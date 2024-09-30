Новосибирцы купили билеты на концерт Zivert за 6 тысяч — оказалось, их мест не существует

Новосибирцы купили билеты на концерт Zivert в Новосибирске, который прошел в субботу, за 6,6 тысячи рублей. Оказалось, что их мест не существует.
Как рассказала НГС Анна (имя изменено), они с компанией купили шесть билетов по 6,6 тысячи рублей на концерт Zivert в «Сибирь-Арене» через приложение «Т-Банк» в сервисе «Кассир.Ру» на первый ряд сектора А.
— Мы заходим на концерт, тогда сотрудники сообщили, что таких мест не существует, а нумерация в секторе начинается со второго ряда. Нас всех пересадили на восьмой ряд сектора А8, — объяснила Марина.
По словам сибирячки, восьмой ряд был полностью пустой, а стоимость билета была ниже . Марина позвонила по номеру, указанному на билете, но там сообщили, что отношения к мероприятию не имеют, попросили обратиться через сайт «Кассир.Ру».
НГС проверил, как выглядит рассадка на концерты на «Сибирь-Арену» через разные приложения.
Судя по карте рассадки «Сибирь-Арены», рассадка в сектора А действительно начинается со второго ряда.
НГС обратился за комментарием к представителю организатора концерта, на момент публикации на звонки и сообщения он не ответил. Журналист направила запрос в «Кассир.Ру» и «Т-Банк».
Недавно проблемы случились у фестиваля «Ветер Сибири», исполнители заявили, что не смогут приехать на фестиваль. Деньги за билеты посетители вернуть не смогли.