Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака: кому в этом месяце повезет больше других

Как минимум первая половина октября для каждого из нас будет переменчивой. Всё потому, что до 17-го числа Венера переходит из Скорпиона в Весы. И у этой планеты самая приятная зона ответственности — финансы, отношения, симпатии и земные удовольствия. Также она отвечает за расходы, внешнюю подачу, поиск своего стиля и образа. Но что всё это принесет каждому их нас? Об этом нам рассказала астролог Ольга Якубовская.
На что нужно обратить внимание всем
Изменения, которые произойдут в октябре у многих, связаны с несколькими сферами. У одних на горизонте — приятные знакомства с многообещающим продолжением, у других — финансовые возможности, которые помогут наконец-то воплотить в жизнь давние желания.
— Вообще, это период, когда случаются приятные романы и находятся нужные деловые партнеры, — говорит Ольга Якубовская. — Появляется больше возможностей достигать компромисса, решать споры мирным путем, заканчивать дискуссии без мордобоя. Но и нерешительность, неуверенность тоже могут выходить на поверхность. Так что в диалогах давайте без лишней скромности, поувереннее отстаивайте свою позицию.
Октябрь — самое время выйти в люди. Это возможность и беседу завязать, и платье выгулять, и пищу для ума получить.
— И не забывайте посвящать время уходу за собой любимыми: спа, массаж, уход за телом и лицом, обновление гардероба, стиля — отличные занятия для раскачки весовской энергии, — обращает внимание астролог.
Овен
Овнов в октябре чаще обычного могут поджидать конфликтные ситуации, в которых на раз можно закипеть и создать из искры пламя. Постарайтесь отстаивать свои интересы более мягко. Вынужденные дискуссии и переговоры стоит решать мирным путем. Для вас в октябре лучше плохое перемирие, чем хорошая война.
Телец
Тельцам октябрь может принести жажду изменений в собственном стиле. Дерзайте, особенно если это не касается необратимых процессов.
Денежная сфера так же активно фонит весь октябрь. Всё чаще в голове звучит вопрос: «Как увеличить и стабилизировать доход?» Подумайте, как вы можете использовать свои знакомства на благо дела, в которое вы вкладываете все силы и время. Вполне вероятно, что вы могли и не задумываться над удачным партнерством с соседом, а тем временем есть все шансы попробовать вдохнуть свежий воздух в работу именно благодаря человеку из близкого круга общения.
Близнецы
Близнецам в октябре стоит попробовать создать из себя любимого флагманский продукт и поработать над этим — возможно, именно вы и есть самый лучший бренд. Тем более что в октябре вы можете удачно решать финансовые вопросы, особенно если не будете поддаваться интеллектуальным перегрузкам.
А еще октябрь активно включает вас в творческие проекты и интересное общение, которое может привести к началу романа.
Рак
Ракам захочется запереться дома. Фокус внимания и достаточно большое количество сил будет уходить на вопросы ремонта, обустройства уюта, перепланировки жилища.
Могут возникать ситуации, при которых вы вне зависимости от желания будете вовлечены в вопросы своей семьи.
Лев
Для Львов октябрь может оказаться весьма насыщенным. Во-первых, хорошо будет даваться всё, что связано с интеллектуальной деятельностью и обучениями, а во-вторых, частые мелкие передвижения не заставят скучать.
Внимательнее перепроверяйте поступающую в информацию и не поддавайтесь на соблазны быстро заработать, остерегайтесь мошенников и сто раз подумайте над инвестированием.
Дева
Девам октябрь подсвечивает финансовую сферу. Зарабатывать станет чуть легче, но новые поступления лучше не тратить сразу же, а откладывать. И если экономить в последнее время приходилось чаще обычного, то в октябре вы сможете наконец вздохнуть свободнее, но всё же подходите рационально к вопросам трат.
Октябрь может увлечь новым обучением, поездками и коммуникацией с другими людьми. В кругу друзей вы можете присмотреть того самого человека. Не отказывайтесь от знакомств и будьте готовы к неожиданным, но по большей части приятным событиям.
Весы
Весам октябрь не предоставит шансов махнуть на себя рукой. Обращайте внимание на свой внешний стиль, вид и самопрезентацию. То, как вы выглядите и какое впечатление производите на других людей, будет крайне важно в октябре.
Можно весьма удачно сменить имидж или преобразить визуал в социальных сетях.
Даже финансовая сфера выиграет от вложенных в себя усилий.
Скорпион
Октябрь для Скорпионов — островок передышки и уединения. Вам больше обычного захочется побыть в спокойствии, но постарайтесь не замыкаться, а просто устройте себе разгрузку.
Это отличное время, чтобы уехать в лес, на природу, погрузиться в глубины своего сознания, в том числе и в кресле психолога. Попробуйте освоить медитативные или дыхательные практики, и желательно сделать так, чтобы вам в этот момент никто не мешал. Может проснуться интерес к эзотерике и прочим неведомым вещам, далеким от понимания разумом. Удачное время, чтобы раскрыть свой потенциал.
Стрелец
Стрельцы в октябре тянутся к общению с новыми и интересными людьми. Попробуйте найти общие интересы и увлечения, неплохим вариантом будет мозговой штурм в кругу своих друзей и людей, с которыми вы недавно познакомились. Вполне возможно, что новые друзья окажутся в последующем партнерами как по бизнесу, так и по жизни. И обязательно выделите время в октябре на написание списка желаний и целей на будущее.
Козерог
В октябре Козероги будут сфокусированы на вопросах работы и карьеры. Второй месяц осени принесет много удачных возможностей и шансов воплощать свои гениальные идеи в жизнь. Укрепление статуса на работе, повышение в должности, увеличение дохода — далеко не весь список из этого нескучного для вас месяца. Множество текущих дел и задач лучше распределять заранее в графике, чтобы случайно не забыть про что-то важное.
Водолей
У Водолеев октябрь — месяц идейный и мотивирующий. Не исключен какой-нибудь полезный отпуск, путешествие или другой род занятий с уклоном на заграницу (от покупки иностранных товаров до изучения языков). Постарайтесь в октябре принести пользу миру — поучаствовать в движении «зеленых», попробовать себя в роли волонтера. А еще может манить археология и архитектура, которую захочется изучить не онлайн, а прикоснуться к истории в месте ее возникновения.
Рыбы
Рыбы в октябре могут оказаться в водовороте напряженных событий. Складывающиеся вокруг кризисные ситуации, несомненно, закаляют характер, но еще и знатно действуют на нервную систему, так что заранее подумайте, как вы можете справляться с накатывающим желанием взорваться или разрыдаться.
Представители этого загадочного знака в октябре могут испытать достаточно серьезные трансформации и метаморфозы, возникающие вне зависимости от их желания. Помните: что не ломает — то делает нас сильнее!