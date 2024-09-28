У Донцовой убили собаку, а Киркоров задолжал Успенской: главные события уходящей недели из мира звезд

Киркоров проиграл суд Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Звезды решили, что осень — пора расставаний. Певец SHAMAN и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится. Поп-король Филипп Киркоров проиграл суд по иску Любови Успенской и теперь должен ей деньги. А писательница Дарья Донцова подвергается угрозам и нападениям неизвестных.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Отравили собак Донцовой

Неизвестные угрожали автору детективов Дарье Донцовой и отравили ее собак. К сожалению, одно животное не выжило.

Сначала она получила сообщение 25 августа. В нем говорилось: «Сдохнут все твои сраные собаки». На следующий день отравители воплотили в жизнь свои угрозы.

— 26 августа заболели дворянин Финн и шестилетняя мопсиха Мулечка. На участок кто-то бросил отраву, — сообщила Донцова.

Писательница установила дома камеры и сказала, что больше не будет показывать в соцсетях своих животных и родных.

У Донцовой много животных. Вместе с ней в загородном доме живут четыре мопса, один пагль, кот и черепашка.

SHAMAN разводится с женой

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) теперь свободен. Он разводится со своей супругой Еленой Мартыновой.

— Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь, — обратился артист к подписчикам в соцсетях.

По его словам, расставание стало совместным решением. С бывшей они остались в хороших отношениях. Подробнее о личной жизни звезды можно почитать — в материале.

Егор Крид жестко обошелся с фанаткой

Певец Егор Крид отнял телефон из рук поклонницы и постучал им ей по голове. Девушка просто хотела сделать селфи с артистом на сцене. Видео с концерта опубликовал telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!».

— Да забей ты на свой телефон, малая. Это все чушь полная, — сказал Крид. По его словам, память должна быть в голове и сердце.

Бузовой сделали предложение руки и сердца

Казанский парашютист предложил Ольге Бузовой выйти за него замуж. Он посвятил ей прыжок с парашютом с высоты 2000 метров.

— Выходи за меня, — крикнул мужчина, стоя на воздушном шаре.

Поступок парашютиста показали в новостях Источник: Ольга Бузова / T.me

Ролик завирусился и дошел до самой артистки. С ответом она не стала затягивать.

— Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек. Вопрос один: где кольцо? — обратилась Бузова к поклоннику в своем telegram-канале.

Шнуров разводится в четвертый раз

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров разводится с четвертой супругой. Заявление о расторжении брака подала его жена Ольга.

Шнуров снова холост Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











— Беседа по иску Шнуровой Ольги Валерьевны к Шнурову Сергею Владимировичу о расторжении брака супругов, имеющих детей, назначена на 3 октября, — сообщили в судебном участке района Хамовники в Москве.

В 2018 году лидер «Ленинграда» женился на Ольге Абрамовой. Она родом из Екатеринбурга. Ее называют дочерью бывшего топ-менеджера УГМК Валерия Абрамова. Свадьба прошла в Санкт-Петербурге. Пара имеет двоих совместных детей.

Сарика Андреасяна лишили прав за пьяное вождение

Режиссера «Что творят мужчины!» и «Тот еще Карлосон» лишили прав. Его поймали пьяным за рулем.

Инцидент произошел еще в мае. Сотрудники ДПС остановили режиссера.

— Были выявлены признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение кожных покровов окраса лица. В ходе освидетельствования прибор показал значение, превышающее 0,160 мг/л, — говорится в тексте постановления.

Теперь Андреасяну предстоит оплатить штраф в 30 тысяч рублей. Ему запрещено садится за руль полтора года, пишет РИА Новости.

Киркоров должен денег Успенской

Поп-король Филипп Киркоров публично назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой. Она потребовала через суд опровержения этих слов, а также компенсацию морального вреда. Исполнительницы удалось добиться желаемого.

Суд встал на сторону Успенской и обязапл Киркорова заплатить Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Взыскать с Киркорова в пользу Успенской компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей, — заявила на заседании судья.

Ранее поп-король подавал в суд на певицу. Ему не понравилось, что в интервью Успенская назвала его женоненавистником. Тогда ему удалось взыскать 70 тысяч рублей.