из Сибири пришли на реалити-шоу «Пятницы» — они ищут любовь

Речь идет о шоу «Дом отдыха „Ягодка““ Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка“»











На телеканале «Пятница» стартовал второй сезон шоу «Дом отдыха „Ягодка“» (16+), в котором взрослые мужчины и женщины с детьми ищут свою любовь. В проекте участвуют двое мужчин из Иркутска — сомелье Павел Кетров и ведущий Александр Манаков. Наши коллеги из IRCITY.RU рассказали, что было в первой серии.

Все участники шоу живут вместе в загородном доме, в который они заселяются вместе с детьми. Дети живут в одной половине и наблюдают за родителями со стороны, но порой могут влиять на ход шоу. Их родители тем временем знакомятся друг с другом и выбирают себе пару. Тот, кто к концу выпуска останется без второй половинки, покидает проект.

Павел Кетров и его сын Лев Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











37-летний Павел Кетров прибыл на проект вместе с сыном Львом. Павел рассказал, что он работает сомелье, учился во Франции и Италии, горит этим делом и очень его любит. Бывшая жена Павла эту страсть не разделяла, и через год после свадьбы супруги развелись.

— Моему папе подойдет красивая, добрая, стройная, и чтобы деньги не клянчила, — заявил сын Павла Лев.

Павел работает сомелье и ищет надежную женщину Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











А сам Павел сказал о себе, что он ищет женщину надежную.

— Чтобы она была хозяйственная, чтобы уважала мою профессию, всегда была рядом и разделяла все мои цели, — заявил Павел.

Александру Манакову 42 года. Он признался, что у него было два брака.

Александр Манаков Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











— Первый брак был в студенчестве. Ну я же весельчак, балагур. Меня часто не было дома. Я узнал, что человек мне изменил. Я пытался сохранить это, очень долго это всё переживал, и для меня это была больная история. У меня принято решение закрыться от любовных историй, от женщин, поставить на паузу. Вот так, а ближе не надо, — рассказал Александр.

Он, кстати, на проект взял своего крестного Артема, хотя у Александра двое своих детей.

Манаков на костюмированном балу Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











Павел Кетров в костюме на балу Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











В первой части шоу участников ждал костюмированный бал в масках и быстрые свидания, где они могли по три минуты поболтать друг с другом и определиться с первой симпатией.

Павлу сразу же понравилась Екатерина Головина из Минска Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











Павлу сразу же понравилась 39-летняя блондинка из Минска Екатерина Головина. В начале проекта, познакомившись со своими соперницами, она сказала:

— Все женщины невероятно красивые, и я вам скажу честно, я даже чувствую себя по сравнению с ними не очень симпатичной. Я даже вот расстроилась как-то, что, наверное, все мужчины на них как-то внимание обратят, а я там на фоне их на самом деле меркну.

А вот и Екатерина без маски Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











Но ее глаза, смех и непосредственность сразу же подкупили Павла.

— У Кати очень выразительные глаза. Они сразу из-под маски смотрели на меня таким блестящим взглядом, — делился потом мужчина.

На Александра Манакова сразу же запала потомственная ведьма из Краснодара 41-летняя Алена Пуртова. Он, кстати, выбрал ее еще тогда, когда на ней была маска.

Александр Манаков знакомится с ведьмой Аленой Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











По итогам костюмированного бала дети участников должны были назвать короля и королеву вечеринки. Ими стали Павел Кетров и Алена Пуртова, которые получили право позвать кого угодно на свидание. В итоге и так образовавшиеся на балу пары подтвердились.

Король и королева бала на следующий день выбрали, с кем пойти на свидание Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











Павел и Екатерина во время первого свидания отправились на прогулку в парк, а затем и на ужин, где Павел как опытный сомелье очаровал свою даму винными познаниями.

Павел и Екатерина катались на парном велосипеде Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











— Если бы он мне даже протянул билет на самолет и сказал: «Лети на Байкал со мной, Катя», я бы сказала сразу: «Полетели», — поделилась эмоциями Екатерина.

А еще ужинали, где Павел произвел на Екатерину незабываемое впечатление Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











Когда пара проходила мимо фотобудки, было решено устроить небольшую фотосессию. В моменте мужчина и женщина даже слегка поцеловались и вообще весь вечер держались за руки.

Александр и Алена устроили пикник на лужайке у дома. Женщина комментировала это так:

Александр и Алена устроили пикник в парке Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











— Притягивает, конечно, энергетика, потому что мы с ним одного поля ягода. Оба духовно прокаченные.

Но в итоге выяснилось, что искры между ними не возникло. Оба участника признали, что им хорошо вместе просто проводить время и веселиться, но романтики нет никакой.

Искры между Александром и Аленой не случилось Источник: скриншот шоу «Дом отдыха „Ягодка"»











В итоге, поскольку оба сибиряка сразу образовали пары, они остались в доме «Ягодка» и продолжают участвовать в проекте.