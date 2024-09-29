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Развлечения Лови удачу за хвост: сонники объяснили, к чему снится рыба

Лови удачу за хвост: сонники объяснили, к чему снится рыба

Важно, в каком состоянии была приснившаяся рыба

308
3 комментария

Большинство сонников рассматривают рыбу как добрый знак

Сонники самых известных предсказателей дали объяснение, почему может присниться рыба.

По соннику Нострадамуса, если вы ловите рыбу, то значит пытаетесь найти выход из трудной ситуации. А вот есть уже пойманную рыбку — добрый знак. Он сулит счастье и достаток.

Сонник Миллера также говорит о позитивном ключе подобных снов. Если рыба снится юной девушке, то ее ждет любовь. Смотрите, как кто-то рыбачит, — будет прилив энергии и сил. Если рыболовная сеть порвалась, то ждите огорчений и разочарований. Рыбалка с бреднем говорит об открывающихся новых возможностях. Нужно только проявить предприимчивость.

По соннику Цветкова, трогать мертвую рыбу — плохой знак. Можно в ближайшее время заболеть. А вот увидеть рыбку в чистой воде — к удаче. Пойманная во сне рыба может говорить о будущем успехе.

Ранее сонники дали объяснение, почему может присниться женщина, а также пачка купюр.

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Комментарии
3
Smykson
30 минут
Бенефис ахинеи на страницах "интелигентного" ресурса?
Директор Завода (Ржака)
40 минут
рыба снится к пиву.
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