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Развлечения Разводится в четвертый раз. Всё о бывших женах Сергея Шнурова

Разводится в четвертый раз. Всё о бывших женах Сергея Шнурова

С Ольгой Абрамовой лидер группировки «Ленинград» прожил шесть лет

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5 комментариев

Четвертая жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова подала на развод.

Звезда шоу-биза тайно женился на Ольге Абрамовой в 2018 году. Почти сразу после развода с предыдущей супругой — Матильдой.

Ольга на 18 лет младше своего звездного супруга. Она дипломированный искусствовед, училась в МГУ, затем в Лондоне. А еще она дочь миллиардера Валерия Абрамова.

В 2021 году у пары родился старший сын, а в 2022 году — второй ребенок, но супруги не раскрыли даже его пол. А Шнуров и вовсе пропал из соцсетей и практически не появлялся в медийном пространстве, объяснив это их совместным решением с супругой. Мол, он может себе такое позволить, а Ольга никогда и не тянулась к популярности.

Супруги еще никак не прокомментировали свое расставание. Пока одни гадают о причинах, Ксения Собчак высказалась о почти бывшей четвертой супруге Шнура.

— История с его последней женой очень поучительная, — написала Собчак в своем телеграм-канале. — Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может всё просто загубить. Ольга действительно сделала всё, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. Ну и сегодня «Ленинград» — это группа, которая выступает на корпоративах. А раньше собирала стадионы по всей стране.

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Оленяки не исправимы. Они могут жница по нескольку раз.
Гость
8 минут
Опять развод по инициативе женщины.
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