Сомелье и ведущий из Сибири пришли на реалити-шоу «Пятницы» — они ищут любовь

На телеканале «Пятница» стартовал второй сезон шоу «Дом отдыха „Ягодка“» (16+), в котором взрослые мужчины и женщины с детьми ищут свою любовь. В проекте участвуют двое мужчин из Иркутска — сомелье Павел Кетров и ведущий Александр Манаков. Наши коллеги из IRCITY.RU рассказали, что было в первой серии.
Все участники шоу живут вместе в загородном доме, в который они заселяются вместе с детьми. Дети живут в одной половине и наблюдают за родителями со стороны, но порой могут влиять на ход шоу. Их родители тем временем знакомятся друг с другом и выбирают себе пару. Тот, кто к концу выпуска останется без второй половинки, покидает проект.
37-летний Павел Кетров прибыл на проект вместе с сыном Львом. Павел рассказал, что он работает сомелье, учился во Франции и Италии, горит этим делом и очень его любит. Бывшая жена Павла эту страсть не разделяла, и через год после свадьбы супруги развелись.
— Моему папе подойдет красивая, добрая, стройная, и чтобы деньги не клянчила, — заявил сын Павла Лев.
А сам Павел сказал о себе, что он ищет женщину надежную.
— Чтобы она была хозяйственная, чтобы уважала мою профессию, всегда была рядом и разделяла все мои цели, — заявил Павел.
Александру Манакову 42 года. Он признался, что у него было два брака.
— Первый брак был в студенчестве. Ну я же весельчак, балагур. Меня часто не было дома. Я узнал, что человек мне изменил. Я пытался сохранить это, очень долго это всё переживал, и для меня это была больная история. У меня принято решение закрыться от любовных историй, от женщин, поставить на паузу. Вот так, а ближе не надо, — рассказал Александр.
Он, кстати, на проект взял своего крестного Артема, хотя у Александра двое своих детей.
В первой части шоу участников ждал костюмированный бал в масках и быстрые свидания, где они могли по три минуты поболтать друг с другом и определиться с первой симпатией.
Павлу сразу же понравилась 39-летняя блондинка из Минска Екатерина Головина. В начале проекта, познакомившись со своими соперницами, она сказала:
— Все женщины невероятно красивые, и я вам скажу честно, я даже чувствую себя по сравнению с ними не очень симпатичной. Я даже вот расстроилась как-то, что, наверное, все мужчины на них как-то внимание обратят, а я там на фоне их на самом деле меркну.
Но ее глаза, смех и непосредственность сразу же подкупили Павла.
— У Кати очень выразительные глаза. Они сразу из-под маски смотрели на меня таким блестящим взглядом, — делился потом мужчина.
На Александра Манакова сразу же запала потомственная ведьма из Краснодара 41-летняя Алена Пуртова. Он, кстати, выбрал ее еще тогда, когда на ней была маска.
По итогам костюмированного бала дети участников должны были назвать короля и королеву вечеринки. Ими стали Павел Кетров и Алена Пуртова, которые получили право позвать кого угодно на свидание. В итоге и так образовавшиеся на балу пары подтвердились.
Павел и Екатерина во время первого свидания отправились на прогулку в парк, а затем и на ужин, где Павел как опытный сомелье очаровал свою даму винными познаниями.
— Если бы он мне даже протянул билет на самолет и сказал: «Лети на Байкал со мной, Катя», я бы сказала сразу: «Полетели», — поделилась эмоциями Екатерина.
Когда пара проходила мимо фотобудки, было решено устроить небольшую фотосессию. В моменте мужчина и женщина даже слегка поцеловались и вообще весь вечер держались за руки.
Александр и Алена устроили пикник на лужайке у дома. Женщина комментировала это так:
— Притягивает, конечно, энергетика, потому что мы с ним одного поля ягода. Оба духовно прокаченные.
Но в итоге выяснилось, что искры между ними не возникло. Оба участника признали, что им хорошо вместе просто проводить время и веселиться, но романтики нет никакой.
В итоге, поскольку оба сибиряка сразу образовали пары, они остались в доме «Ягодка» и продолжают участвовать в проекте.
В начале октября стало известно о том, что несколько новосибирцев выступили на шоу Андрея Малахова. Они исполнили песни композитора Вячеслава Добрынина.