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Развлечения «Получила по зубам за свои слова»: сибирячка Соня Кадет подралась с другой участницей «Пацанок» — их разнимала охрана

«Получила по зубам за свои слова»: сибирячка Соня Кадет подралась с другой участницей «Пацанок» — их разнимала охрана

Девушка оказалась на грани вылета из реалити

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Ангарчанка Софья Кульгавая ввязалась в драку на шоу «Пацанки»

Участница шоу «Пацанки» из Ангарска Софья Кульгавая (или, как ее называют другие девушки, Соня Кадет) в новом выпуске реалити подралась с Роксаной Коллинз из Иванова, которая также оказалась в числе тех, кто пытается исправить свою жизнь. Поводом для конфликта стало неуважительное отношение Коллинз к еще одной девушке.

Ранее Софья Кульгавая рассказала о своей истории. Девушка поделилась страшной тайной, о которой в семье до сих пор никто не знал, а также отметила, что самыми счастливыми годами ее жизни были годы в кадетском училище.

Потасовка случилась, когда девушки проходили очередное испытание: им необходимо было подняться на высоту 12 метров и проехаться на зиплайне. Одной из девушек было настолько страшно, что она не смогла пойти на этот шаг, хотя пыталась. Роксана Коллинз вместо того, чтобы поддержать участницу, предложила ей «спуститься, раз страшно».

Софье Кульгавой это не понравилось.

— Алиса там в таком состоянии, Рокс здесь стоит, издевается. Я посчитала это несправедливым, — сказана она. — Ни капли не жалею, что так поступила. Получила по зубам за свои слова.

Кульгавая подралась с Коллинз из-за другой участницы

Разнимать девушек пришлось силами мужчин, которые работают на шоу охранниками.

Во время встречи с бывшими наркозависимыми в клинике известного артиста Стаса Пьехи девушки пекли пирожки, но ангарчанка держалась от всех в стороне. Это не ускользнуло от внимания преподавателей во время церемонии вручения броши «Школы пацанок».

— Вас раздражает их поведение? — спросила девушку директор Лаура Лукина.

— В моменте да, раздражает: когда перебивают, когда разговаривают, когда говорят другие. Какие-то выкрики, — отметила Кульгавая.

— Вы боитесь потерять контроль? — задала следующий вопрос Лукина и получила утвердительный ответ от ангарчанки.

Драку с Роксаной Коллинз Софья объяснила тем, что в тот момент ее терпение кончилось. В таких случаях и происходит подобное.

— Потому мне проще держать себя в руках, сидеть как каменной, не обращать ни на что внимание, — прокомментировала она.

Лаура Лукина отметила, что Софья Кульгавая обладает многими качествами, достойными уважения, но проявлять нужно их все. Директор «Школы пацанок» отметила, что ей с преподавательским составом нужно время, чтобы определиться, брать Кульгавую в ученицы или нет.

Софью спасла лучшая ученица недели

В итоге Софью Кульгавую от вылета спасла лучшая ученица недели Евгения Шестерикова из Москвы.

Ранее победительница шестого сезона известного шоу «Пацанки» (18+) Татьяна Каширина, которая родилась и выросла в Новокузнецке, разбила голову спортсменке в московском ресторане.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Кукуха там у каждой второй свистит.
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