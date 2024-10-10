Сибирячка пришла на телешоу «Пятницы» после трех разводов: она попыталась закрутить роман с дайвером

Владелица собственного бренда одежды и мама из Кузбасса пришла на популярное телешоу «Пятницы» (16+), чтобы найти себе мужа. Свидания для нее будет придумывать и организовывать дочь, которая хочет найти пару своей одинокой родительнице.
Первый выпуск второго сезона ромком-реалити «Дом отдыха „Ягодка“» (16+) вышел накануне. Его участницей после отбора стала 46-летняя Елена Саламаха, уроженка сибирского региона.
В телепрограмме женщина будет искать себе вторую половинку. При этом познакомиться с будущим мужем ей будет помогать дочь — 24-летняя Юлия. По правилам дома, дети одиноких мам и пап должны придумывать им свидания и «романтические приключения».
Пресс-служба телеканала уточняет, что Елена создала собственный бренд одежды и сейчас владеет двумя швейным цехами. Она трижды разведена.
— Елена надеется, что проект поможет ей найти мужчину с активной жизненной позицией, с которым у нее получится построить крепкую семью, — говорится в публикации.
В первом выпуске участница рассказала, что сейчас живет в Подольске в Московской области. Она хорошо зарабатывает, поэтому не ищет себе спонсора. Ей нужен «друг по жизни».
В первом эпизоде мамы и папы познакомились друг с другом, а потом рассказали о своих симпатиях. Елене с первых минут понравился дайвер из Индонезии Илья, но он отклонил ее предложение стать парой на шоу. По итогу он и покинул реалити первым, так как ему не досталось половинки.
Зато Елена понравилась другому участнику из Москвы. Отказать ему она не смогла, иначе бы пришлось покинуть проект.
Ранее НГС рассказывал, как на телеканале «Пятница» начали показывать новое реалити-шоу «Пацанки», которое снимали в Таиланде. Это проект о девушках с непростыми судьбами. Им предлагаются различные испытания, чтобы они могли доказать, что хотят изменить свою жизнь. Среди пацанок оказалась 20-летняя Александра Крючкова из Иркутской области.