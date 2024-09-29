Лови удачу за хвост: сонники объяснили, к чему снится рыба

Большинство сонников рассматривают рыбу как добрый знак Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, почему может присниться рыба.

По соннику Нострадамуса, если вы ловите рыбу, то значит пытаетесь найти выход из трудной ситуации. А вот есть уже пойманную рыбку — добрый знак. Он сулит счастье и достаток.

Сонник Миллера также говорит о позитивном ключе подобных снов. Если рыба снится юной девушке, то ее ждет любовь. Смотрите, как кто-то рыбачит, — будет прилив энергии и сил. Если рыболовная сеть порвалась, то ждите огорчений и разочарований. Рыбалка с бреднем говорит об открывающихся новых возможностях. Нужно только проявить предприимчивость.

По соннику Цветкова, трогать мертвую рыбу — плохой знак. Можно в ближайшее время заболеть. А вот увидеть рыбку в чистой воде — к удаче. Пойманная во сне рыба может говорить о будущем успехе.