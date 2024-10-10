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Развлечения Раритет из 2004-го: новосибирец продает автограф Децла за 10 тысяч рублей — парень охранял концерт звезды

Раритет из 2004-го: новосибирец продает автограф Децла за 10 тысяч рублей — парень охранял концерт звезды

Рэпер оставил автограф после выступления в клубе Санкт-Петербурга

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Размер флаера — примерно 20 см на 8 см

Житель Новосибирска выставил на продажу автограф рэпера Децла. Свой раритет сибиряк оценивает в 10 тысяч рублей.

Объявление появилось на сайте Avito в конце сентября. Продавец утверждает, что это оригинальный автограф, который он получил в Санкт-Петербурге, в клубе Port в 2004 году. Клуб закрылся еще в 2008 году.

Подпись музыкант оставил на флаере с надписью «Hip-hop all stars».

— Я учился в Военной академии связи им. С. М. Буденного. Мы охраняли Децла на концерте в клубе Port. Концерт закончился, я к нему зашел. Мы по рукам друг другу дали, сделали фото — и он расписался на первом, что попало под руку, вот на этом флаере, — рассказал НГС продавец Владимир.

По его словам, флаер с автографом он положил в альбом и забыл об этом, а спустя двадцать лет решил его продать.

Децл умер в возрасте 35 лет — после концерта в Ижевске в 2019 году. По данным СК, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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