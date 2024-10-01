Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака: кому в этом месяце повезет больше других

Как минимум первая половина октября для каждого из нас будет переменчивой. Всё потому, что до 17-го числа Венера переходит из Скорпиона в Весы. И у этой планеты самая приятная зона ответственности — финансы, отношения, симпатии и земные удовольствия. Также она отвечает за расходы, внешнюю подачу, поиск своего стиля и образа. Но что всё это принесет каждому их нас? Об этом нам рассказала астролог Ольга Якубовская.