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Развлечения Новосибирцы купили билеты на концерт Zivert за 6 тысяч — оказалось, их мест не существует

Новосибирцы купили билеты на концерт Zivert за 6 тысяч — оказалось, их мест не существует

О том, что их билеты ложные посетители узнали на концерте

803
16 комментариев

Концерт Zivert прошел в субботу

Новосибирцы купили билеты на концерт Zivert в Новосибирске, который прошел в субботу, за 6,6 тысячи рублей. Оказалось, что их мест не существует.

Как рассказала НГС Анна (имя изменено), они с компанией купили шесть билетов по 6,6 тысячи рублей на концерт Zivert в «Сибирь-Арене» через приложение «Т-Банк» в сервисе «Кассир.Ру» на первый ряд сектора А.

— Мы заходим на концерт, тогда сотрудники сообщили, что таких мест не существует, а нумерация в секторе начинается со второго ряда. Нас всех пересадили на восьмой ряд сектора А8, — объяснила Марина.

Так выглядит билет, который купила Марина

По словам сибирячки, восьмой ряд был полностью пустой, а стоимость билета была ниже . Марина позвонила по номеру, указанному на билете, но там сообщили, что отношения к мероприятию не имеют, попросили обратиться через сайт «Кассир.Ру».

НГС проверил, как выглядит рассадка на концерты на «Сибирь-Арену» через разные приложения.

Так выглядит рассадка на сектор А3 в сервисе «Яндекс.Афиша», в секторе — 5 рядов, рассадка начинается со второго ряда

А так — в сервисе «Кассир.Ру», в этом же секторе 6 рядов, рассадка начинается с первого ряда

Судя по карте рассадки «Сибирь-Арены», рассадка в сектора А действительно начинается со второго ряда.

НГС обратился за комментарием к представителю организатора концерта, на момент публикации на звонки и сообщения он не ответил. Журналист направила запрос в «Кассир.Ру» и «Т-Банк».

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Недавно проблемы случились у фестиваля «Ветер Сибири», исполнители заявили, что не смогут приехать на фестиваль. Деньги за билеты посетители вернуть не смогли.

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Комментарии
19
281039012
20 минут
И ?
mr.Mister.
18 минут
Нам Тюменцам пофигу что там в деревне творится!
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