Хохочущий котик, затаившийся гепард: самые смешные фото дикой природы — финалисты 2024 года

Мы с вами редко видим диких животных — разве что в зоопарке. А вот финалисты конкурса самого смешного снимка зверя в дикой природе готовы залезть в глубокие джунгли, чтобы получился тот самый кадр. Организаторы Nikon Comedy Wildlife Award отобрали самых уморительных животных 2024 года — только взгляните на них!
Один из финалистов — выдра, заметившая фотографа Чарльза Янсона. Она явно не ожидала увидеть папарацци прямо в воде.
А этот гиппопотам, похоже, совсем не прочь попозировать. Ради кадра он даже надел своеобразный парик.
Эта антилопа еще не подозревает, что гепард играет с ней в прятки. Надеемся, что на перегонки она бегает лучше него.
Во взгляде этой совы себя узнают многие интроверты. Она одним своим видом говорит, что не ждала в гости никаких дроздов.
Иногда животные очень похожи на людей. Например, эта пара львов, которая явно выясняет отношения. Надеемся, они уже записались к местному психотерапевту.
Еще одна пара в финале — семья морских котиков. В отличие от льва с прошлого снимка, этот парень выглядит довольным собой.
Этот малыш на снимке чем-то напуган. Похоже, фотограф застал его врасплох во время сбора цветов.
Мы не знаем, куда отправилась эта ящерица. Но по одному виду понятно, что ее ждет грандиозное приключение.
Бывает так, что охотник становится жертвой. Судя по этой фотографии, рыба решила отомстить орлу за всех съеденных собратьев.
Перед зимовкой грызуны обычно запасаются на зиму. И судя по лицу этого малыша, он не только собрал все шишки в лесу, но и планирует продавать их своим собратьям втридорога.
В этой нутрии многие узнают себя под конец недели. Не переживай, симпатяга, скоро выходные.
Если бы «Винни-Пуха» (6+) решили экранизировать с настоящими животными, то этот мишка бы отлично подошел на главную роль. Смотрите, как он повторяет сцену из мультфильма.
Кажется, из снимков застрявших животных можно собрать отдельную номинацию. На этот раз в дупло попала белка.
Даже рыбам нужно мыться — просто для этого они используют своих сородичей. Посмотрите, как радуется этот парень, пока два его приятеля чистят ему чешуйки.
Летать-то каждый орел может, а вот пройтись по скользкому льду — вряд ли. У этого, судя по всему, получается не очень.
Фотограф Кингстон Тэм назвал эту лягушку «неловко улыбающейся». Как нам кажется, она просто пытается нас загипнотизировать!
Если ты рожден для полета, еще не значит, что у тебя не будет проблем с приземлением. Да, птичка?
Еще головастиком эта лягушка мечтала стать космонавтом. И хоть к звездам ей путь заказан, это не значит, что нельзя надеть скафандр и немного помечтать.
Помните пингвинов из «Мадагаскара» (6+)? Кажется, фотограф Ральф Робинсон снял их вживую.
Сейчас жюри предстоит непростая работа — выбрать из снимков самые уморительные и объявить победителей. Пишите в комментариях, за кого бы проголосовали вы.