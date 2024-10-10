Сибирячка пришла на телешоу «Пятницы» после трех разводов: она попыталась закрутить роман с дайвером

Женщина расстроилась, что понравившийся ей мужчина выбрал другую Источник: yagodka.friday.ru











Владелица собственного бренда одежды и мама из Кузбасса пришла на популярное телешоу «Пятницы» (16+), чтобы найти себе мужа. Свидания для нее будет придумывать и организовывать дочь, которая хочет найти пару своей одинокой родительнице.

Первый выпуск второго сезона ромком-реалити «Дом отдыха „Ягодка“» (16+) вышел накануне. Его участницей после отбора стала 46-летняя Елена Саламаха, уроженка сибирского региона.

В телепрограмме женщина будет искать себе вторую половинку. При этом познакомиться с будущим мужем ей будет помогать дочь — 24-летняя Юлия. По правилам дома, дети одиноких мам и пап должны придумывать им свидания и «романтические приключения».

Пресс-служба телеканала уточняет, что Елена создала собственный бренд одежды и сейчас владеет двумя швейным цехами. Она трижды разведена.

— Елена надеется, что проект поможет ей найти мужчину с активной жизненной позицией, с которым у нее получится построить крепкую семью, — говорится в публикации.

В первом выпуске участница рассказала, что сейчас живет в Подольске в Московской области. Она хорошо зарабатывает, поэтому не ищет себе спонсора. Ей нужен «друг по жизни».

В первом эпизоде мамы и папы познакомились друг с другом, а потом рассказали о своих симпатиях. Елене с первых минут понравился дайвер из Индонезии Илья, но он отклонил ее предложение стать парой на шоу. По итогу он и покинул реалити первым, так как ему не досталось половинки.

Зато Елена понравилась другому участнику из Москвы. Отказать ему она не смогла, иначе бы пришлось покинуть проект.