Разводится в четвертый раз. Всё о бывших женах Сергея Шнурова

Источник: Городские порталы

Четвертая жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова подала на развод.

Звезда шоу-биза тайно женился на Ольге Абрамовой в 2018 году. Почти сразу после развода с предыдущей супругой — Матильдой.

Ольга на 18 лет младше своего звездного супруга. Она дипломированный искусствовед, училась в МГУ, затем в Лондоне. А еще она дочь миллиардера Валерия Абрамова.

В 2021 году у пары родился старший сын, а в 2022 году — второй ребенок, но супруги не раскрыли даже его пол. А Шнуров и вовсе пропал из соцсетей и практически не появлялся в медийном пространстве, объяснив это их совместным решением с супругой. Мол, он может себе такое позволить, а Ольга никогда и не тянулась к популярности.

Супруги еще никак не прокомментировали свое расставание. Пока одни гадают о причинах, Ксения Собчак высказалась о почти бывшей четвертой супруге Шнура.