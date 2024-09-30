Новосибирцы купили билеты на концерт Zivert за 6 тысяч — оказалось, их мест не существует

Концерт Zivert прошел в субботу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Новосибирцы купили билеты на концерт Zivert в Новосибирске, который прошел в субботу, за 6,6 тысячи рублей. Оказалось, что их мест не существует.

Как рассказала НГС Анна (имя изменено), они с компанией купили шесть билетов по 6,6 тысячи рублей на концерт Zivert в «Сибирь-Арене» через приложение «Т-Банк» в сервисе «Кассир.Ру» на первый ряд сектора А.

— Мы заходим на концерт, тогда сотрудники сообщили, что таких мест не существует, а нумерация в секторе начинается со второго ряда. Нас всех пересадили на восьмой ряд сектора А8, — объяснила Марина.

Так выглядит билет, который купила Марина Источник: предоставлено Мариной

По словам сибирячки, восьмой ряд был полностью пустой, а стоимость билета была ниже . Марина позвонила по номеру, указанному на билете, но там сообщили, что отношения к мероприятию не имеют, попросили обратиться через сайт «Кассир.Ру».

НГС проверил, как выглядит рассадка на концерты на «Сибирь-Арену» через разные приложения.

Так выглядит рассадка на сектор А3 в сервисе «Яндекс.Афиша», в секторе — 5 рядов, рассадка начинается со второго ряда Источник: «Яндекс.Афиша»











А так — в сервисе «Кассир.Ру», в этом же секторе 6 рядов, рассадка начинается с первого ряда Источник: «Кассир.Ру»











Судя по карте рассадки «Сибирь-Арены», рассадка в сектора А действительно начинается со второго ряда.

НГС обратился за комментарием к представителю организатора концерта, на момент публикации на звонки и сообщения он не ответил. Журналист направила запрос в «Кассир.Ру» и «Т-Банк».